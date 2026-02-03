Deportes

Fue el jugador más alto de Argentina, lo buscó Boca, hizo más de 100 goles y a los 47 años fue anunciado en su nuevo club

Alejandro Delorte, ex Olimpo, Argentinos y Gimnasia La Plata, sigue sembrando temor entre los defensores

Guardar
El Flaco, con la casaca
El Flaco, con la casaca de Porteño (X: @enunabaldosa)

A los 47 años, Alejandro Delorte continúa incendiando las redes de los arcos: fue anunciado como refuerzo de Porteño de Saldungaray en la Liga de Coronel Dorrego. Con casi dos metros de altura, el exdelantero profesional confirmó que seguirá a las canchas tras su paso por diversas ligas amateurs.

La reciente presentación de Delorte en Porteño de Saldungaray marca su primera experiencia en esta competencia regional. El club se prepara para el comienzo del año futbolístico y suma a su plantel al futbolista luego de su último ciclo por Sporting de Punta Alta.

Originario de Cabildo y con un recorrido que supera los 19 equipos, Delorte inició su carrera en Olimpo de Bahía Blanca, destacándose como goleador y por su técnica en la primera década de los 2000.

El delantero también defendió los colores de Peñarol, Gimnasia de La Plata, Argentinos Juniors -bajo la tutela de Ricardo Caruso Lombardi- y Deportivo Táchira. Entre los hitos de su recorrido, sumó más de 100 goles en la élite. También sufrió una lesión de ligamentos cruzados que lo apartó durante un tiempo y le impidió participar en un Torneo Federal A.

En su carrera profesional, en algún momento se especuló con un posible pase a Boca Juniors como reemplazo de Martín Palermo. Sin embargo, esa posibilidad finalmente no se concretó y Delorte continuó su camino tanto en clubes del país como en el exterior.

Festejo con la casaca del
Festejo con la casaca del Bicho

En 2024, Delorte había decidido dejar el fútbol. Sin embargo, el llamado de dos amigos lo motivó a seguir por al menos una temporada más, sumándose a Pacífico de Cabildo en la segunda división de la Liga del Sur.

“Cuando le di la noticia a mi familia, la reacción fue normal, porque saben que me encanta jugar al fútbol, disfrutar del vestuario y pisar la cancha en cada partido. Lo que sí me significó una satisfacción es que mis sobrinos, que son chicos, recién ahora me pudieron ver en acción. La idea de regresar daba vueltas, porque siempre que estaba en el pueblo, como tengo muchos amigos en el club, tenía las puertas abiertas para entrenar y ahí te das cuenta de que las ganas se mantienen. Porque uno no deja nunca de ser futbolista, lo va a ser toda la vida y mientras el cuerpo responda, allí trataremos de estar. El retorno no fue fácil, costó un poco después de la inactividad y con los años encima también (risas), pero lo que cuesta se valora. La parte buena es que el cuerpo tiene memoria y jamás sufrí lesiones importantes, porque lo que la adaptación se dio en forma bastante rápida y terminé sintiéndome bárbaro”, le contó entonces a Infobae.

Paralelamente, Delorte finalizó el curso de entrenador. Con ello, contempla la opción de dedicarse a la dirección técnica en el futuro, aunque anticipa que el desafío será distinto debido al cambio generacional que percibe en el fútbol actual.

“Pisar una cancha y estar dentro de un vestuario, son sensaciones maravillosas, no solo por el presente, sino porque te transportan a los inicios y a los esfuerzos que uno hizo a lo largo de la carrera para llegar hasta allí”, supo explicar. Esas sensaciones que continuará sintiendo a los 47 años, siempre como un referente del área.

Temas Relacionados

Alejandro DelorteCoronel DorregoPorteño de SaldungarayOlimpo de Bahía Blancadeportes-argentina

Últimas Noticias

Marco Trungelliti, el debut en la Copa Davis que no entiende de edades: “El límite está en uno mismo”

A los 36 años, el santiagueño tendrá su estreno en el máximo torneo por equipos cuando Argentina enfrente a Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers, respaldado por un buen momento deportivo y una carrera construida en base a perseverancia

Marco Trungelliti, el debut en

La ironía de Pep Guardiola contra los directivos del Manchester City que abrió el debate en Europa

El entrenador catalán habló en conferencia de prensa previo al duelo de Copa de la Liga ante Newcastle

La ironía de Pep Guardiola

“Chau, guerrero”: dolor en el fútbol italiano por la muerte a los 39 años de Nicolás Giani, ex Inter e ídolo del SPAL

La noticia del deceso del defensor generó una ola de homenajes. Se había retirado para luchar contra una dura enfermedad

“Chau, guerrero”: dolor en el

Los comentarios de una leyenda de Francia sobre las mujeres que generaron un escándalo: “El fútbol no es para caderas anchas”

Guy Roux, histórico director técnico del Auxerre, dio una opinión sobre el deporte femenino y quedó envuelto en la polémica

Los comentarios de una leyenda

Sorpresa: un ex goleador de Boca Juniors fue ofrecido a River Plate y está siendo evaluado por Gallardo

El nombre de Jonathan Calleri fue acercado por un intermediario. Los detalles del scouting que realiza el entrenador del Millonario

Sorpresa: un ex goleador de
DEPORTES
Marco Trungelliti, el debut en

Marco Trungelliti, el debut en la Copa Davis que no entiende de edades: “El límite está en uno mismo”

La ironía de Pep Guardiola contra los directivos del Manchester City que abrió el debate en Europa

“Chau, guerrero”: dolor en el fútbol italiano por la muerte a los 39 años de Nicolás Giani, ex Inter e ídolo del SPAL

Los comentarios de una leyenda de Francia sobre las mujeres que generaron un escándalo: “El fútbol no es para caderas anchas”

Sorpresa: un ex goleador de Boca Juniors fue ofrecido a River Plate y está siendo evaluado por Gallardo

TELESHOW
Nicole Neumann y su crítica

Nicole Neumann y su crítica a los looks más impactantes de los Premios Grammy: “Es un montón”

Valeria Gastaldi recordaba a su padre cuando vivió una inesperada situación: “Es un mensaje”

Marixa Balli criticó a Luis Caputo por su frase acerca de que nunca compró ropa en Argentina: “Es ofensivo”

El tierno momento de Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas a la hora de la siesta: “Mamá cargosa”

La discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro la casa nueva: “No estamos de acuerdo con nada”

INFOBAE AMÉRICA

Así es la suite en

Así es la suite en Guayaquil que alojará a Lionel Messi

Manantiales ocultos, leyendas ancestrales y biodiversidad única: así son las Colinas de Chocolate de Filipinas

Sabotaje bajo el umbral de la guerra: la estrategia rusa que erosiona la confianza europea

El precio de Bitcoin cayó a su nivel más bajo desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos

La OTAN comenzó la planificación de sus operaciones para reforzar el control en el Ártico