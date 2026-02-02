Deportes

El caso por trata de personas y explotación laboral que involucra a una figura del fútbol y a su esposa: “Roza la esclavitud moderna”

Lucas Hernández, jugador del PSG y campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, es investigado junto a su pareja en su país natal

Una familia colombiana acusó al
Una familia colombiana acusó al futbolista y su pareja

Un caso generó conmoción en el fútbol mundial. La justicia francesa investiga a Lucas Hernández, defensa del Paris Sain Germain (PSG) y campeón mundial con la selección de Francia en 2018, tras una denuncia presentada por una familia de origen colombiano que lo acusa de trata de personas y explotación laboral. La causa involucra también a la esposa del jugador Victoria Triay y abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, según informó el semanario Paris Match y replicaron medios locales como el diario L’Equipe.

La denuncia, radicada ante la fiscalía de Versalles, sostiene que Hernández y Triay emplearon a una familia compuesta por dos padres y tres hijos en su residencia, asignándoles tareas como limpieza, vigilancia, cocina, conserjería y cuidado de niños. Los trabajadores habrían cumplido jornadas que, de acuerdo con la acusación, superaban las 80 horas semanales y carecían de contrato laboral, prestaciones sociales y permisos legales de trabajo.

De acuerdo con la abogada de la familia, Lola Dubois, los denunciantes habrían recibido salarios en efectivo, con montos que fluctuaban entre 500 y 3.000 euros por semanas laborales de hasta 84 horas. “Una familia entera se ve privada de sus derechos”, declaró Dubois a Paris Match. La letrada describió la situación como una conducta que “roza la esclavitud moderna”.

La hija mayor de la familia relató que el vínculo laboral se inició cuando Triay la contactó mientras ella trabajaba como enfermera en Colombia. Según el testimonio recogido por el semanario francés, la esposa del futbolista le prometió regularizar su situación migratoria en un plazo de seis meses y le ofreció empleo en Francia. Posteriormente, sus padres y dos hermanos se sumaron al grupo de empleados en la residencia de Hernández.

La familia sostiene que las promesas de documentación nunca se cumplieron y que las condiciones laborales resultaron extenuantes. “Sin contrato de trabajo, no tienen derecho a prestaciones por desempleo ni a una cobertura adecuada de la seguridad social”, explicó Dubois. La abogada también afirmó que los pagos siempre se realizaron en efectivo y que en febrero de 2025 los trabajadores firmaron acuerdos de confidencialidad, recibiendo documentos de identidad presuntamente falsos.

La denuncia añade que en octubre de 2025, tras una discusión entre la hija y Triay, la familia habría recibido contratos de trabajo oficiales que establecían un horario de 86 horas mensuales y un salario bruto de 1.029 euros. Para Dubois, estos documentos “se redactaron a última hora para intentar regularizar la situación”.

Durante el periodo en cuestión, la familia también estuvo involucrada en un incidente de seguridad: la hija aseguró que “arriesgamos nuestras vidas” por la pareja, especialmente durante un intento de robo a la vivienda en diciembre de 2024, cuando el padre habría utilizado un arma para repeler a los intrusos.

Ante la consulta de Paris Match, el agente de Hernández Frank Hocquemiller expresó que el futbolista y su pareja se encuentran “completamente desconcertados” por las acusaciones y aseguraron desconocer la denuncia. En un comunicado difundido por el medio francés, la pareja declaró: “Abrimos nuestro hogar y nuestras vidas a personas que se presentaron como amigos, que buscaron nuestra amabilidad y por quienes sentimos un afecto genuino. Estas personas compartieron nuestras vidas con respeto y dignidad”. La declaración agregó: “Los ayudamos, los apoyamos y les creímos cuando nos aseguraron que estaban en proceso de regularizar su situación. Esa confianza ha sido traicionada”.

Hernández y Triay negaron de manera terminante cualquier conducta ilegal y atribuyeron la controversia a una manipulación en contra de la confianza que ellos brindaron. “Desafortunadamente, no somos los primeros en vivir una situación así. Como muchos otros antes que nosotros, fuimos manipulados por historias emotivas y falsas promesas. Nunca actuamos con mala intención ni en desacato a la ley. Actuamos como seres humanos y aprendimos, con dolor, que la compasión puede ser explotada”, afirmaron en la nota recogida por el portal galo.

La pareja solicitó respeto y prudencia mientras el caso se tramita por los canales judiciales. “Este asunto se está tramitando ahora a través de los canales legales correspondientes, donde corresponde a los hechos, no a las narrativas que circulan en redes sociales. Exigimos decencia, moderación y respeto”.

La fiscalía de Versalles continúa la investigación sobre el caso, que involucra a una figura relevante del fútbol europeo. Lucas Hernández inició su carrera en el Atlético de Madrid, pasó al Bayern de Múnich en 2019 y se sumó al PSG en 2023, club con el que obtuvo la Liga de Campeones. Durante la última temporada, el defensa disputó 11 encuentros oficiales con el conjunto parisino.

