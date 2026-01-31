Steven Gerrard y el recuerdo del mayor arrepentimiento en su carrera: “Aún me persigue”

El mediocampista inglés se consolidó como símbolo de los Reds tras 17 temporadas y más de 700 partidos en el club (REUTERS)

Steven Gerrard es uno de los nombres más representativos del fútbol inglés y una leyenda indiscutida del Liverpool. Su trayectoria como jugador se caracterizó por una entrega absoluta, liderazgo dentro y fuera del campo y una conexión inquebrantable con la afición de The Reds.

Desde su debut profesional en 1998, Gerrard se consolidó como el eje del mediocampo en Anfield, vistiendo la camiseta a lo largo de 17 temporadas, acumulando más de 700 partidos con el club.

Durante su paso, Gerrard se alzó con múltiples títulos, entre ellos la histórica UEFA Champions League 2005, dos FA Cups y tres Copa de la Liga. Su capacidad para aparecer en los momentos clave, como el famoso gol en Estambul contra el Milan, lo elevó al estatus de héroe para los hinchas y lo posicionó como uno de los mediocampistas más completos de su generación.

Sin embargo, a pesar de su brillante palmarés, la Premier League se mantuvo como el gran trofeo esquivo para el capitán de los Reds.

El peso de un error: el recuerdo “imborrable”

La temporada 2013/14 representó una de las mayores oportunidades de Liverpool para conquistar el título de liga tras más de dos décadas de espera. El equipo, dirigido por Brendan Rodgers y con un ataque letal conformado por Luis Suárez y Daniel Sturridge, logró una racha de catorce victorias en dieciséis partidos, incluyendo once consecutivas, que encendieron la ilusión en Anfield. No obstante, todo ese sueño se desmoronó en un solo instante.

El 27 de abril de 2014, Liverpool se enfrentó al Chelsea en Anfield en un partido crucial. El encuentro quedó marcado por una jugada que pasaría a la historia: Gerrard, como último hombre en el mediocampo, resbaló al intentar controlar el balón.

Este error permitió que el delantero Demba Ba recuperara la posesión y anotara el primer gol para los Blues. La derrota por 2-0 no solo alejó a los Reds de la cima, sino que se convirtió en símbolo del infortunio del club en la Premier League.

El histórico resbalón de Gerrard contra Chelsea en 2014 permitió el gol de Demba Ba y apartó al Liverpool de la Premier League (Composición fotográfica)

Ese momento, desde entonces, ha perseguido a Gerrard. “Debimos haber ganado una liga. Obviamente, 2014, ese aún me persigue. Lo digo mucho. Pero incluso antes de eso, creo que podríamos haber conseguido una”, afirmó durante el podcast Rio Ferdinand Presents.

El excapitán también reflexionó sobre la dificultad de competir contra equipos como el Manchester United de la “Class of ‘92”: “Nunca sentí que nuestro equipo del Liverpool fuera tan fuerte como el de ellos. Siempre sentí que teníamos que ir más allá para lograr un resultado”, señaló.

Tras la derrota ante Chelsea, Liverpool perdió una ventaja de tres goles ante Crystal Palace en Selhurst Park, empatando 3-3 y dejando la liga en bandeja para el Manchester City, que se proclamó campeón por dos puntos de diferencia.

Un legado más allá de la Premier y un presente en pausa

A pesar de títulos como la Champions League 2005, Gerrard admite que su mayor arrepentimiento sigue siendo la Premier League (REUTERS)

En 2015, Gerrard dejó Liverpool para irse a la MLS de Estados Unidos. Allí, jugó durante un año para LA Galaxy hasta su retiro definitivo en noviembre de 2016. Su salida de Anfield, sin haber conquistado un título de liga, le pesó al jugador. Pero su legado, igualmente, permanece intacto para los hinchas Reds.

Fue pieza fundamental en los éxitos internacionales y nacionales del club. Su liderazgo, carisma y compromiso lo convirtieron en el referente de una generación y en uno de los máximos ídolos del club. Siendo la conquista de la Champions League, en 2005, su imagen más memorable.

Actualmente, Gerrard se encuentra sin equipo luego de su última experiencia como director técnico del Al-Ettifaq en el fútbol de Arabia Saudita, cargo del que fue destituido a principios de 2025.