Las bromas de un entrenador de la NHL que mostró una impactante cicatriz en su cabeza: “El otro se ve mucho peor”

Craig Berube, de los Toronto Maple Leafs, se presentó en la conferencia de prensa y habló del accidente que sufrió en el gimnasio

El entrenador de los Toronto Maple Leafs, Craig Berube, sorprendió al presentarse ante los medios con un notable ojo morado y un corte profundo en la cabeza, asegurando que se trató de un accidente ocurrido en el gimnasio. El incidente, que derivó en una herida tan severa que requirió alrededor de cincuenta puntos de sutura, se produjo un día antes del partido del equipo frente a los Vegas Golden Knights en el Scotiabank Arena de Toronto que acabó con la victoria de los visitantes 6-3.

Tal como se pudo ver en la conferencia de prensa previa, el técnico de 60 años apareció en la pista de patinaje matutina con el rostro visiblemente dañado. Al ser consultado sobre el origen de las lesiones, Berube explicó: “Ayer tuve un accidente en el gimnasio. Estoy bien”. El entrenador insistió en que, a pesar de la gravedad del accidente, se encontraba en condiciones de dirigir al equipo.

La reacción tanto de la prensa como del entorno de la franquicia fue inmediata. Berube no profundizó en los detalles sobre cómo ocurrió el episodio: “Fue una tontería. Solo fue un accidente grave. Es culpa mía”. La imagen del entrenador, con una gran cicatriz en la cabeza y un hematoma en el ojo izquierdo, generó especulaciones y comentarios, tanto entre los aficionados como en redes sociales.

Sin embargo, el sentido del humor de Berube se mantuvo intacto pese al incidente. “El otro tipo se ve mucho peor. Eran tres”, bromeó el entrenador durante su comparecencia, provocando risas entre los periodistas y el staff de los Maple Leafs. Más tarde, agregó que sus propios jugadores disfrutaron al verlo en ese estado: “Les encantó, especialmente cuando les conté lo que pasó”. En el mismo tono de broma, el entrenador consultó a los presentes si preferían que mantuviera la gorra puesta para disimular la lesión, levantándola de forma simpática para mostrar el resultado del accidente.

Berube, lejos de mostrarse preocupado, optó por restar importancia a la herida: “No voy a hablar de eso. Nadie tiene por qué enterarse. Todo está bien”. Al preguntarle sobre el impacto del golpe, el entrenador enfatizó que la situación no le impedirá cumplir con su función: “Estaré detrás del banquillo durante el partido”.

El episodio se convirtió en tema de conversación entre los seguidores del equipo y no tardó en viralizarse, generando memes y teorías sobre el accidente. Al ser consultado sobre si fue una pesa la causante de la lesión, el directivo se limitó a contestar “Sí, algo así”, sin dar más detalles.

Berube estuvo presente en el último partido de su equipo pese a sufrir una impactante lesión en la cabeza (Reuters)

El accidente de Berube coincidió con el regreso a Toronto de Mitch Marner, figura histórica de los Maple Leafs y actual jugador de los Vegas Golden Knights, lo que acentuó la atención mediática sobre el equipo durante la jornada. Aunque la lesión del entrenador desvió temporalmente el foco de la previa del partido, el propio Berube minimizó el hecho y participó en las actividades habituales del equipo.

El entrenador, conocido por su dureza física durante su etapa como jugador, mantiene su lugar como séptimo en la lista histórica de la NHL en minutos de penalización, con un total de 3.149 minutos acumulados entre 1986 y 2003. Además destacó que la lesión solo se suma a una larga lista de golpes y contusiones sufridas a lo largo de su carrera.

El segundo día de acción en la Fórmula 1 tuvo varias ausencias, dos estrenos y una bandera roja en el Shakedown Week

Cande Tinelli adelantó imágenes de la segunda temporada del reality familiar: "Vamos por más"

Por qué es histórico el pacto UE-India y qué cambia tras 18 años de bloqueo

