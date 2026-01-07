Las perlitas en la Premier League: del casi gol “olímpico” de Enzo Fernández al lujo de Licha Martínez y la asistencia de Senesi

Enzo Fernández, Lisandro Martínez y Marcos Senesi vieron acción con sus respectivos equipos en el fútbol inglés

Se jugó la fecha 21 de la Premier League en Inglaterra con actividad para los futbolistas argentinos. En una jornada a pedir del líder Arsenal (juega mañana ante Liverpool), ya que ninguno de sus inmediatos perseguidores pudo ganar, hubo varias perlitas para destacar.

Una de las jugadas más llamativas del miércoles se dio en Craven Cottage, donde el local Fulham venció 2-1 al Chelsea, que no tuvo en el banco a su flamante entrenador, Liam Rosenior. Con Enzo Fernández como titular y Alejandro Garnacho entre los suplentes, el equipo de Londres dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a los Gunners.

Cuando el partido estaba empatado 0-0, el ex mediocampista de River Plate casi convierte un gol olímpico. Enzo ejecutó con el pie derecho un tiro de esquina, la pelota se fue cerrando con efecto, pero el arquero Bernd Leno alcanzó a despejar el esférico en el primer palo. Luego, Raúl Jiménez y Harry Wilson marcaron para los locales (había igualado Liam Delap), que se impusieron ante los Blues.

*La derrota del Chelsea ante Fulham

En otro de los duelos atractivos de la fecha, Manchester United visitó al Burnley en un partido clave para los Diablos Rojos en su objetivo de recortar distancias en la tabla y meterse en zona de Champions League. Sin Ruben Amorim, despedido, como director técnico, pero con la presencia desde el inicio de Lisandro Martínez, el popular club inglés aprovechó la eficacia del esloveno Benjamin Sesko para ponerse 2-1. Además, Licha demostró toda su capacidad para salir jugando desde el fondo con elegancia y a puro lujo cuando su equipo perdía.

Por su parte, en un choque entre argentinos, Marcos Senesi le ganó la “batalla” al Cuti Romero en el triunfo 3-2 del Bournemouth sobre Tottenham. El ex defensor de San Lorenzo, que fue titular y completó todo el partido, se dio el gusto de aportar una asistencia en el segundo palo para el gol del francés Eli Kroupi, que daba vuelta el marcador en el primer tiempo.

En dicho encuentro se produjo un verdadero golazo. El portugués Joao Palinha convirtió el transitorio 2-2 con una espectacular chilena dentro del área. El mediocampista dejó picar la pelota y realizó una pirueta inolvidable para marcar en el arco defendido por Djordje Petrovic. Luego, llegaría el gol definitivo en tiempo de descuento de Antoine Semenyo para la victoria del Bournemouth ante los Spurs.

*Marcos Senesi le ganó el duelo de argentinos al Cuti Romero

En cuanto a la actuación de Emiliano Dibu Martínez, que jugó de arranque en el empate 0-0 entre Aston Villa y Crystal Palace, se destaca la salida del arquero marplatense en el entretiempo. Su lugar fue ocupado por el neerlandés Marco Bizot. Durante la transmisión ampliaron que al campeón del mundo le colocaron hielo en el gemelo de su pierna izquierda y se lo vio caminando con normalidad.

Por último, el Manchester City de Pep Guardiola no pudo pasar del empate como local del Brighton & Hove. Erling Haaland abrió la cuenta para los Ciudadanos, de penal, y el japonés Kaoru Mitoma estableció el 1-1 definitivo. Los celestes desperdiciaron una buena oportunidad de quedar a tres unidades del Arsenal.

*Manchester City empató con Brighton de local

LAS POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE