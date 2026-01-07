Deportes

Las perlitas en la Premier League: del casi gol “olímpico” de Enzo Fernández al lujo de Licha Martínez y la asistencia de Senesi

Los futbolistas argentinos fueron protagonistas de una nueva jornada en el torneo de Inglaterra

Guardar
Enzo Fernández, Lisandro Martínez y Marcos Senesi vieron acción con sus respectivos equipos en el fútbol inglés

Se jugó la fecha 21 de la Premier League en Inglaterra con actividad para los futbolistas argentinos. En una jornada a pedir del líder Arsenal (juega mañana ante Liverpool), ya que ninguno de sus inmediatos perseguidores pudo ganar, hubo varias perlitas para destacar.

Una de las jugadas más llamativas del miércoles se dio en Craven Cottage, donde el local Fulham venció 2-1 al Chelsea, que no tuvo en el banco a su flamante entrenador, Liam Rosenior. Con Enzo Fernández como titular y Alejandro Garnacho entre los suplentes, el equipo de Londres dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a los Gunners.

Cuando el partido estaba empatado 0-0, el ex mediocampista de River Plate casi convierte un gol olímpico. Enzo ejecutó con el pie derecho un tiro de esquina, la pelota se fue cerrando con efecto, pero el arquero Bernd Leno alcanzó a despejar el esférico en el primer palo. Luego, Raúl Jiménez y Harry Wilson marcaron para los locales (había igualado Liam Delap), que se impusieron ante los Blues.

*La derrota del Chelsea ante Fulham

En otro de los duelos atractivos de la fecha, Manchester United visitó al Burnley en un partido clave para los Diablos Rojos en su objetivo de recortar distancias en la tabla y meterse en zona de Champions League. Sin Ruben Amorim, despedido, como director técnico, pero con la presencia desde el inicio de Lisandro Martínez, el popular club inglés aprovechó la eficacia del esloveno Benjamin Sesko para ponerse 2-1. Además, Licha demostró toda su capacidad para salir jugando desde el fondo con elegancia y a puro lujo cuando su equipo perdía.

Por su parte, en un choque entre argentinos, Marcos Senesi le ganó la “batalla” al Cuti Romero en el triunfo 3-2 del Bournemouth sobre Tottenham. El ex defensor de San Lorenzo, que fue titular y completó todo el partido, se dio el gusto de aportar una asistencia en el segundo palo para el gol del francés Eli Kroupi, que daba vuelta el marcador en el primer tiempo.

En dicho encuentro se produjo un verdadero golazo. El portugués Joao Palinha convirtió el transitorio 2-2 con una espectacular chilena dentro del área. El mediocampista dejó picar la pelota y realizó una pirueta inolvidable para marcar en el arco defendido por Djordje Petrovic. Luego, llegaría el gol definitivo en tiempo de descuento de Antoine Semenyo para la victoria del Bournemouth ante los Spurs.

*Marcos Senesi le ganó el duelo de argentinos al Cuti Romero

En cuanto a la actuación de Emiliano Dibu Martínez, que jugó de arranque en el empate 0-0 entre Aston Villa y Crystal Palace, se destaca la salida del arquero marplatense en el entretiempo. Su lugar fue ocupado por el neerlandés Marco Bizot. Durante la transmisión ampliaron que al campeón del mundo le colocaron hielo en el gemelo de su pierna izquierda y se lo vio caminando con normalidad.

Por último, el Manchester City de Pep Guardiola no pudo pasar del empate como local del Brighton & Hove. Erling Haaland abrió la cuenta para los Ciudadanos, de penal, y el japonés Kaoru Mitoma estableció el 1-1 definitivo. Los celestes desperdiciaron una buena oportunidad de quedar a tres unidades del Arsenal.

*Manchester City empató con Brighton de local

LAS POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

Temas Relacionados

Premier LeagueEnzo FernándezMarcos SenesiLisandro MartínezChelsea

Últimas Noticias

“Es difícil decirle que no a River”: furor por la frase de un delantero surgido en el Millonario que juega en Europa

El delantero argentino mostró su amor por el elenco de Núñez y generó expectativa, pese a la ausencia de negociaciones concretas en este mercado de pases

“Es difícil decirle que no

Enfrentó al Inter Miami en el Mundial de Clubes, fue subcampeón de América y ahora será compañero de Messi

Micael arribó a las Garzas en calidad de préstamo por un año con opción de compra desde Palmeiras. Le ganó una final a las Garzas en 2023 con Houston Dynamo

Enfrentó al Inter Miami en

Nació en Alemania, eligió jugar y ya ganó un título con Argentina y está a punto de pasar al Galatasaray de Mauro Icardi

Can Armando Güner, de 17 años, dejará de pertenecer a las divisiones formativas del Borussia Mönchengladbach para integrar el plantel profesional del conjunto turco

Nació en Alemania, eligió jugar

El sorprendente informe sobre los jugadores más caros del mundo: quiénes son los argentinos mejor valorados

El Observatorio de Fútbol CIES elaboró un ranking con los futbolistas con mejor precio de mercado. Los detalles

El sorprendente informe sobre los

Dibu Martínez salió reemplazado en el entretiempo y encendió las alarmas: el gesto que anticipó el cambio

El arquero del Aston Villa completó los primeros 45 minutos y debió abandonar la cancha antes del segundo tiempo en el empate sin goles contra Crystal Palace

Dibu Martínez salió reemplazado en
DEPORTES
“Es difícil decirle que no

“Es difícil decirle que no a River”: furor por la frase de un delantero surgido en el Millonario que juega en Europa

Enfrentó al Inter Miami en el Mundial de Clubes, fue subcampeón de América y ahora será compañero de Messi

Nació en Alemania, eligió jugar y ya ganó un título con Argentina y está a punto de pasar al Galatasaray de Mauro Icardi

El sorprendente informe sobre los jugadores más caros del mundo: quiénes son los argentinos mejor valorados

Dibu Martínez salió reemplazado en el entretiempo y encendió las alarmas: el gesto que anticipó el cambio

TELESHOW
La palabra de Griselda Siciliani

La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

Así será la impresionante celebración del cumpleaños de Juli Poggio: tres días seguidos de festejos

Carmen Barbieri le pasó facturas a Fede Bal y Evelyn Botto en vivo: “Es mucho”

Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara se separó de Martín Migueles: “Ella lo dejó”

La novia de Martín Demichelis habló tras la pelea que protagonizaron en Punta del Este: “Nos fuimos a hablar al auto”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky advirtió que Ucrania cumple

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual

Los siete factores del fenómeno El Niño que definieron el destino de Europa en la Edad Moderna

Crisis en la educación privada uruguaya: cierre de colegios católicos afecta a niños de barrios carenciados

Tres islas ocultas en el Mediterráneo, un santuario impenetrable y la foca monje como protagonista: así es la vida secreta de las Islas Chafarinas