El tenis comenzará el 2026 a pura acción en suelo argentino: todo listo para la doble cita internacional en el TCA de Palermo

El TCA recibirá a un certamen de varones y otro de mujeres (Fuente: Tenis Club Argentino)

El Tenis Club Argentino será escenario de dos torneos en el arranque de 2026. Desde el 11 hasta al 17 de enero, la institución de Palermo recibirá al AAT Challenger edición TCA, el primer torneo del ATP Challenger Tour del año en la Argentina. Además, y en simultáneo, albergará al AAT W50 TCA, la primera competencia femenina ITF de la temporada en el país.

El torneo masculino, de categoría 50, repartirá 63.000 dólares en premios y promete un cuadro principal repleto de talento local: al menos 12 tenistas argentinos ya tienen su lugar asegurado, junto a varios que buscarán su chance en la clasificación.

La gran atracción internacional será el italiano Marco Cecchinato, ex semifinalista de Roland Garros, que llega como el jugador de mejor ranking del certamen. Entre los argentinos, se destacan nombres como Santiago Rodríguez Taverna, Nicolás Kicker, Andrea Collarini, Facundo Bagnis, Renzo Olivo y Mariano Kestelboim.

En la qualy, que arranca el 11 de enero, aparecen Juan Manuel La Serna y Luciano Ambrogi, a la espera de posibles bajas para meterse en el cuadro principal. También dirán presente jóvenes que buscan afirmarse en el circuito, como Juan Estévez y Carlos Zárate.

La final del Challenger se jugará el sábado 17 y el acceso será gratuito y exclusivo para socios de la AAT, con inscripción previa.

Lista de jugadores en el cuadro principal

Marco Cecchinato (ITA) – 231

Santiago Rodríguez Taverna (ARG) – 235

Nicolás Kicker (ARG) – 259

Lautaro Midón (ARG) – 262

Murkel Dellien (BOL) – 265

Pedro Boscardin Dias (BRA) – 268

Andrea Collarini (ARG) – 272

Matheus Pucinelli de Almeida (BRA) – 297

Nikolas Sánchez Izquierdo (ESP) – 303

Franco Agamenone (ITA) – 308

Gabi Boitan (ROU) – 326

Juan Pablo Varillas (PER) – 327

Gonzalo Villanueva (ARG) – 346

Franco Roncadelli (URU) – 350

Hernán Casanova (ARG) – 356

Daniel Dutra da Silva (BRA) – 357

Guido Justo (ARG) – 365

Juan Bautista Torres (ARG) – 394

Facundo Bagnis (ARG) – 394

Pedro Sakamoto (BRA) – 397

Mariano Kestelboim (ARG) – 398

Renzo Olivo (ARG) – 422

Lorenzo Rodríguez (ARG) – 430

Santiago Rodríguez Taverna, uno de los nombres confirmados (Fuente: Prensa AAT)

W50 femenino: el primer gran torneo ITF del año en Argentina

En paralelo, del 11 al 18 de enero, el TCA será sede del AAT W50 TCA, parte del ITF World Tennis Tour, que entregará 50 puntos a la campeona y repartirá 40.000 dólares en premios.

La española Marina Bassols Ribera encabeza la lista de inscriptas, seguida por la brasileña Carolina Meligeni Alves. Entre las argentinas, Martina Capurro Taborda y Victoria Bosio lideran la representación nacional y están muy cerca de ingresar directamente al cuadro principal.

Capurro Taborda llega tras un 2025 brillante, con títulos en Trelew, Luján (I y II) y Neuquén. Bosio, por su parte, también sumó conquistas en Neuquén y Trelew, consolidando su crecimiento en el circuito.

Las principales raquetas argentinas no estarán en Buenos Aires: esa semana competirán en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini buscarán su lugar en el cuadro principal desde la clasificación, mientras que Solana Sierra ya tiene su lugar asegurado.

Lista de jugadoras en el cuadro principal

Marina Bassols Ribera (ESP) – 242

Carolina Alves (BRA) – 245

Irene Burillo (ESP) – 256

Anna Rogers (USA) – 257

Julie Belgraver (FRA) – 263

Kasja Rinaldo Persson (SUE) – 276

Katharina Hobgarski (GER) – 280

Lia Karatancheva (BUL) – 296

Haruka Kaji (JAP) – 303

Katarina Jokić (SRB) – 310

Lea Bošković (CRO) – 319

Vivian Wolff (USA) – 326

Francesca Pace (ITA) – 332

Polona Hercog (SLO) – 335

Dalila Spiteri (ITA) – 337

Amandine Hesse (FRA) – 342

Tatiana Pieri (ITA) – 350

Miriana Tona (ITA) – 357

Diletta Cherubini (ITA) – 370

Margaux Rouvroy (FRA) – 375

Victoria Bosio será una de las atracciones en el TCA (Fuente: Prensa AAT)

Cómo ver los torneos: TV y streaming

La acción podrá seguirse en vivo por TyC Sports: de lunes a jueves a través de TyC Sports Play, y viernes, sábado y domingo por la señal principal.

La actividad en el Tenis Club Argentino no se detendrá tras el W50. El domingo 18, día de la final femenina, comenzará la clasificación del W35 Buenos Aires, que mantendrá el ritmo tenístico hasta el 25 de enero, fecha de la definición.