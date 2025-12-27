El tenis comenzará el 2026 a pura acción en suelo argentino: todo listo para la doble cita internacional en el TCA de Palermo

El Tenis Club Argentino será escenario de dos torneos en el arranque de 2026. Desde el 11 hasta al 17 de enero, la institución de Palermo recibirá al AAT Challenger edición TCA, el primer torneo del ATP Challenger Tour del año en la Argentina. Además, y en simultáneo, albergará al AAT W50 TCA, la primera competencia femenina ITF de la temporada en el país.
El torneo masculino, de categoría 50, repartirá 63.000 dólares en premios y promete un cuadro principal repleto de talento local: al menos 12 tenistas argentinos ya tienen su lugar asegurado, junto a varios que buscarán su chance en la clasificación.
La gran atracción internacional será el italiano Marco Cecchinato, ex semifinalista de Roland Garros, que llega como el jugador de mejor ranking del certamen. Entre los argentinos, se destacan nombres como Santiago Rodríguez Taverna, Nicolás Kicker, Andrea Collarini, Facundo Bagnis, Renzo Olivo y Mariano Kestelboim.
En la qualy, que arranca el 11 de enero, aparecen Juan Manuel La Serna y Luciano Ambrogi, a la espera de posibles bajas para meterse en el cuadro principal. También dirán presente jóvenes que buscan afirmarse en el circuito, como Juan Estévez y Carlos Zárate.
La final del Challenger se jugará el sábado 17 y el acceso será gratuito y exclusivo para socios de la AAT, con inscripción previa.
Lista de jugadores en el cuadro principal
- Marco Cecchinato (ITA) – 231
- Santiago Rodríguez Taverna (ARG) – 235
- Nicolás Kicker (ARG) – 259
- Lautaro Midón (ARG) – 262
- Murkel Dellien (BOL) – 265
- Pedro Boscardin Dias (BRA) – 268
- Andrea Collarini (ARG) – 272
- Matheus Pucinelli de Almeida (BRA) – 297
- Nikolas Sánchez Izquierdo (ESP) – 303
- Franco Agamenone (ITA) – 308
- Gabi Boitan (ROU) – 326
- Juan Pablo Varillas (PER) – 327
- Gonzalo Villanueva (ARG) – 346
- Franco Roncadelli (URU) – 350
- Hernán Casanova (ARG) – 356
- Daniel Dutra da Silva (BRA) – 357
- Guido Justo (ARG) – 365
- Juan Bautista Torres (ARG) – 394
- Facundo Bagnis (ARG) – 394
- Pedro Sakamoto (BRA) – 397
- Mariano Kestelboim (ARG) – 398
- Renzo Olivo (ARG) – 422
- Lorenzo Rodríguez (ARG) – 430
W50 femenino: el primer gran torneo ITF del año en Argentina
En paralelo, del 11 al 18 de enero, el TCA será sede del AAT W50 TCA, parte del ITF World Tennis Tour, que entregará 50 puntos a la campeona y repartirá 40.000 dólares en premios.
La española Marina Bassols Ribera encabeza la lista de inscriptas, seguida por la brasileña Carolina Meligeni Alves. Entre las argentinas, Martina Capurro Taborda y Victoria Bosio lideran la representación nacional y están muy cerca de ingresar directamente al cuadro principal.
Capurro Taborda llega tras un 2025 brillante, con títulos en Trelew, Luján (I y II) y Neuquén. Bosio, por su parte, también sumó conquistas en Neuquén y Trelew, consolidando su crecimiento en el circuito.
Las principales raquetas argentinas no estarán en Buenos Aires: esa semana competirán en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini buscarán su lugar en el cuadro principal desde la clasificación, mientras que Solana Sierra ya tiene su lugar asegurado.
Lista de jugadoras en el cuadro principal
- Marina Bassols Ribera (ESP) – 242
- Carolina Alves (BRA) – 245
- Irene Burillo (ESP) – 256
- Anna Rogers (USA) – 257
- Julie Belgraver (FRA) – 263
- Kasja Rinaldo Persson (SUE) – 276
- Katharina Hobgarski (GER) – 280
- Lia Karatancheva (BUL) – 296
- Haruka Kaji (JAP) – 303
- Katarina Jokić (SRB) – 310
- Lea Bošković (CRO) – 319
- Vivian Wolff (USA) – 326
- Francesca Pace (ITA) – 332
- Polona Hercog (SLO) – 335
- Dalila Spiteri (ITA) – 337
- Amandine Hesse (FRA) – 342
- Tatiana Pieri (ITA) – 350
- Miriana Tona (ITA) – 357
- Diletta Cherubini (ITA) – 370
- Margaux Rouvroy (FRA) – 375
Cómo ver los torneos: TV y streaming
La acción podrá seguirse en vivo por TyC Sports: de lunes a jueves a través de TyC Sports Play, y viernes, sábado y domingo por la señal principal.
La actividad en el Tenis Club Argentino no se detendrá tras el W50. El domingo 18, día de la final femenina, comenzará la clasificación del W35 Buenos Aires, que mantendrá el ritmo tenístico hasta el 25 de enero, fecha de la definición.