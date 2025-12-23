Los 50 equipos más valiosos del planeta: los únicos cuatro clubes de fútbol y las dos escuderías en el listado

Se conocieron los equipos más valiosos del año

Los valores de las franquicias deportivas más importantes del planeta atraviesan un momento sin precedentes. Según un informe de Forbes, los 50 equipos más valiosos del mundo en 2025 alcanzan una valoración conjunta de más de 353.000 millones de dólares, una cifra que duplica lo registrado hace cuatro años y que marca un salto histórico en la industria del deporte global.

La lista, elaborada por el medio especializado a partir del análisis de datos financieros, acuerdos de transmisión y testimonios de ejecutivos de equipos y ligas, vuelve a estar encabezada por los Dallas Cowboys, cuya cotización se sitúa en 13 mil millones de dólares. De acuerdo con el reporte, la franquicia de la NFL no solo mantiene el liderazgo por noveno año consecutivo, sino que además supera ampliamente a cualquier otro equipo en la comparación internacional. El artículo subrayó que “la temporada pasada, los ingresos de los Cowboys superaron los 1.200 millones de dólares, distanciándose en más de 350 millones de su competidor más cercano”.

La escalada en los valores de mercado de las franquicias responde, principalmente, al crecimiento de los derechos de transmisión. Forbes detalló que la NBA firmó en 2024 acuerdos televisivos por 76.000 millones de dólares a once años, mientras que la NFL cerró contratos por al menos 125.500 millones hasta 2033. Estas cifras han impulsado las ganancias de los clubes y, en consecuencia, dispararon sus cotizaciones. “Las franquicias de la NBA y la NFL han visto aumentar sus ingresos promedio un 141% y un 91% en la última década”, informó el medio estadounidense.

El podio de los equipos más valiosos lo completan los Golden State Warriors, con un valor estimado de 11.000 millones de dólares, y los Los Angeles Rams, que alcanzan los 10.500 millones. A ellos les siguen los New York Giants (10.100 millones), los Los Angeles Lakers (10.000 millones) y los New York Knicks (9.750 millones). En todos los casos, la valoración individual supera la barrera de los 9.000 millones, una marca inédita hasta este ciclo, según Forbes.

Dallas Cowboys es el equipo más valioso del mundo (Reuters)

El informe también destacó que la NFL domina el ranking de manera contundente, con 30 de sus 32 franquicias ubicadas entre los 50 primeros lugares. Solo los New Orleans Saints y los Cincinnati Bengals quedan fuera del listado, pese a que sus valores superan los 5.200 millones de dólares. La lista incluye, además, a 12 clubes de la NBA, dos equipos de la MLB y cuatro equipos de fútbol europeo, así como a dos escuderías de Fórmula 1.

El fútbol europeo muestra una presencia más limitada que en años previos, reflejando ciertas dificultades para sostener el ritmo de crecimiento de las ligas estadounidenses. Según Forbes, “los 20 clubes europeos más valiosos solo aumentaron su valor un 5% en el último año”, afectados por el estancamiento de los derechos televisivos y altos niveles de deuda. Real Madrid y Barcelona (ambos de La Liga de España), junto con Manchester United y Liverpool (de la Premier League inglesa), son los únicos representantes del fútbol en el top 50, mientras que clubes históricos como Bayern Múnich y Paris Saint-Germain quedaron fuera en esta edición.

El Real Madrid ocupa el puesto 19 con 6.750 millones de dólares, seguido de cerca por el Manchester United (en el puesto 24 con 6.6 mil millones y el Barcelona (en el puesto 42 con 5.65 mil millones).

En el caso de la Fórmula 1, el reporte indica el regreso de Ferrari y Mercedes al listado, con valores que superan los 6.000 millones de dólares cada uno, después de un año de ausencia en la medición. “Ambas escuderías han registrado un crecimiento interanual del 58% respecto a 2023, según estimaciones internas”, señaló el documento.

Real Madrid y Barcelona están entre los 50 equipos más valiosos del mundo (Reuters)

La influencia de las ligas estadounidenses se refleja en el promedio de valor por franquicia, que asciende a 7.100 millones de dólares, con un crecimiento del 22% respecto a 2024, de acuerdo con la misma fuente. Mientras tanto, la MLB ve reducida su presencia a solo dos equipos —los New York Yankees y los Los Angeles Dodgers— y la NHL no logró ubicar ninguna franquicia en el ranking de este año.

El informe de Forbes subrayó que los valores empresariales considerados incluyen capital y deuda neta, así como la economía del estadio, aunque excluyen el valor de los inmuebles y de las cadenas deportivas regionales. Las cifras fueron obtenidas a partir de información de transacciones recientes, entrevistas con ejecutivos e inversores del sector, y documentos públicos consultados por el medio.

La tendencia alcista en las valoraciones deportivas parece lejos de agotarse. Según los datos del informe, en 2015 ningún equipo superaba los 5.000 millones de dólares y hoy esa cifra no alcanza para entrar en el top 50.

Ferrari y Mercedes son las únicas escuderías que representan a la F1 en el ranking (Reuters)

La lista completa de los 50 equipos más valiosos del mundo en 2025

1- Dallas Cowboys (NFL): 13 mil millones de dólares

2- Golden State Warriors (NBA): 11 mil millones de dólares

3- Los Ángeles Rems (NFL): 10.5 mil millones de dólares

4- New York Giants (NFL): 10.1 mil millones de dólares

5- Los Ángeles Lakers (NBA): 10 mil millones de dólares

6- New York Knicks (NBA): 9.75 mil millones de dólares

7- New England Patriots (NFL): 9 mil millones de dólares

8- San Francisco 49ers (NFL): 8.6 mil millones de dólares

9- Philadelphia Eagles (NFL): 8.3 mil millones de dólares

10- Chicago Bears (NFL): 8.2 mill millones de dólares

- New York Yankees (MLB): 8.2 mil millones de dólares

12- New York Jets (NFL): 8.1 mil millones de dólares

13- Las Vegas Raiders (NFL): 7.7 mil millones de dólares

14- Washington Commanders (NFL): 7.6 mil millones de dólares

15- Los Ángeles Clippers (NBA): 7.5 mil millones de dólares

- Miami Dolphins (NFL): 7.5 mil millones de dólares

17- Houston Texans (NFL): 7.4 mil millones de dólares

18- Denver Broncos (NFL): 6.8 mil millones de dólares

- Los Ángeles Dodgers (MLB): 6.8 mil millones de dólares

20- Real Madrid (La liga): 6.75 mil millones de dólares

21- Boston Celtics (NBA): 6.7 mil millones de dólares

- Seattle Seahawks (NFL): 6.7 mil millones de dólares

23- Green Bay Packers (NFL): 6.65 mil millones de dólares

24- Manchester United (Premier League): 6.6 mil millones de dólares

- Tampa Bay Buccaneers (NFL): 6.6 mil millones de dólares

26- Ferrari (Fórmula 1): 6.5 mil millones de dólares

- Pittsburgh Steelers (NFL): 6.5 mil millones de dólares

28- Cleveland Browns (NFL): 6.4 mil millones de dólares

29- Atlanta Falcons (NFL): 6.35 mil millones de dólares

30- Tennessee Titans (NFL): 6.3 mil millones de dólares

31- Minnesota Vikings (NFL): 6.25 mil millones de dólares

32- Kansas City Chiefs (NFL): 6.2 mil millones de dólares

33- Baltimore Ravens (NFL): 6.1 mil millones de dólares

34- Chicago Bulls (NBA): 6 mil millones de dólares

- Los Angeles Chargers (NFL): 6 mil millones de dólares

- Mercedes (Fórmula 1): 6 mil millones de dólares

37- Buffalo Bills (NFL): 5.95 mil millones de dólares

- Houston Rockets (NBA): 5.9 mil millones de dólares

- Indianapolis Colts (NFL): 5.9 mil millones de dólares

40- Carolina Panthers (NFL): 5.7 mil millones de dólares

- Miami Heat (NBA): 5.7 mil millones de dólares

42- Barcelona (La Liga): 5.65 mil millones de dólares

43- Jacksonville Jaguars (NFL): 5.6 mil millones de dólares

- Brooklyn Nets (NBA): 5.6 mil millones de dólares

45- Arizona Cardinals (NFL): 5.5 mil millones de dólares

46- Philadelphia 76ers (NBA): 5.45 mil millones de dólares

47- Phoenix Suns (NBA): 5.42 mil millones de dólares

48- Detroit Lions (NFL): 5.4 mil millones de dólares

- Liverpool (Premier League): 5.4 mil millones de dólares

- Toronto Raptors (NBA): 5.4 mil millones de dólares