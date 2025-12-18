Con Marino Hinestroza casi cerrado, Boca acelera por un refuerzo local: es capitán y referente de un equipo grande

Riquelme pretende a Gastón Hernández de San Lorenzo como refuerzo de Boca (Fotobaires)

Boca Juniors continúa en la búsqueda de refuerzos de cara a la fuerte competencia que tendrá en 2026, con el objetivo máximo de la Copa Libertadores. En las últimas horas se avanzó y solo restan detalles para confirmar la llegada del colombiano Marino Hinestroza de Atlético Nacional y ahora Juan Román Riquelme apunta a un viejo anhelo, que es referente y capitán de un equipo grande: se trata de Gastón Hernández, de San Lorenzo de Almagro.

El interés del Xeneize por reforzar su defensa de cara a la triple competencia puso en el centro de la escena al capitán del Ciclón, en un contexto marcado por la crisis institucional del club de Boedo y la necesidad del Xeneize de sumar jerarquía en el fondo. Juan Román Riquelme aguarda la normalización de la estructura directiva de San Lorenzo para avanzar con una propuesta formal por el defensor, quien atraviesa un momento de incertidumbre respecto a su futuro.

La situación de San Lorenzo, que recientemente declaró la acefalía y aún no ha definido quién asumirá la conducción de la Comisión Directiva Transitoria, condiciona cualquier negociación. La falta de interlocutores claros en Boedo ha frenado los contactos formales, aunque en Boca consideran que una vez resuelta la cuestión institucional, el panorama para negociar por Hernández será más claro.

Gastón Hernández es el referente de San Lorenzo que busca Boca

El interés por el zaguero de 27 años no es nuevo: ya en mercados anteriores, el club de la Ribera había realizado sondeos e incluso presentó una oferta de USD 4 millones por la totalidad de su pase, que fue rechazada por la dirigencia azulgrana. El propio presidente de San Lorenzo, Julio Lopardo, había declarado meses atrás que la única forma de transferir a Hernández sería mediante el pago de la cláusula de rescisión, fijada en USD 10 millones. “La única forma que salga de San Lorenzo es por la cláusula. Si no traemos, no se va a vender. A no ser que Boca o quien lo quiera no pone los 10 millones de dólares, no se lo lleva”, afirmó Lopardo. Sin embargo, la crisis actual podría modificar las condiciones y abrir la puerta a una negociación por una cifra menor.

En el plano deportivo, Hernández se consolidó como uno de los defensores más regulares del fútbol argentino durante la temporada 2025/26. Disputó 15 partidos oficiales, todos como titular, acumulando 1.305 minutos en cancha, con tres amonestaciones y sin expulsiones. Además, aportó un gol y mantuvo un promedio de 6,13 puntos en las evaluaciones de rendimiento. En la temporada completa, sumó 27 partidos y un gol, lo que lo posicionó como una pieza confiable en la estructura defensiva de San Lorenzo. Con su presencia, el equipo registró cinco triunfos, cinco empates y cinco derrotas en los encuentros en los que participó.

El interés de Boca por Hernández se enmarca en una estrategia más amplia de refuerzos para afrontar la Libertadores, tras dos años de ausencia en el máximo torneo continental. Con la llegada prácticamente cerrada de Marino Hinestroza, el club busca sumar un central de experiencia, pese a contar con una dupla titular consolidada y alternativas como Nicolás Figal y Marco Pellegrino, además de posibles regresos de préstamos. En el Xeneize ven a Hernández como primer marcador central, una posición en la que se ha destacado en el último año.

El posteo de despedida de Hinestroza

El entorno del jugador reconoce que la posibilidad de sumarse a Boca representa un desafío deportivo atractivo, especialmente en un contexto donde Hernández ha sido protagonista de reclamos públicos por deudas salariales y falta de recursos básicos en San Lorenzo. El defensor, surgido de las inferiores del club azulgrana y con más de 100 partidos disputados, evalúa sus opciones: permanecer para disputar la Copa Sudamericana, buscar una salida al exterior o aceptar el reto de pelear un lugar en Boca.

Por el momento, las conversaciones entre las dirigencias de ambos clubes se mantienen en una etapa preliminar. Ya se habrían iniciado líneas de diálogo para evaluar una transferencia definitiva, aunque no existe una oferta formal presentada. San Lorenzo no descarta negociar la salida de Hernández si las condiciones económicas resultan favorables, mientras que en Boca analizan diferentes alternativas defensivas y no descartan avanzar con mayor profundidad si la situación institucional de Boedo se estabiliza.

La definición sobre el futuro de Gastón Hernández dependerá de la resolución de la crisis en San Lorenzo y de la capacidad de Boca para presentar una propuesta que satisfaga las expectativas del club y del jugador. Por lo pronto, el entrenador del Ciclón, Damián Ayude, se refirió a los rumores: “Trato de no invadir el momento de privacidad de los jugadores, ellos están licenciados y están disfrutando. No he hablado nada con Gastón (Hernández) sobre su futuro, es un gran futbolista y sabe llevar muy bien la responsabilidad de ser capitán y referente”.