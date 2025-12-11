Juan Sebastián Verón decidió viajar a Santiago del Estero para ver desde la tribuna la final entre Estudiantes y Racing

Juan Sebastián Verón estaría presente en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (@edelpoficial)

A pesar de la sanción que le impide ejercer como presidente, Juan Sebastián Verón decidió acompañar a Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura 2025 ante Racing, a disputarse en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El presidente del Pincha está suspendido por seis meses tras la sanción que le impuso el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego del episodio del pasillo de espaldas de los jugadores a Rosario Central. No obstante, su argumento es que la pena no le impide ingresar al recinto como hincha.

La posible presencia de Verón en Santiago del Estero generó expectativa, más allá de las tensiones evidentes con la AFA, por el hecho de que la Brujita no suele ir a los encuentros de Estudiantes, principalmente cuando no se disputan en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Incluso, en las últimas finales del elenco de Eduardo Domínguez -Copa Argentina 2023, Copa de La Liga 2024 y Trofeo de Campeones-, el presidente no estuvo presente. Estas últimas dos competencias se jugaron en el Estadio Madre de Ciudades.

Todo indica que Verón viajará a Santiago del Estero en calidad de socio, no de dirigente. El presidente de Estudiantes será parte de un grupo que se trasladará en avión junto a familiares de los jugadores, allegados y algunos directivos. Su presencia en el estadio no será institucional: Verón se ubicará en la platea o podría incluso estar en la tribuna popular, como ya lo hizo en otras ocasiones.

La final entre Estudiantes y Racing se disputará en el Estadio Madre de Ciudades (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El pasado 23 de noviembre, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió suspender por seis meses a Juan Sebastián Verón en su rol de presidente de Estudiantes de La Plata, ya que el organismo consideró que hubo un incumplimiento del protocolo en el pasillo de homenaje a Rosario Central, lo que derivó en la sanción. Frente a esta medida, Verón decidió apelar.

El fallo, emitido tras el expediente iniciado por el comportamiento del plantel de Estudiantes el 23 de noviembre por el pasillo de espaldas a Rosario Central, donde se aplicó dos fechas de sanción a los futbolistas involucrados en el gesto de protesta, estableció que las suspensiones a los jugadores se cumplirán en el Torneo Apertura 2026. Además, el capitán Santiago Núñez recibió la prohibición de ejercer esa función durante tres meses y el club fue multado con 4.000 v.e. por conducta ofensiva y violación de los principios de juego limpio.

Sin embargo, la sanción a los jugadores quedará extinta a partir de la amnistía que suele declarar la AFA antes del inicio de la temporada para aquellos futbolistas que acarreen suspensiones menores a las cuatro fechas.

Estudiantes se metió a la final del Torneo Clausura tras dejar en el camino a Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia (Fotobaires)

En una extensa entrevista con Ernesto Tenembaum en radio Con Vos, Verón dijo que la sanción responde al comunicado que publicó Estudiantes para repudiar el título que le otorgaron al Canalla: “En realidad, lo que se pone a consideración y no estaba en el orden del día, es hacer un reconocimiento, que es muy distinto a darle una estrella a un equipo”.

En esta misma línea, agregó: “No lo hice de manera impulsiva, sino que yo tengo que defender a mi club con la verdad, no me puedo quedar de brazos cruzados viendo que me pasan por adelante tomando decisiones a piacere, como tienen ganas”.

El análisis del presidente de Estudiantes también incluyó una crítica a la falta de debate en el seno del fútbol argentino: “¿Quién se opuso hasta hoy? Dejé de ir porque las discusiones son otras. Yo por qué tendría que oponerme si no se opone nadie, si todo va camino a… Es una decisión conjunta adónde querés llevar el fútbol”, enfatizó.

En diálogo con Infobae, el ex mediocampista había señalado que vio “con amigos” el clásico ante Gimnasia que terminó en triunfo 1-0 en el Bosque, por las semifinales. “Ver este tipo de partidos por televisión es difícil”, explicó.

En consecuencia, su determinación es que la final ante Racing en el Estadio Madre de Ciudades, el sábado desde las 21, lo tenga como un espectador más.