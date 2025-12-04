La frase de la mánager de Franco Colapinto que generó ilusión sobre su futuro en la Fórmula 1

María Catarineu, la mánager de Franco Colapinto, analizó la temporada de su pupilo en Alpine y las expectativas para 2026 (Campeones)

El cierre de la temporada 2025 de Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi en el Circuito de Yas Marina marcó un punto de inflexión para el piloto argentino Franco Colapinto, quien renovó su contrato y afrontará el próximo año con un panorama completamente distinto. Según explicó María Catarineu, directora comercial de Bullet Motorsport Management y representante del piloto de 22 años, la continuidad del piloto no solo representa un logro personal, sino que también impulsó un renovado entusiasmo entre los jóvenes pilotos argentinos que compiten internacionalmente.

En una entrevista con Campeones, Catarineu remarcó la intensidad y el carácter positivo del año para Colapinto, quien logró renovar su contrato tras un periodo de incertidumbre. “Este año para nosotros ha sido un año con muchas emociones. Para mí ha sido un año muy positivo. El año pasado, cuando termina la temporada, no había asiento para el año siguiente, con lo cual siempre te queda esa intriga de ¿volveremos o no volveremos a Fórmula 1? Y gracias a Dios se nos vuelve a dar una oportunidad. Franco vuelve a tener su oportunidad porque, claramente, se la merecía. Ha sido un año muy emocionante desde los inicios. Y que te vuelva una oportunidad para poder demostrar que ‘yo quiero un sitio aquí, es donde yo me merezco estar’... Así ha sido. Hemos conseguido renovar el contrato y creo que el balance del año ha sido muy intenso, pero muy, muy positivo”, expresó la española en diálogo con el periodista Jaime Pintanel en los boxes de Yas Marina.

María y su pareja, Jamie Campbell-Walter, trabajan con Colapinto desde 2019, cuando el argentino fue campeón de la Fórmula 4 Española. Hasta mediados de 2022 corrió con sponsors europeos y recién en la segunda mitad de ese año hubo empresas argentinas que se acercaron para apoyar al bonaerense.

María Catarineu analizó la temporada de Franco Colapinto (@jamiecampbellwalter)

Consultada sobre los momentos de incertidumbre durante la negociación, Catarineu reconoció que el proceso fue difícil, aunque mantuvo la confianza en el desempeño de Colapinto. “Al final se pasa mal porque no sabes lo que va a pasar después. Pero bueno, yo creo que el trabajo de Franco en pista ha sido bueno este año. Y yo soy bastante optimista en general y no tenía ninguna duda de que esto iba a continuar”, sostuvo.

De cara a 2026, la representante anticipó que Alpine realizó una fuerte apuesta para la próxima temporada, lo que permitirá a Colapinto iniciar en igualdad de condiciones con el resto de los veintidós pilotos, en un contexto de reglamento renovado. “Alpine hizo un esfuerzo muy grande este año por poner todos los huevos en la cesta para el año que viene. Y yo creo que va a ser un año mucho mejor que este. Y luego, deportivamente, la parte de Franco cambia todo. Es un año en el que él comienza en las mismas condiciones que todos, el reglamento es nuevo para los 22 pilotos. Ves en él una ilusión por algunas reuniones, ya tiene simulador, es su bebé desde el principio y su actitud respecto a lo que va a trabajar con el equipo y lo que va a pasar el año que viene es completamente distinta y súper buena”, explicó.

Jamie Campbell-Walter y María Catarineu (@jamiecampbellwalter)

Respecto a las expectativas para el próximo año, la directiva anticipó una versión renovada de Colapinto, quien por primera vez podrá afrontar una temporada completa desde el inicio y con una preparación adecuada. “Yo creo que vas a ver un Franco distinto el año que viene. Este cambio de actitud, esa posibilidad de tener un año de contrato entero, de trabajar desde el principio con el equipo… Él nunca desde que empecé yo a trabajar con él ha podido hacer tests. Nunca hemos tenido dinero para hacer test en F1, no se pudo dar porque nunca ha empezado una temporada. Para Franco el objetivo es empezar muy fuerte desde la Free Practice 1 en cada carrera y eso es lo que yo creo que vamos a ver el año que viene. Y este año, por circunstancias, ha habido momentos en los que hubo de todo, pero yo creo que se va a ver lo que realmente Franco es capaz de dar con una preparación adecuada para ser un piloto de Fórmula 1”.

Catarineu destacó el impacto que tuvo Colapinto en el automovilismo argentino, señalando que el llamado “efecto Colapinto” ha incrementado notablemente la actividad en el karting nacional. “Franco está devolviendo la ilusión en un deporte y hay una afición tremenda. Me hablaban hace poco de los números de días de karting que se hacen ahora mismo en Argentina, si lo comparas con antes de Franco, es una barbaridad”, afirmó. Cabe recordar que Bullet Motorsport Management también acompaña las carreras de Ignacio Montenegro y Santino Panetta, consolidando su compromiso con el desarrollo de pilotos de la región.

Una vez que termine la temporada llegará un merecido descanso para Franco Colapinto y también para sus managers, que lo acompañan a todos los Grandes Premios y son clave en su carrera.