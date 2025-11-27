La reacción de la familia Montiel a la detención del abogado Payarola: “Se terminó tu impunidad, estafador”

El mensaje de la hermana de Montiel replicado por el padre del jugador de River

“Se terminó tu impunidad, Nicolás Payarola, estafador, delincuente”. De esta manera se expresó en sus redes sociales Jacqueline Aguirre, hermana de Gonzalo Montiel, mensaje que fue replicado a su vez por Marcelo Tito Montiel, padre del jugador de River Plate y la selección argentina.

El posteo fue escrito poco después de conocerse el arresto del abogado Payarola, acusado de múltiples estafas, entre ellas una en perjuicio de Montiel y su familia, que incluyó una defraudación con el premio que el defensor cobró por ser parte del plantel que ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

“La felicidad y los sentimientos encontrados son inexplicables. Llegó el día donde se hizo justicia, por nosotros como familia y por todas las víctimas de este delincuente, así como también su clan mafioso. Sofía Ferrarazo, Marina Lema y Mario Chamorro. Entre otros!! Se terminó tu impunidad, NICOLÁS PAYAROLA, ESTAFADOR, DELINCUENTE!!”, fue el mensaje completo escrito por la hermana de Cachete. Luego aparece otra imagen, en la que se ve a Payarola esposado, acompañado por un uniformado. Se trata de la típica imagen policial que se distribuye tras una detención.

Payarola, detenido y esposado. Otro de los posteos de la hermana de Montiel

La detención de Payarola, que también representó a Wanda Nara, se produjo esta mañana en su casa del barrio Golf Club de Nordelta por la Policía Bonaerense, acusado de once hechos de estafa a sus propios clientes.

El arresto del abogado se produjo en el marco de un expediente en el que hay seis víctimas registradas: una de ellas es María Macarena Posse, hija de Gustavo, ex intendente de San Isidro. Entre los imputados del caso se encuentra también Sofía Ferrarazo, pareja de Payarola. Entre los pedidos realizados a la Bonaerense, el fiscal del caso pidió expresamente que se secuestre documentación vinculada a Wanda Nara, involucrada por Posse en su testimonio.

La investigación de este caso la lleva adelante el fiscal Cosme Iribarren por la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario general Lucas Borge, con una orden avalada por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

Gonzalo Montiel y su familia en el Mundial de Qatar

La estafa contra los Montiel

Payarola fue procesado en junio pasado por el juez Santiago Carlos Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Capital Federal, al considerar que el abogado “se ofreció como intermediario y asumió el mandato finalmente otorgado por la familia Montiel para llevar a cabo las operaciones comerciales, abusando a partir de allí de la confianza de las víctimas y desviando en provecho propio el dinero confiado”.

Según la denuncia presentada por Montiel y su familia, representados legalmente por los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, la cifra de la estafa de la que habrían sido víctimas es de alrededor de USD 700 mil, incluyendo unos 300 millones de pesos correspondientes al premio por ganar el Mundial de Qatar con la selección argentina.

Payarola conoció a los Montiel en marzo de 2023, acercado por alguien de confianza de la familia del jugador. Rápidamente se ganó su confianza y comenzaron las maniobras denunciadas, que buscaban acceder al patrimonio familiar.

Entre las maniobras fraudulentas en las que habría participado Payarola hubo un emprendimiento inmobiliario que no prosperó, supuestas inversiones en dólar MEP y hasta una estafa vinculada con el premio que Montiel obtuvo tras ganar el Mundial 2022 con la selección argentina.

Nicolás Payarola y su pareja, Sofía Ferrarazo

Del monto total del premio -362.802.000 pesos-, Payarola se quedó con 116.355.000 pesos (137 mil dólares de esa época), repartido en dos cheques. El resto del dinero ganado por el defensor por el título de Qatar se encontraba distribuido en otros cheques que, afortunadamente, fueron retenidos por la familia y no llegaron a manos del abogado. En total, los Montiel denunciaron a Payarola por nueve hechos de estafa y tres falsedades materiales.