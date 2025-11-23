El detalle en el celular de Franco Colapinto que se volvió viral en el GP de Las Vegas de Fórmula 1

El día que le regalaron el sticker a Colapinto

Un elemento inesperado en el celular de Franco Colapinto captó la atención de los seguidores de la Fórmula 1: un sticker animado que lo retrata junto a Lewis Hamilton, uno de sus referentes en la máxima categoría del automovilismo. La imagen, inspirada en una foto tomada el año pasado durante la conferencia de prensa en el Media Day del GP de Brasil, fue transformada en una caricatura al estilo de Snoopy y acompaña al piloto argentino en cada competencia.

La existencia de este sticker salió a la luz antes del Gran Premio de Las Vegas, cuando una cuenta dedicada a seguir la trayectoria de Colapinto advirtió el detalle en una imagen reciente. Según se hizo viral en las redes sociales, dicha calcomanía fue un obsequio que le habría sido entregado durante el fin de semana del Gran Premio de China, en una etapa en la que el argentino aún se desempeñaba como piloto de reserva de Alpine.

La selfie entre Colapinto y Hamilton en el GP de Brasil 2024 que se convirtió en sticker (AP Photo/Andre Penner)

En ese contexto, un grupo de fanáticas le regaló la caricatura, lo que provocó la sorpresa y el agrado del joven piloto. Colapinto les expresó: “Se lo daré a Lewis (Hamilton)”, aunque aclaró que la ilustración correspondía a un momento anterior al traspaso de Hamilton a Ferrari y al suyo propio a Alpine.

La foto original, que dio origen a la imagen animada, fue tomada durante la conferencia de prensa de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Brasil el año pasado. En esa imagen, Hamilton vestía la indumentaria de Mercedes y Colapinto la de Williams, las anteriores escuderías de ambos en la Máxima.

La imagen del celular de Colapinto y el sticker

En aquella imagen también aparece Lance Stroll, quien protagonizó un cruce verbal con el argentino en la previa de la carrera. El canadiense, consultado por la prensa, declaró con ironía: “Escuché sobre eso. No sé, tal vez está frustrado y enojado con la vida”, y añadió: “No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. No puedo decirte”, según publicó Motorsport.

Por su parte, Colapinto ofreció su versión de los hechos y matizó el episodio: “Fue un comentario en caliente después de la carrera. Estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, disculpas si lo afectó. Estaba muy caliente después de la carrera y espero que esté todo bien entre nosotros”.

En el plano deportivo, este domingo Colapinto concluyó en la 17° posición en el Gran Premio de Las Vegas, disputado en el Strip Circuit y correspondiente a la vigésima segunda fecha de la temporada de F1. El piloto argentino de 22 años enfrentó dificultades con un Alpine que volvió a evidenciar falta de ritmo debido a la pérdida de adherencia por la rotura del difusor trasera por un toque de Alex Albon (Williams) en la largada. Además, padeció una gestión deficiente en su única parada en boxes en la que su equipo demoró 4 segundos.

“No fue el mejor resultado en la carrera de hoy, ya que un contacto por detrás al inicio nos provocó daños y pérdida de carga aerodinámica durante toda la carrera. Tuve una salida relativamente limpia e intenté evitar el caos que se produjo en la curva 1, pero Alex (Albon) me impactó por detrás. Sentí un pequeño contacto, pero el suelo y el difusor sufrieron un fuerte impacto. Es difícil decir si se debió a los daños que sufrimos, pero el coche se sintió mucho peor que en sesiones anteriores. El equilibrio fue deficiente hoy y nos faltó agarre trasero, que derrapó mucho. Es una lástima, ya que siempre quieres dar lo mejor de ti, pero a veces ocurren estas cosas en las carreras que se escapan de tu control. Necesitamos avanzar rápidamente y esperamos terminar la temporada con una nota positiva en las dos últimas carreras en Qatar y Abu Dhabi”, explicó Franco en el comunicado de prensa que difundió el equipo francés.

La competencia, que ofreció escasas alternativas, fue dominada por Max Verstappen (Red Bull), quien continúa en la lucha por la defensa de su título mundial. El podio lo completaron Lando Norris (McLaren), que se mantiene al frente del campeonato, y George Russell (Mercedes). El cierre de la temporada se traslada ahora a Medio Oriente: la penúltima cita será el próximo fin de semana en el Gran Premio de Qatar, en el Circuito Internacional de Losail, y la última carrera se celebrará una semana después en Abu Dhabi, en el trazado de Yas Marina.