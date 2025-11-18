Un viaje cargado de ilusión: la Selección Argentina Sub 12 de tenis ya está en Lima para jugar el Mundialito

Las selecciones Sub 12 sueñan con dar el golpe en el Mundialito (Fuente: Prensa AAT)

La Selección Argentina Sub 12 de tenis disputará esta semana, en Lima, la Copa COSAT 2025. Se trata de una de las competencias infantiles más relevantes del continente y se la conoce también como el Mundialito. El torneo se jugará hasta el viernes en el Jockey Club del Perú, escenario tradicional del tenis sudamericano.

El equipo masculino está integrado por Mateo Pallero, Santiago Chacur y Juan Ignacio Carnevale, bajo la capitanía de Gonzalo Presson. En la rama femenina, representarán al país Matilde Werle, Catalina Tion y Margarita Uviedo, dirigidas por Romina Ottoboni.

El plantel se entrenó estos días en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. La jornada de cierre contó con la presencia de familiares, entrenadores y el cuerpo de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), encabezado por Franco Squillari.

Entre correcciones técnicas, ajustes tácticos y juegos motivacionales, jugadores y jugadoras afinaron los preparativos antes de emprender el viaje.

Squillari, que jugó entre 1994 y 2005 -fue 11° del mundo en la temporada 2000, cuando alcanzó la semifinal de Roland Garros- compartió con los chicos su experiencia en el circuito profesional. Su rol es parte de un camino formativo que busca proyectarlos al alto rendimiento. Los familiares siguieron de cerca cada ejercicio.

“Los chicos vienen trabajando desde hace tiempo con mucho compromiso y dedicación. Se nota la energía que tienen para competir”, dijo Presson, capitán del equipo de varones. Y amplió: “Sabemos que la Copa COSAT es un desafío importante, pero confiamos en el nivel y la unión de este grupo. Vamos a dejar todo por Argentina”.

Juan Ignacio Carnevale (de remera blanca) en el Nacional Sub 12 de Salta, el mes pasado

Superó un tumor óseo y la pérdida de su papá: la historia de Juani Carnevale

El mes pasado, Infobae contó la historia de Juani Carnevale, el chico que superó un tumor óseo y la pérdida de su papá, y se convirtió en uno de los convocados al torneo.

“Me largué a llorar porque una de mis metas este año era poder jugar el Sudamericano o el Mundialito. La verdad es que no me lo esperaba. Sinceramente, me puse muy feliz. Ahora deseo salir campeón junto a mis compañeros”, dijo Juani al enterarse de su convocatoria al torneo que se disputará en la capital peruana.

Su mamá, Eulogia, sumó: “La sorpresa fue total. Él es muy analítico con los rankings, pensaba que su puesto actual no sería suficiente para esta temporada. Por eso la noticia lo desbordó hasta hacerlo llorar”.

Por su parte, la capitana femenina Romina Ottoboni valoró el desarrollo del plantel y la importancia de vivir un torneo de esta magnitud. “Estas experiencias son fundamentales para el crecimiento de las jugadoras. Van a enfrentarse con rivales de todo el continente y eso es clave para su evolución”, palpitó.

Juan Ignacio Carnevale se consagró campeón en dobles junto a Santiago Martín Chacur en el Nacional Sub 12 Salta 2025 (Crédito: Familia Carnevale)

Los dos planteles vivirán una semana que combinará competencia, aprendizaje y la responsabilidad de representar al país en uno de los escenarios juveniles más exigentes de América.

El sueño ya está en marcha: las selecciones Sub 12 masculina y femenina aspiran a competir al mejor nivel y seguir afianzando a las futuras generaciones del tenis argentino.