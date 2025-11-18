La Fundación River presentó el Manual Metodológico de Escuelas Sociodeportivas “Valores a la Cancha”

La presentación, realizada en el Club Atlético River Plate, contó con la presencia de Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad; Clara D’Onofrio, presidenta de Fundación River; Lucía De la Vega, directora ejecutiva de Fundación River; y la moderación del periodista Guillermo Lobo

El Club Atlético River Plate fue el escenario de la presentación oficial del Manual Metodológico de Escuelas Sociodeportivas “Valores a la Cancha”, una iniciativa de la Fundación River orientada a fortalecer el papel educativo y social de los clubes de barrio y las organizaciones comunitarias mediante el fútbol. El evento reunió a referentes del ámbito educativo y social, quienes destacaron la importancia de esta herramienta pedagógica para la integración y formación de niños, niñas y adolescentes en contextos vulnerables. Entre las novedades del manual figuran propuestas como la tarjeta verde y la Copa de Valores, orientadas a premiar actitudes positivas dentro y fuera de la cancha.

El manual, elaborado por la Fundación River tras más de una década de experiencia en programas educativos, deportivos y sociales, se presenta como una guía práctica. Su propósito es consolidar una metodología que promueva la transmisión de valores a través del fútbol, priorizando la inclusión, la convivencia y el desarrollo integral de los participantes.

Clara D’Onofrio, presidenta de la Fundación River, subrayó el proceso de construcción colectiva y el objetivo central del material: “Este Manual es el resultado de muchos años de trabajo y de un aprendizaje profundo junto a clubes, entrenadores, familias y comunidades de todo el país. Nace con el objetivo de aportar herramientas concretas para abordar los desafíos que atraviesan los barrios y para seguir haciendo, con coherencia, aquello que decimos que hacemos. Quiero agradecer especialmente al equipo que lo desarrolló. Este material busca ofrecer una forma alternativa de educar y acompañar, poniendo en valor a los clubes de barrio como espacios centrales de contención, formación y comunidad. Nuestro propósito es poner este Manual a disposición de quienes, todos los días, sostienen esos espacios fundamentales”.

La ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, valoró el aporte del manual a las políticas públicas orientadas a la integración social y la formación ciudadana desde edades tempranas. En su intervención, expresó: “En la Ciudad tenemos un fuerte vínculo de trabajo con los clubes de barrio. A través de la jornada extendida ofrecemos a los chicos la posibilidad de seguir aprendiendo más allá del horario escolar, algo que también impulsa Fundación River. Los clubes son espacios donde los valores, los hábitos y el bienestar se aprenden de manera natural, de la mano del deporte. Desde el Ministerio queremos seguir abriendo puertas y construyendo juntos”.

Por su parte, Lucía De la Vega, directora ejecutiva de la Fundación River, resaltó el carácter participativo y flexible del manual, así como su impacto en la vida cotidiana de los clubes: “Cada escuelita de fútbol es un punto de encuentro donde se tejen vínculos, se aprenden valores y se construyen oportunidades. Valores a la Cancha es una herramienta viva, flexible y participativa que busca acompañar y fortalecer ese trabajo día a día”.

El auditorio escuchó las propuestas

El contenido del manual se estructura en torno a la pedagogía del vínculo, una metodología que promueve la construcción de relaciones genuinas entre entrenadores y participantes como base para un aprendizaje significativo. Entre las herramientas innovadoras que propone se encuentran la tarjeta verde, que reconoce y premia actitudes de respeto, colaboración y empatía, y la Copa de Valores, un sistema que prioriza el desarrollo de valores por encima del resultado deportivo.

Con este lanzamiento, la Fundación River reafirma su compromiso con la educación y la transformación social, y pone a disposición de clubes, organizaciones y formadores un modelo que concibe al fútbol como un ámbito de cuidado, pertenencia y desarrollo colectivo.

Clara D’Onofrio preside la Fundación