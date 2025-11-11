Por qué Gallardo no habló tras la derrota de River ante Boca y quiénes son los “referentes” versión 2026

Tras la derrota de River Plate ante Boca Juniors en La Bombonera, mucho se habló de la decisión de Marcelo Gallardo de no hablar con los medios para analizar el tropiezo en el Superclásico por el Torneo Clausura. Si bien no fue la primera vez que el DT, que renovó con el Millonario hasta fines de 2026, decide dejar bajar la espuma antes de analizar el partido, la magnitud del tropiezo y el pobre rendimiento que viene mostrando el equipo agigantaron su silencio. En contrapartida, varios futbolistas fueron los que enfrentaron los micrófonos y realizaron una autocrítica: Franco Armani, Juanfer Quintero, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

Pues bien, detrás de esa determinación del DT y de la avanzada de los futbolistas, hay una historia. “A mí me lo dijeron dos jugadores de River. Ellos vinieron a buscarnos a los periodistas: ‘El técnico nos dijo ‘vayan a dar la cara’, nos comentaron”, reveló el periodista Gustavo Yarroch en ESPN. Ante su información, reaccionó Oscar Ruggeri, ex defensor y campeón de todo con el Millonario.

“A mí me parece que no está bien. Y a los jugadores los tenía que esperar en la cancha, además. O hablamos todos o no habla nadie. Después de estos partidos hay preguntas y cosas que decís, que después pensás ‘¿para qué dije esto?’. El primero que tenía que hablar es Gallardo", criticó el ex zaguero de la selección argentina.

“Estaba desencajado el Muñeco. Nunca lo vi con ese rostro. En el vestuario les dijo a los jugadores ‘vayan a dar la cara ustedes’. Nunca había pasado. Nos sorprendimos”, añadió el periodista en radio La Red.

La elección de los “voceros” tampoco pareció azarosa. Es que representan a los referentes modelo 2026, mientras los más antiguos todo indica que se marcharán a fin de año. Se trata de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez, quienes terminan sus contratos.

Los que tomaron la posta para dialogar con la prensa fueron crudos al hacer un diagnóstico del momento del equipo, que está sexto en la Zona B del Torneo Clausura y hoy ve correr riesgo su clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.

“La lectura que hago es que, sinceramente, fue una mierda. No estuvimos a la altura de este partido. Hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsables. Lamentablemente estamos metidos en un pozo del que no podemos salir. Estamos acá para dar la cara y pedirle perdón a la gente. Estamos más que en deuda. Somos conscientes de eso. Vamos a dar la cara. El domingo tenemos otro partido con Vélez, hay que ganar y clasificarnos a la próxima Copa Libertadores, que es lo que queremos. Tenemos los playoffs también. Hay que levantarse, dar la cara”, fue la fuerte reflexión de Martínez Quarta.

“Sabemos que el fútbol tiene estas rachas de partidos negativos, de no poder conseguir la victoria. Nos duele muchísimo a nosotros como sé que a todos los hinchas también. Pero lo que les puedo decir es que de esto se sale trabajando. Con sacrificio y mucha humildad. De una vez por todas tenemos que salir de esta situación”, fue más componedor Armani.

Gallardo protesta en el Monumental (AP Photo/Gustavo Garello)

Quintero, por su parte, terminó enfrascado en una acalorada discusión con un periodista que le preguntó qué argumentos futbolísticos ve para que River pueda salir campeón del Clausura o clasificarse a la próxima Libertadores.

“Tú haces preguntas muy especiales. Yo defiendo a mis compañeros, defiendo un escudo grandísimo. He hecho historia con este club. A nadie se le puede olvidar que estamos viviendo un presente muy difícil. Pero tampoco les damos de comer a cosas que no importan”.

“Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, ¿qué dices? Me parece que no eres profesional por esta situación. Cada quien tiene su profesión, se respeta, pero nadie pone en duda su actitud como ser humano. Creo que en esos traumas siempre está el morbo. Disculpa que te lo diga, pero yo voy de frente. Acá nadie pone en duda eso. Te lo digo porque me dolió, pero nunca te falté el respeto. Lo digo de frente. Jamás le haría una ‘cama’ a un entrenador”, martilló el colombiano en referencia a Marcelo Gallardo.