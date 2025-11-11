Horacio Zeballos y Marcel Granollers vuelven a la acción en el ATP Finals ante los locales Bolelli y Vavassori

Horacio Zeballos y Marcel Granollers comenzaron con el pie derecho en el ATP Finals de Turín al vencer a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz en el debut del round robin (Crédito: Geoff Burke-Imagn Images)

Después de un estreno con victoria, Horacio Zeballos y Marcel Granollers volverán a salir a la cancha este martes por el segundo partido del round robin del ATP Finals, que se disputa en Turín, Italia. La dupla enfrentará a los locales Simone Bolelli y Andrea Vavassori, desde las 07:30 (hora de la Argentina), en el Inalpi Arena, escenario principal del torneo que reúne a las ocho mejores parejas de la temporada. El encuentro se podrá ver por Disney+.

Este domingo, el marplatense y el barcelonés iniciaron su sexta participación consecutiva en el prestigioso Torneo de Maestros, donde su mejor actuación se dio en 2023, cuando alcanzaron la final y cayeron ante Rajeev Ram y Joe Salisbury en sets corridos. Cabe recordar que Granollers ya sabe lo que es levantar este trofeo: lo hizo en 2012, junto a su compatriota Marc López.

En su debut, la dupla logró una valiosa victoria frente a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz por 6-4, 4-6 y 10-6 en el súper tie-break, resultado que les permitió comenzar con el pie derecho su participación en el certamen.

Zeballos y Granollers arribaron al Torneo de Maestros de Turín tras una temporada excepcional. A lo largo del año se consagraron campeones en Roland Garros y el US Open, además de sumar títulos en el Masters 1000 de Madrid y en los ATP de Bucarest y Basilea, consolidándose como una de las parejas más consistentes y exitosas del circuito.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers afinan detalles antes de enfrentar a los locales Simone Bolelli y Andrea Vavassori, en su segundo compromiso del grupo (Crédito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La próxima parada para la dupla hispano-argentina será ante los locales Simone Bolelli y Andrea Vavassori, quienes dieron la sorpresa en el debut al vencer a los máximos favoritos del grupo, los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool, por 7-5 y 6-3.

Los jugadores locales llegan al Final 8 tras una temporada sobresaliente, en la que conquistaron los títulos de Adelaida, Rotterdam, Hamburgo y Washington. Además, fueron convocados para integrar el equipo italiano de Copa Davis, que disputará el Final 8 en Bolonia del 18 al 23 de noviembre. Italia, campeona de las últimas dos ediciones, debutará en los cuartos de final ante Austria.

En la previa al duelo de este martes, el historial entre ambas parejas refleja una paridad absoluta: se enfrentaron en cuatro oportunidades, con dos victorias por lado. Bolelli y Vavassori se impusieron en Buenos Aires y Río 2024, mientras que Zeballos y Granollers lo hicieron en los Masters 1000 de Indian Wells y Montecarlo 2025.

De lograr la victoria, el argentino y el español quedarían a un paso de la clasificación, con dos triunfos en la fase de grupos. El tercer y último compromiso de Zeballos y Granollers será ante los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool.

Carlos Alcaraz enfrentará este martes al estadounidense Taylor Fritz en el segundo turno de la jornada del ATP Finals de Turín (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La jornada continuará con el duelo de singles entre el español Carlos Alcaraz y el estadounidense Taylor Fritz, programado no antes de las 10:00 (hora argentina). Más tarde, los británicos Cash y Glasspool se medirán con los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, a partir de las 14:00.

El cierre del día estará a cargo del italiano Lorenzo Musetti y el australiano Alex de Miñaur, quienes se enfrentarán no antes de las 16:30.