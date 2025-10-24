Deportes

El emotivo mensaje del sobrino nieto de Maradona tras el pase de Argentinos a la final de la Copa Argentina: “Él me está cuidando”

Hernán López Muñoz marcó el empate parcial y fue una de las figuras del triunfo ante Belgrano. Tras el partido, recordó al Pelusa con sentidas palabras

Guardar
La emotiva dedicatoria de López Muñoz a Maradona tras el pase de Argentinos a la final de la Copa Argentina

Luego del triunfo de Argentinos Juniors 2-1 ante Belgrano de Córdoba, que lo clasificó por primera vez a una final de Copa Argentina, una de las figuras del Bicho, Hernán López Muñoz, analizó la victoria en el Gigante de Arroyito de Rosario y también tuvo unas emotivas palabras en la memoria de su tío-abuelo, Diego Armando Maradona.

Ante la consulta de qué le diría el recordado campeón mundial en México 1986, sostuvo: “Que encare, que trate de buscar la pelota, que es lo que trato de hacer todos los partidos, no achicarme, ir a buscarla, el gol. Por suerte se me dio y estoy muy contento. Se lo agradezco a él que seguramente me está acompañando desde arriba”.

Sus declaraciones fueron en el micrófono de TyC Sports y también reveló que tiene el tatuaje de “el 10 y una pelusa por él (Maradona). ”Sé que me está acompañando y soy muy feliz. Él me está cuidando desde arriba”, reconoció.

Hernán López Muñoz marcó el
Hernán López Muñoz marcó el empate parcial y fue una de las figuras de Argentinos. Luego del partido tuvo un emotivo mensaje hacia su tío-abuelo, Diego Armando Maradona (Crédito: @AAAJoficial)

Sobre el triunfo del elenco de La Paternal, indicó: “Es una emoción enorme venir al club que amo que es donde siempre quise estar. Pasar a una final es un sueño. Hacer un gol y ayudar al equipo que es algo que siempre quise”.

“Nosotros sabíamos si jugábamos de la manera que lo hicimos desde que comenzamos el año íbamos a tener una mejor posibilidad de seguir y hoy se nos dio. Pese a la adversidad del gol de ellos pudimos darlo vuelta”, destacó.

López Muñoz juga como volante ofensivo. Tiene 25 años y es hijo de Sergio Daniel López Maradona, sobrino de Diego, quien también lució la camiseta de Argentinos Juniors. Se formó en River Plate y tras sus pasos por Godoy Cruz, Central Córdoba de Santiago del Estero y San José Earthquakes de la MLS, volvió a mostrar su mejor versión. Ahora quedó a las puertas de conquistar su primer título en el plano nacional.

Los mejores momentos de Argentinos-Belgrano de Córdoba por la semifinal de la Copa Argentina

Argentinos Juniors iba perdiendo 1-0 tras el primer tiempo, pero en el complemento tuvo un gran nivel con el propio López Muñoz (marcó el empate) y Federico Fattori como credenciales. El segundo lo convirtió Tomás Molina mediante un penal.

De esta manera, el Bicho ratificó su buen momento, ya que también es protagonista en el Torneo Clausura donde marcha quinto en la Zona A y a falta de tres fechas se ubica en zona de clasificación para los octavos de final. Por la Tabla Anual, el equipo de La Paternal marcha tercero, lugar que brinda un repechaje a la Copa Libertadores 2026.

En la Copa Argentina, el equipo conducido por Nicolás Diez accedió a las semifinales tras superar a Central Norte (3-0), Excursionistas (3-0), Aldosivi (2-1) y Lanús (1-0). Este logro representó la tercera vez en la historia del club que alcanza esta instancia, y la primera en los últimos cuatro años. Finalmente, pudo desquitarse y llegar al último partido. Cabe recordar que el campeón de este torneo ganará un lugar para la próxima edición de la Copa Libertadores.

El elenco de La Paternal se llevó la victoria y se clasificó por primera vez para la final de la Copa Argentina. Espera por el ganador del cruce entre River Plate-Independiente Rivadavia de Mendoza.

Temas Relacionados

Argentinos JuniorsBelgrano de CórdobaHernán López MuñozCopa Argentinadeportes-argentinaDiego Maradona

Últimas Noticias

Los mejores memes de la goleada de Liga de Quito al Palmeiras por la Copa Libertadores: del Messi ecuatoriano al River de Gallardo

En Argentina impactó fuerte el triunfo de LDU 3-0 ante el Verdao, que venía de eliminar a River Plate

Los mejores memes de la

Histórico: Liga de Quito goleó 3 a 0 a Palmeiras y quedó a un paso de la final de la Copa Libertadores

El equipo ecuatoriano vapuleó al Verdao y le quitó el invicto en el torneo. Los goles fueron obra de Gabriel Villamíl, en dos oportunidades, y del argentino Lisandro Alzugaray

Histórico: Liga de Quito goleó

Por qué Boca celebró la clasificación de Argentinos en la Copa Argentina: la “mano” que podría recibir pensando en la Libertadores

Una hipotética consagración del Bicho, que avanzó a la final tras eliminar a Belgrano, beneficiaría de manera directa al Xeneize. Los detalles

Por qué Boca celebró la

La fuerte sentencia de Colapinto sobre su adelanto a Gasly tras desobedecer una orden de Alpine: la comparación con Reutemann

El piloto argentino fue consultado sobre aquella recordada acción del Lole en Jacarepaguá 1981

La fuerte sentencia de Colapinto

“Atajá vos, no me faltés el respeto”: el tenso cruce entre el arquero Losada y el árbitro Daronco en el final de la U de Chile-Lanús

El guardameta del Granate afirmó que fue agredido verbalmente antes del penal convertido por Aránguiz. Definición caliente en la ida de la semifinal de la Sudamericana

“Atajá vos, no me faltés
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estuvo tres años preso por

Estuvo tres años preso por una causa de abuso sexual y un jurado popular lo absolvió

Secuestró a su ex pareja, la golpeó y quedó detenido por intento de femicidio

Rechazaron la prisión domiciliaria al único detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

Cocaína, un departamento destruido y su otra víctima de violencia de género: la historia secreta del novio de Lourdes de Bandana

Pollo al horno, a la sartén y con salsa: cinco recetas fáciles para hacer en casa

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos realizará ejercicios militares

Estados Unidos realizará ejercicios militares con Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela

Lecturas para el fin de semana: cómo radicalizar el dolor

Trump afirmó que Israel no llevará a cabo los planes de anexión a Cisjordania: “No se preocupen por ello”

Bruce Springsteen habló sobre las diferencias en el tratamiento de la salud mental en su juventud y en la actualidad

Un cementerio medieval hallado en Polonia cambia la visión sobre la vida y el comercio en la Alta Edad Media

TELESHOW
Ángel de Brito fue lapidario

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes

El momento en el que Lourdes Fernández de Bandana era trasladada tras la detención de Leandro García Gómez

El radical cambio de Cande Tinelli tras someterse a una operación por su accidente: “Me sacaron todos los piercings”