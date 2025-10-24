El emotivo mensaje del sobrino nieto de Maradona tras el pase de Argentinos a la final de la Copa Argentina: “Él me está cuidando”

La emotiva dedicatoria de López Muñoz a Maradona tras el pase de Argentinos a la final de la Copa Argentina

Luego del triunfo de Argentinos Juniors 2-1 ante Belgrano de Córdoba, que lo clasificó por primera vez a una final de Copa Argentina, una de las figuras del Bicho, Hernán López Muñoz, analizó la victoria en el Gigante de Arroyito de Rosario y también tuvo unas emotivas palabras en la memoria de su tío-abuelo, Diego Armando Maradona.

Ante la consulta de qué le diría el recordado campeón mundial en México 1986, sostuvo: “Que encare, que trate de buscar la pelota, que es lo que trato de hacer todos los partidos, no achicarme, ir a buscarla, el gol. Por suerte se me dio y estoy muy contento. Se lo agradezco a él que seguramente me está acompañando desde arriba”.

Sus declaraciones fueron en el micrófono de TyC Sports y también reveló que tiene el tatuaje de “el 10 y una pelusa por él (Maradona). ”Sé que me está acompañando y soy muy feliz. Él me está cuidando desde arriba”, reconoció.

Hernán López Muñoz marcó el empate parcial y fue una de las figuras de Argentinos. Luego del partido tuvo un emotivo mensaje hacia su tío-abuelo, Diego Armando Maradona (Crédito: @AAAJoficial)

Sobre el triunfo del elenco de La Paternal, indicó: “Es una emoción enorme venir al club que amo que es donde siempre quise estar. Pasar a una final es un sueño. Hacer un gol y ayudar al equipo que es algo que siempre quise”.

“Nosotros sabíamos si jugábamos de la manera que lo hicimos desde que comenzamos el año íbamos a tener una mejor posibilidad de seguir y hoy se nos dio. Pese a la adversidad del gol de ellos pudimos darlo vuelta”, destacó.

López Muñoz juga como volante ofensivo. Tiene 25 años y es hijo de Sergio Daniel López Maradona, sobrino de Diego, quien también lució la camiseta de Argentinos Juniors. Se formó en River Plate y tras sus pasos por Godoy Cruz, Central Córdoba de Santiago del Estero y San José Earthquakes de la MLS, volvió a mostrar su mejor versión. Ahora quedó a las puertas de conquistar su primer título en el plano nacional.

Los mejores momentos de Argentinos-Belgrano de Córdoba por la semifinal de la Copa Argentina

Argentinos Juniors iba perdiendo 1-0 tras el primer tiempo, pero en el complemento tuvo un gran nivel con el propio López Muñoz (marcó el empate) y Federico Fattori como credenciales. El segundo lo convirtió Tomás Molina mediante un penal.

De esta manera, el Bicho ratificó su buen momento, ya que también es protagonista en el Torneo Clausura donde marcha quinto en la Zona A y a falta de tres fechas se ubica en zona de clasificación para los octavos de final. Por la Tabla Anual, el equipo de La Paternal marcha tercero, lugar que brinda un repechaje a la Copa Libertadores 2026.

En la Copa Argentina, el equipo conducido por Nicolás Diez accedió a las semifinales tras superar a Central Norte (3-0), Excursionistas (3-0), Aldosivi (2-1) y Lanús (1-0). Este logro representó la tercera vez en la historia del club que alcanza esta instancia, y la primera en los últimos cuatro años. Finalmente, pudo desquitarse y llegar al último partido. Cabe recordar que el campeón de este torneo ganará un lugar para la próxima edición de la Copa Libertadores.

El elenco de La Paternal se llevó la victoria y se clasificó por primera vez para la final de la Copa Argentina. Espera por el ganador del cruce entre River Plate-Independiente Rivadavia de Mendoza.