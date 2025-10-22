El anuncio del Papu Gómez tras cumplir la suspensión por doping: cuándo podría sumar sus primeros minutos oficiales en su nuevo club

Alejandro 'Papu' Gómez, volverá a jugar de forma profesional luego de dos años (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI/Archivo)

El regreso de Alejandro “Papu” Gómez al fútbol profesional tras cumplir una sanción de dos años por dopaje marca un nuevo capítulo en la carrera del mediocampista argentino. El 20 de octubre de 2025, el campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 quedó nuevamente habilitado para competir, luego de que la Comisión Antidoping de España y la FIFA avalaran el cumplimiento de la suspensión impuesta en 2023 por el consumo de terbutalina.

A sus 37 años, Gómez se prepara para debutar oficialmente con el Padova Calcio, club de la Serie B italiana con el que firmó contrato hasta junio de 2027. Durante el período de inactividad, tras su desvinculación del Monza en noviembre de 2023, el ex jugador de Atalanta y Sevilla mantuvo su entrenamiento de forma individual y, posteriormente, junto a equipos del ascenso italiano para conservar su estado físico. Desde julio, entrena con el plantel profesional del Padova, enfocado en recuperar el ritmo competitivo y alcanzar su mejor forma para el esperado regreso.

La expectativa en torno a su retorno es alta. Todo indica que Gómez podría sumar sus primeros minutos oficiales el domingo 26 de octubre, cuando el Padova reciba al Juve Stabia en el estadio Euganeo, en el marco de la undécima fecha de la segunda categoría del fútbol italiano. El club rojiblanco anunció en sus redes sociales una jornada especial para los hinchas: el miércoles 22 de octubre, desde las 13:00 (hora argentina), el futbolista participará de un encuentro en la tienda oficial del club, donde se sacará fotos y firmará autógrafos, en su primer acercamiento oficial como jugador habilitado.

El proceso que llevó a Gómez a esta situación comenzó en octubre de 2023, cuando la FIFA le impuso una sanción de dos años tras dar positivo por terbutalina. El mediocampista, que en ese momento jugaba en el Monza, fue desvinculado del club poco después de conocerse la suspensión. En una entrevista con el periodista Julián Polo en su canal de YouTube, el futbolista relató el impacto emocional que le provocó la sanción y la imposibilidad de apelar la decisión del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. "No sé si llamarlo revancha, pero el fuego ese que se dice: ¿Por qué me tienen que retirar así del fútbol si yo no quiero? Y segundo, no es mi momento ¿Por qué lo van a decidir dos, tres personas de saco y corbata detrás de una oficina que jamás hicieron un deporte?", expresó Gómez.

El posteo del Padova con la bienvenida al Papu Gómez

El futbolista describió los primeros meses de suspensión como un período especialmente difícil. “Los primeros meses fueron duros, porque no entendía. No entendía por qué me pasaba a mí, por qué justo en mi mejor momento, en el momento más top de mi carrera, después de haber ganado un Mundial. Entonces, decís: ‘¿Por qué?’. Pero bueno, la vida a veces te da estos golpes, estas sorpresas. Y sí, la pasé mal y tenía bronca con todo, con el fútbol, con el sistema”, relató el Papu.

En cuanto a la causa del doping, el propio Gómez asumió la responsabilidad por el consumo de un medicamento no permitido. “La responsabilidad fue absolutamente mía. El boludo fui yo en haber tomado un jarabe para la tos que no tenía que tomar. Pero tampoco para haberme comido dos años de suspensión. O sea, te pueden suspender, sí, cuatro meses, seis meses. Tomás cocaína, te fumás un porro y te dan seis meses, ¿entendés? Y yo por haberme tomado un jarabe para la tos de mi hijo, me comí dos años“, remarcó el mediocampista argentino.

El impacto emocional de la sanción se extendió más allá de lo deportivo. “O sea, ¿a quién le entra en la cabeza? Pero bueno, me la comí y acá estoy, peleándola. Sí, tuve mucha bronca, mucho enojo. Me costó ver fútbol al principio. No podía ver un partido de fútbol, apagaba la televisión. No podía ver una noticia. Para mí el fútbol había muerto”, confesó Gómez en la misma entrevista.

Con la sanción cumplida y un nuevo club, Alejandro “Papu” Gómez se dispone a retomar su carrera profesional, con la posibilidad de volver a las canchas en el próximo compromiso oficial del Padova.