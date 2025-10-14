Deportes

Histórica derrota de la selección de Brasil ante Japón: los dos bloopers que generaron duras críticas a una figura del equipo

El seleccionado de Carlo Ancelotti se imponía 2-0 y perdió 3-2 el amistoso en Tokio. El defensor Fabrício Bruno, blanco de los cuestionamientos

Resumen Japón 3-2 Brasil (amistoso internacional)

La selección brasileña de fútbol profundizó su actual crisis deportiva con un hito negativo sin precedentes: perdió por primera vez en la historia un partido ante Japón. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti estaba 2-0 arriba en el amistoso disputado en el estadio Ajinomoto de Tokio, pero después de un par de bloopers insólitos los orientales llegaron a la igualdad y lo terminaron dando vuelta 3-2. Este resultado generó críticas en los medios brasileños pensando en la Copa del Mundo 2026, sobre todo al defensor Fabrício Bruno, quien cometió un grave error en el descuento japonés y marcó en propia meta en el empate parcial.

La reacción de Japón en la segunda mitad del partido ante Brasil transformó por completo el desarrollo del encuentro, dejando atrás la superioridad inicial del equipo sudamericano y sorprendiendo a los más de 44.000 aficionados presentes. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti había mostrado un dominio claro en la primera parte, pero tras el descanso, la dinámica cambió de forma radical.

Durante los primeros 45 minutos, Brasil presentó una alineación notablemente distinta respecto a la utilizada en la goleada frente a Corea, enfrentándose a un rival japonés que demostró mayor solidez técnica y una estrategia defensiva orientada al contraataque. La primera ocasión de peligro la generó el equipo asiático en el minuto 21, cuando Ueda desvió un disparo de Minamino y el balón pasó muy cerca del poste derecho defendido por Hugo Souza.

Carlo Ancelotti se fue preocupado
Carlo Ancelotti se fue preocupado de Japón (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

A pesar de ese aviso, el conjunto brasileño logró recomponerse y abrir el marcador. En el minuto 25, Bruno Guimarães combinó con Lucas Paquetá y habilitó a Paulo Henrique, quien ingresó al área y superó al portero rival. Seis minutos después, Paquetá asistió a Gabriel Martinelli con un pase elevado, permitiendo que este último anotara el segundo tanto y consolidara la ventaja de Brasil.

El inicio de la segunda parte marcó un giro inesperado. La solidez exhibida por Brasil en la primera mitad se desvaneció tras el pitido del árbitro. El equipo perdió la claridad en su juego, mientras que Japón aprovechó la situación para tomar la iniciativa. El primer gol japonés llegó en el minuto seis, tras un error de Fabrício Bruno, quien entregó el balón a Minamino dentro del área, permitiendo que este acortara distancias.

Impulsado por ese tanto, el equipo local reforzó su defensa y aumentó su control del balón. La salida de Bruno Guimarães debilitó el mediocampo brasileño, facilitando que Japón continuara presionando. El empate se produjo en el minuto 16, cuando Nakamura anotó tras un intento fallido de despeje de Fabrício Bruno. Finalmente, la remontada se completó en el minuto 25, cuando Ueda superó a Beraldo en el juego aéreo y venció nuevamente a Hugo Souza, sellando la victoria para Japón.

Esta fue la primera victoria
Esta fue la primera victoria de Japón ante Brasil en toda la historia (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El encuentro entre Brasil y Japón marcó un hito inesperado en la historia del fútbol internacional: por primera vez, la selección japonesa logró imponerse al equipo sudamericano. Este resultado no solo significó la primera derrota de Brasil ante Japón, sino que también estableció un precedente inédito para el conjunto verdeamarelo, que nunca antes había perdido un partido oficial —ya fuera en campeonatos o amistosos— tras haber tomado una ventaja de dos goles.

La defensa brasileña, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, también vivió una situación sin precedentes. En los cinco compromisos anteriores, el equipo solo había recibido un gol, precisamente en la derrota por 1-0 ante Bolivia durante la última jornada de las eliminatorias. Sin embargo, en este reciente enfrentamiento, la zaga nacional encajó más de un tanto, algo que no había ocurrido desde la llegada del técnico italiano.

De cara al futuro, Ancelotti contará con una nueva oportunidad para ajustar el rendimiento de su equipo. Brasil volverá a la actividad en noviembre, cuando dispute dos amistosos adicionales, que probablemente serán frente a Senegal y Túnez en territorio europeo. La CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) aún no ha oficializado ni las fechas ni los rivales para estos encuentros.

