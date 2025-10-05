Deportes

El ataque de ira de un boxeador en pleno combate que recorre el mundo: le pegó una patada a su rival y lo descalificaron

Ángel Fierro perdió contra Abraham Cordero después de protagonizar un polémico episodio en el tercer asalto

El ataque de ira de un boxeador en plena pelea

La función de Box regresó al centro de atención en Tijuana con una cartelera marcada por la polémica, cuando Ángel Tashiro Fierro fue descalificado en el tercer asalto por agredir fuera del reglamento a su contrincante Abraham “Bombi” Cordero. El ataque inusual, una patada en pleno combate, dejó a los asistentes impactados y convirtió lo que prometía ser una noche de grandes emociones en un hecho que conmocionó al entorno del boxeo local. La patada de Fierro en la zona media de Cordero derivó en su descalificación instantánea, cambiando el curso del enfrentamiento estelar.

El suceso tuvo lugar en el Auditorio Municipal de Tijuana, donde Torneos de Box había convocado una gala con expectativas elevadas por parte de la afición. En los primeros compases, la pelea entre Fierro y Cordero mantuvo un ritmo intenso. Durante el primer asalto, ambos intercambiaron combinaciones precisas. Tashiro Fierro, oriundo de Guadalajara, utilizó el jab para mantener la distancia y buscar el dominio en el cuadrilátero, mientras el capitalino Cordero logró responder con un volado de izquierda que cerró el round.

En el segundo asalto, la intensidad creció. Cordero intentó imponerse con ataques a media y larga distancia, mientras Fierro mostró recursos defensivos y arrinconó por momentos a su oponente. El público, que respondía con entusiasmo, fue testigo de varios intercambios que elevaron aún más las expectativas sobre el desenlace.

El tercer round redefinió la noche y empañó el espectáculo. Luego de que Cordero conectara una derecha contundente al rostro de Fierro, la tensión pasó al límite. El referí intervino en un momento de confusión, pero Fierro perdió el control e ignoró la autoridad del juez. Acto seguido, lanzó una patada a la zona media de Cordero, desatando la sorpresa del público y de la propia Comisión de Box de Tijuana.

Fierro fue descalificado y perdió
Fierro fue descalificado y perdió el combate

“Fíjate que fue una lástima porque esta noche había sido una noche de muy buenas peleas, la verdad es que hubo muy buena respuesta del público. Todo estaba sensacional y de repente me sorprendió este acto que hizo Tashiro, la verdad es que no tiene calificativo”, señaló Diego El Pelucho Morales, presidente de la comisión local, en declaraciones recogidas por El Imparcial. Morales agregó: “Actuamos bajo reglamento en la decisión. El próximo martes es cuando tendremos la junta semanal y vamos a examinar el caso, pero sí, viene una fuerte suspensión para este muchacho”.

Luego de la agresión, integrantes del equipo de seguridad subieron al ring para separar a los púgiles. Abraham Cordero cayó de rodillas tras el golpe y recibió asistencia médica. Al recuperarse, el anuncio oficial confirmó la descalificación de Fierro y la victoria de Cordero, cuyo récord profesional ascendió a 16 victorias, 6 derrotas y 2 empates, con 8 nocauts.

La reacción violenta de Fierro ocurre tras meses difíciles en su carrera, remarcados por la polémica que envolvió el frustrado combate de revancha ante Isaac Pitbull Cruz por no cumplir con el peso reglamentario. En este contexto, la Comisión de Box de Tijuana ahora estudia posibles sanciones que podrían comprometer la proyección profesional del tapatío y su presencia en futuros eventos, un dato que sigue cobrando relevancia en el seguimiento del boxeo mexicano.

Cabe destacar que la velada iba orientada a devolver la confianza a Ángel Fierro frente a sus seguidores en su ciudad natal, propósito que se diluyó por el episodio de indisciplina. El público, que asistió en buen número al auditorio, vivió un cierre abrupto y un ambiente de incertidumbre respecto a las futuras oportunidades para el boxeador en el circuito profesional.

Hasta el momento, ninguno de los dos boxeadores se pronunció públicamente sobre el episodio y la Comisión de Box de Tijuana prevé revisar de manera formal el caso durante su próxima sesión semanal, donde se determinará el alcance de la sanción, lo que podría representar un nuevo revés en la trayectoria de Fierro.

