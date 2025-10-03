Comienza la fecha 11 del Torneo Apertura: la agenda de los tres partidos del día

La fecha 11 del Torneo Clausura comenzará en la zona norte del conurbano bonaerense con el partido que animarán Tigre y Defensa y Justicia, que promete alterar el equilibrio en la parte alta de la zona A del Torneo Clausura 2025.

Ambos equipos, que suman 15 puntos y se ubican entre los cuatro primeros del grupo, buscarán este viernes una victoria que les permita alcanzar, al menos de manera provisional, la cima de la tabla. El partido, que abrirá la fecha 11, se disputará desde las 19:00 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo por ESPN Premium.

El contexto previo muestra a Tigre en una racha positiva, tras haber conseguido dos triunfos consecutivos. El más reciente fue un ajustado 1-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. Por su parte, Defensa y Justicia llega fortalecido luego de imponerse 2-1 sobre Boca en la jornada anterior, resultado que le permitió mantenerse en la pelea directa por los primeros puestos.

La irregularidad ha sido una constante para ambos conjuntos a lo largo del campeonato, pero el duelo de este viernes representa una oportunidad clave para consolidar su posición de cara a la recta final de la primera fase. Actualmente, los dos equipos se encuentran a solo dos puntos del líder, Unión, lo que añade presión y atractivo a un encuentro que puede redefinir el panorama del grupo.

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio, Diego Sosa, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Guillermo Soto, Elías Cabrera, Julián López, Jalil Elías, Jabes Saralegui, Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove

Defensa y Justicia: Enrique Bologna, Rafael Delgado, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Alexis Soto, Lucas González, Kevin Gutiérrez, Ezequiel Cannavo, Juan Gutiérrez, Abiel Osorio y Juan Miritello. DT: Mariano Soso

Hora: 19

TV: ESPN Premium

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Fernando Echenique

Estadio: José Dellagiovanna

ARGENTINOS JUNIORS VS CENTRAL CÓRDOBA

La definición de los puestos de clasificación para los playoffs se intensificará cuando Argentinos Juniors reciba a Central Córdoba a partir de las 21:15, en un duelo que será transmitido en vivo por ESPN Premium. Ambos equipos llegan igualados con 14 puntos, ocupando los últimos lugares que otorgan acceso a la siguiente fase, lo que convierte este encuentro en un cruce determinante para sus aspiraciones.

El presente de Argentinos Juniors muestra una recuperación reciente, tras haber conseguido su segunda victoria consecutiva al imponerse por 2-0 a Aldosivi en la jornada anterior. Este resultado le permitió al conjunto de La Paternal sostenerse en la zona de clasificación, aunque la irregularidad ha sido una constante a lo largo del torneo.

Por su parte, Central Córdoba atraviesa un momento menos favorable, ya que en su última presentación cayó por 1-0 frente a Tigre, lo que interrumpió su búsqueda de resultados positivos. El equipo santiagueño necesita reencontrarse con el triunfo para no comprometer su posición en la tabla y mantener vivas sus opciones de avanzar.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Iván Gómez, Matías Vera, Lucas Besozzi, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Diego Armando Maradona

UNIÓN VS ALDOSIVI

Finalmente, la acción seguirá con el cruce entre Unión y Aldosivi,con transmisión en vivo por TNT Sports.

El conjunto santafesino llega como líder de su grupo y afronta una oportunidad clave para consolidar su posición en la cima y acercarse a la clasificación a los octavos de final. Su condición de favorito se refuerza al enfrentar al equipo que ocupa el último lugar de la tabla, Aldosivi, que atraviesa una serie negativa y lucha por evitar el descenso.

En cuanto al rendimiento reciente, Unión acumula una racha de cuatro partidos invicto, aunque sus dos presentaciones más recientes terminaron en empate. El último de ellos fue un 0-0 frente a Banfield, resultado que le permitió mantener el liderazgo pero dejó pendiente la posibilidad de ampliar la ventaja sobre sus perseguidores.

Por su parte, Aldosivi llega a este compromiso tras haber perdido en sus cinco encuentros anteriores y sin haber conseguido aún una victoria en el torneo. En la fecha pasada, el equipo marplatense sufrió una nueva derrota al caer ante Argentinos Juniors. Esta seguidilla de resultados adversos ha profundizado su situación en la tabla y aumenta la presión de cara al choque ante el puntero.

Probables formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini, Maizon Rodríguez, Lautaro Vargas; Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Franco Fragapane. DT: Leonardo Madelón.

Aldosivi: Jorge Carranza; Fernando Román, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Giuliano Cerato; Tiago Serrago, Roberto Bochi, Federico Gino; Agustín Palavecino, Justo Giani y Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

Hora: 21.15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: 15 de Abril

