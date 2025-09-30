Tras quedar fuera de la Libertadores, Estudiantes buscará la cima de su grupo contra Newell’s: hora, TV y formaciones

Newell's intentará resurgir ante Estudiantes

El Estadio Marcelo Bielsa será escenario este martes de un duelo cargado de tensiones. Desde las 19, Estudiantes de La Plata regresa a la competencia local tras la eliminación por penales frente al Flamengo en los cuartos de final de la Copa Libertadores para enfrentar a un Newell’s Old Boys urgido de respuestas futbolísticas en la décima fecha del Torneo Clausura.

El Pincha se presenta en Rosario con una premisa concreta: ganar para subirse a la cima de la Zona A, una tabla donde domina el equilibrio y la paridad. La delegación platense viajó con la mirada puesta en la tabla anual que otorga plazas a certámenes internacionales y en la posibilidad de cerrar la jornada como líder de su grupo. Eduardo Domínguez planea utilizar su mejor alineación disponible, salvo por la duda que rodea al estado físico de Guido Carrillo, quien no se encuentra al cien por ciento y empezaría en el banco de suplentes.

En lo táctico, se espera la ratificación de Gastón Benedetti en el lateral tras su buen rendimiento en la Copa, desplazando a Santiago Arzamendia. En el mediocampo, Gabriel Neves tendría un lugar entre los titulares, después de su última aparición frente a Defensa y Justicia. El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de Carrillo y de Román Gómez, quien también terminó el último compromiso con molestias.

Newell’s, por su parte, atraviesa una crisis institucional y deportiva que se refleja en los resultados. La Lepra ocupa el penúltimo puesto de la Zona A con apenas 9 puntos en 10 fechas, quedando solamente por encima de Aldosivi, el equipo de peor campaña en la temporada. Las últimas semanas agitaron el clima en el club: el equipo perdió el clásico ante Rosario Central, fue eliminado de la Copa Argentina en manos de Belgrano y solo logró una victoria durante el mes, lo que provocó la autoconvocatoria de hinchas en reclamo de elecciones anticipadas.

El entrenador Cristian Fabbiani aseguró que mantiene las fuerzas para continuar en el cargo. El director técnico sostuvo: “Los contratos están para cumplirse”. La tensión se incrementó luego de que la esposa del técnico, Gimena Vascon, publicara y luego eliminara un mensaje en sus redes sociales que fue interpretado como una crítica interna tras la derrota sufrida ante el Pirata cordobés.

Deportivo y tácticamente, la noticia positiva para Fabbiani es la recuperación de Luciano Herrera, quien podría volver al ataque tras superar molestias físicas. Herrera reemplazaría a Gonzalo Maroni, ausente por suspensión tras su expulsión en la fecha anterior, en lo que sería el único cambio respecto del once que visitó Córdoba.

El Pincha deberá dejar atrás el impacto anímico de la eliminación internacional, aunque mantiene expectativas altas en el plano local. El objetivo es sumar para acercarse a los playoffs y mantener chance en la tabla anual clasificatoria a copas. Enfrente, Newell’s busca recortar distancias ante un competidor directo. La Lepra quedó a cinco puntos de Central Córdoba, que por ahora cierra el acceso a los octavos de final, con veintiún unidades aún por disputarse y varios equipos involucrados en la lucha.

Probables formaciones:

Newell’s: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo y Éver Banega; Carlos González, Darío Benedetto y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain y Cristian Medina; Tiago Palacios y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Facundo Tello

Hora: 19

Televisación: TNT Sports

Tabla de posiciones: