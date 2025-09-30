El técnico de Riestra reveló el plan para vencer a River: por qué la titularidad de Juanfer Quintero lo benefició

La inesperada victoria de Deportivo Riestra sobre River Plate en el estadio Monumental no solo marcó un hito para el club visitante, sino que también expuso las claves tácticas que permitieron al equipo dirigido por Gustavo Benítez imponerse ante uno de los rivales más dominantes del fútbol argentino. El entrenador detalló cómo la estrategia diseñada para ese encuentro, junto con la preparación específica en jugadas de pelota parada y la lectura de las debilidades del adversario, resultaron determinantes para el 2-1 final.

El análisis de Gustavo Benítez comenzó por el trabajo realizado en las jugadas a balón detenido, un aspecto que se convirtió en un arma fundamental para su equipo: “En la pelota parada nos hacemos fuertes, ese gol nos dio tranquilidad. Hacemos bastante hincapié en la pelota parada porque es un arma más y tenemos jugadores con buen juego aéreo y un buen lanzador como Monje. River había recibido tres goles así en los últimos cuatro partidos y eso también les pudo haber pesado”, explicó el técnico, quien subrayó que el estudio de la marcación en zona de River y la altura de sus propios futbolistas les permitió sacar ventaja en ese rubro.

La preparación de Riestra incluyó un análisis detallado de los partidos recientes de River Plate, donde el equipo de Marcelo Gallardo había mostrado vulnerabilidad en las pelotas paradas, recibiendo goles de esa manera ante Libertad de Paraguay, Palmeiras, Estudiantes, Atlético Tucumán y ahora el propio Deportivo Riestra. El entrenador reconoció que este aspecto fue trabajado intensamente en los entrenamientos, anticipando que si sus jugadores arrancaban desde atrás, la defensa rival tendría dificultades para marcarlos.

No obstante, la estrategia de Riestra no se limitó a la pelota parada. Benítez relató a TyC Sports que el planteo incluyó ceder la posesión del balón a River Plate, conscientes de que el equipo de Gallardo es el que más controla el juego en el fútbol argentino, mientras que Riestra es el que menos tiempo tiene la pelota. “Le dimos que se hagan cargo del partido y nosotros cortar las líneas de pases. Entendimos que iban a tener menos líneas de pase porque Juanfer iba a recibir más atrás”, afirmó el técnico, en referencia a la titularidad de Juan Fernando Quintero, que, según su visión, facilitó la tarea defensiva de su equipo.

El técnico de Riestra reveló el plan para vencer a River: por qué la titularidad de Juanfer Quintero lo benefició (Fotobaires)

El entrenador profundizó en la identidad de juego de Riestra, caracterizada por transiciones rápidas y ataques verticales. “No tener la pelota, lo venimos haciendo durante todo el año: somos un equipo de transiciones rápidas y ataque vertical. Le digo a mis jugadores: ‘Nosotros no podemos tener posesión, esto es rock & roll y tenemos que ir para adelante, rápido’”, recordó Benítez, destacando que incluso las jugadas de lateral son trabajadas para forzar errores del rival.

La resistencia defensiva fue otro de los pilares del triunfo. Benítez reconoció que el equipo estaba preparado para sufrir ante los ataques de River Plate y que la clave estuvo en mantener el plan de juego incluso después del gol del rival: “La clave fue que, después del gol de ellos, seguimos jugando de la misma manera, seguimos con el plan del partido”, sostuvo el entrenador.

El impacto emocional de la victoria también se hizo visible en el propio Benítez, quien relató el momento en que se quebró al regresar al vestuario visitante: “Salí con la vorágine y la alegría del partido, el pasillo de River es largo hasta el vestuario y en un momento solo se me cruzó toda la vida, la infancia, sobre todo mi viejo que tengo una familia muy futbolera. Me quebré ahí, estuve un rato y me cazaron con la foto”, confesó el técnico, cuya imagen emocionado se viralizó rápidamente en redes sociales.

La imagen de Gustavo Benítez que se viralizó luego del histórico triunfo ante River en el Monumental (@prensariestra)

El presente de Deportivo Riestra es inédito para la institución. El propio entrenador admitió que la magnitud de lo conseguido aún no termina de asimilarse en el plantel: “Lo he hablado con algunos de jugadores hoy y no caen. Una revolución muy grande, uno no está acostumbrado a esto”.

En cuanto a los objetivos futuros, Benítez fue claro al señalar que el equipo no modificará su estrategia tras el traspié sufrido al intentar cambiar su estilo ante Racing por la Copa Argentina, donde recibieron tres goles. “Si entendemos nuestras limitaciones vamos a sacar ventaja. Si nos creemos el City o el Barcelona, nos confundimos. Pasó con Racing por Copa Argentina, quisimos jugarle de igual a igual, nos comimos tres goles, nos pegaron una sopapeada terrible. Al partido hicimos ocho cambios y entendimos que teníamos que volver a las fuentes”, relató el entrenador.

El objetivo inmediato, tras haber asegurado la permanencia en la máxima categoría, es finalizar entre los diez primeros del promedio para evitar complicaciones con el descenso en la próxima temporada. Benítez explicó: “El club sigue creciendo, hace dos años que estamos en primera división. Faltan seis fechas todavía, faltan enfrentar rivales muy duros. No nos desviamos más que eso, ojalá cuando terminen estas últimas seis fechas nos encuentre entre los primeros ocho para seguir mejorando lo que hicimos en el semestre anterior”.

A pesar de la cautela, el entrenador no ocultó su ilusión de que Riestra logre su primera participación internacional: “Jugar algo internacional sería algo fabuloso. Jugar una final también pero algo internacional para el club sería fabuloso por el lugar desde donde vinimos”, manifestó a TyC Sports.

El reconocimiento de Marcelo Gallardo tampoco pasó inadvertido para Benítez, quien reveló que el técnico de River Plate lo felicitó antes del partido por la campaña de Riestra: “Hablé con Gallardo antes del partido, me vino a felicitar por la campaña que venimos haciendo, eso habla de lo que es Marcelo. Me puso muy contento, siempre viene con un gran respeto. Tengo una gran admiración por él, sus palabras me pusieron muy contento”.

Con este resultado, Deportivo Riestra se consolidó como líder de la Zona B del Torneo Clausura con 22 puntos, superando a Vélez Sarsfield, que suman 19, y a River Plate, tiene 18.