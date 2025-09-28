“¡Ohh, dios!”: el impactante punto de Carlos Alcaraz en el triunfo que lo clasificó a las semifinales del ATP 500 de Tokio

El impactante punto que consiguió Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz pisa fuerte en el ATP 500 de Tokio y se impuso de forma contundente en los cuartos de final ante Brandon Nakashima por 6-2 y 6-4. Después de un debut en el que elevó la preocupación de todos por una fuerte torcedura de tobillo, el español se recuperó físicamente y, con un vendaje en la zona afectada, venció al estadounidense con un nivel superlativo. Este partido le permitió acceder a su novena semifinal consecutiva en el circuito, igualando así su mejor registro de victorias en una temporada.

A pesar de las precauciones por la condición física en el tobillo, el murciano no evidenció limitaciones en los momentos decisivos. Una de las maniobras más impactantes fue cerca del final, donde ejecutó una jugada que podría figurar entre los mejores puntos del año 2025. Con el marcador 5-4 en el segundo set, Alcaraz intentó presionar a Nakashima con el servicio. Pese a que el estadounidense estaba respondiendo a la altura, el actual N° 1 del ranking ATP aprovechó un incómodo drop de su rival y le jugó cerca de la red.

El americano llegó a devolver la pelota a contra pierna del español. Sin embargo, Alcaraz sacó a relucir su potencia física y la calidad de su muñeca. De espaldas a la red, el murciano golpeó la pelota antes de que esta toque el piso por segunda vez y ganó el punto al dejar descolocado a Brandon Nakashima. “Ohh, dios. Eso fue doloroso, mira eso...”, relató uno de los comentaristas de la transmisión, ponderando al tenista. Por su parte, todo el público del Coliseo Ariake ovacionó a Carlitos por el punto sublime.

Carlos Alcaraz se enfrentará a Casper Ruud en las semifinales del ATP 500 de Tokio, en Japón

El desarrollo del partido evidenció la superioridad de Alcaraz desde el inicio. En el primer set, logró un quiebre de entrada y sumó 18 golpes ganadores frente a solo seis errores no forzados, con un pleno de 11/11 en primeros servicios. El estadounidense apenas pudo sumar dos puntos al resto, mientras el español alternaba potentes drives con dejadas que sorprendieron a su rival.

En el segundo parcial, Nakashima intentó reaccionar, pero una derecha cruzada de Alcaraz le permitió conseguir otro break para adelantarse 3-2 y encaminarse hacia la victoria. Aunque desaprovechó tres bolas de partido al resto, cerró el encuentro con su servicio, firmando un juego perfecto (40-0).

El balance estadístico del partido refuerza el momento de forma del español: 39 golpes ganadores (25 con la derecha) y 18 errores no forzados. “No voy a mentir, creo que he jugado increíble hoy. Probablemente, sea el mejor momento de mi carrera. Me siento muy bien en la pista”, afirmó Alcaraz tras el triunfo. “Creo que puedo lograr cualquier cosa. Llego al final de la temporada con mucha confianza y partidos como este, a este nivel, me ayudan a mantenerla”, agregó el joven de 22 años.

Carlos Alcaraz se impuso de forma contundente en los cuartos de final sobre Brandon Nakashima (REUTERS/Manami Yamada)

El encuentro, resuelto en una hora y 20 minutos, mostró a Alcaraz adaptando su estrategia para proteger la zona lesionada. “Tuve que jugar más agresivo de lo normal porque quería que él corriera más que yo en este partido”, explicó el español tras el partido. Vale aclarar que el español todavía no cedió ningún set en lo que va del ATP 500 de Tokio.

El rival de Alcaraz en semifinales será el noruego Casper Ruud (N° 12), quien superó al australiano Aleksandar Vučić por 6-3 y 6-2. El historial entre ambos favorece al español por 4-1, aunque el último enfrentamiento fue para el escandinavo en las Finales de la ATP de 2024. Por el otro lado del cuadro, los estadounidenses Taylor Fritz (N°5) y Jenson Brooksby (N°86) disputarán la otra semifinal.

El avance de Alcaraz en Tokio, donde dejó en el camino al argentino Sebastián Baez y al belga Zizou Bergs, le permite igualar su récord de 65 victorias en una temporada, marca que ya había alcanzado en 2023, y mantiene vivas sus aspiraciones de cerrar el año como número uno del mundo por segunda vez, tras lograrlo en 2022. Además, busca convertirse en el cuarto español en conquistar el torneo japonés, siguiendo los pasos de Manolo Orantes (1977), David Ferrer (2007) y Rafa Nadal (2010).