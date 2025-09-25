Deportes

Gustavo Gómez mostró su “herida de guerra” tras la victoria de Palmeiras ante River Plate en la Copa Libertadores

El defensor paraguayo tuvo que retirarse de la cancha a los 56 minutos en lugar de Bruno Fuchs por un golpe en su ojo derecho

Gustavo Gómez fue una de las grandes figuras de Palmeiras en la serie ante River Plate para sellar su boleto a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El marcador central paraguayo expuso toda su calidad para ser infranqueable en el juego aéreo, aunque le costó controlar a Maximiliano Salas durante toda la revancha en Brasil. El ex delantero de Racing fue una pesadilla constante e incluso lo obligó a retirarse reemplazado a los 60 minutos después de sostener una disputa de la pelota. Hoy, a más de 12 horas de aquel duelo en el Allianz Parque, el defensor subió una foto con la “herida de guerra” que le quedó de esa batalla contra el Millonario.

El futbolista de 32 años posteó una serie de historias en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 1.700.000 usuarios, en la que mostró cómo le quedó su ojo derecho morado sin poder abrirlo y exhibió las gafas que utiliza para ocultar este problema hasta que pase la inflamación. “Todo ok”, escribió para llevar tranquilidad a sus followers, pero también a los torcedores, porque necesitan de su fiereza defensiva para ilusionarse con el título continental.

Incluso, Gómez reposteó la captura de una videollamada subida por un perfil en sus propias redes sociales, en la que se lo observaba con un semblante alegre y lo acompañaron de un breve mensaje apodándolo como “el pirata”. El protagonista dejó en el posteo una serie de emoticones con un corazón y emojis apuntando a volver más fuerte a las canchas.

Así quedó Gustavo Gómez tras la victoria de Palmeiras ante River

No hay una precisión sobre cuál fue el momento preciso de esta molestia en la cancha, aunque sí pidió atención médica antes de salir. Sucedió a los 56 minutos, luego de ser desacomodado por Maximiliano Salas en un avance contra el área finalizado con un remate desviado por el atacante. Inmediatamente, Gustavo Gómez pidió el ingreso de los especialistas para ser revisado y se quedó tendido en el césped por varios segundos. Se retiró visiblemente con uno de sus ojos inflamados y Bruno Fuchs tomó su lugar para afrontar la última media hora del compromiso.

El bicampeón de la Copa Libertadores con el Verdao mantiene la ilusión de poder alcanzar su tercer trofeo en el máximo certamen a nivel clubes de Sudamérica y el cuarto internacional con esta camiseta después de la Recopa Sudamericana 2022. Tras alcanzar su quinta semifinal en las últimas siete Libertadores, el Alviverde espera por Liga de Quito o Sao Paulo, una serie que tiene arriba 2-0 a los ecuatorianos y se resolverá este jueves en suelo brasileño.

Gustavo Gómez llegó a Palmeiras a mitad de 2018 procedente del Milan. Desde esa fecha, acumula 12 títulos, es el capitán del equipo y convirtió 42 goles y 12 asistencias en 364 juegos disputados. Sin embargo, su destino pudo ser muy distinto porque el mismo año que desembarcó en Palmeiras estuvo muy cerca de ser refuerzo de Boca Juniors.

"El pirata", el nuevo apodo de Gustavo Gómez

¡El destino quería que me uniera al Palmeiras! Estaba todo preparado, estábamos listos para firmar, pero cuando fui a firmar el contrato hubo algunas pequeñas cosas que no nos gustaron. Todavía estaba muy cerca de suceder, pero gracias a Dios el destino me trajo a Palmeiras”, declaró el jugador en charla con el sitio de la FIFA en septiembre de 2023.

Aún se desconoce si podrá decir presente en el encuentro de este domingo desde las 16 contra Bahía en condición de visitante por la fecha 25 del Brasileirao, que lo tiene en la tercera ubicación con 49 puntos, aunque tiene un partido menos que el líder Flamengo (51).

