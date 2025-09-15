Deportes

Enzo Fernández sorprendió al debutar como modelo: las fotos y el video de la campaña

El futbolista argentino estuvo al frente del lanzamiento de la marca y generó una gran repercusión en las redes sociales

Guardar
Enzo Fernández sorprendió al debutar como modelo: las fotos el video de la campaña

Enzo Fernández causó furor y estuvo en el centro de la escena, no por su desempeño en el campo de juego, sino por su debut como modelo. El futbolista campeón del mundo con la selección argentina formó parte del lanzamiento de la campaña primavera-verano de la marca argentina Equus y su nueva faceta generó una gran repercusión en redes sociales. El mediocampista del Chelsea fue seleccionado como embajador de la firma, que viajó hasta Inglaterra para realizar una producción exclusiva con el futbolista.

La elección de Enzo Fernández como imagen de Equus responde, según la marca, a la identificación con valores como la dedicación, la superación, la trayectoria y el liderazgo. En el marco de la campaña, el futbolista posó con cinco conjuntos de la colección primavera-verano 2026, que incluyeron desde sastrería de lino en tono off white hasta camisas de manga corta, tanto lisas como a rayas, algunas de ellas llevadas entreabiertas y con el torso al descubierto. Estas imágenes, difundidas a través de un shooting exclusivo realizado en su lugar de residencia, marcaron tendencia y fueron ampliamente compartidas en plataformas digitales, donde los usuarios destacaron el estilo y carisma del deportista.

El lanzamiento de la campaña se acompañó del shortfilm Enfoque, una pieza audiovisual con la que Equus buscó transmitir la importancia de mantener una visión clara y perseverante. La marca expresó que Enzo Fernández encarna el esfuerzo, el crecimiento y la determinación, y que su historia personal refleja la relevancia de enfocarse en lo esencial para alcanzar los objetivos. En palabras de la firma, “Enzo representa esfuerzo, crecimiento, determinación y superación. Desde sus inicios, su historia refleja la importancia de enfocarse como punto de partida para lograr lo que se propone con la mirada en lo esencial. Cada jugada de él muestra que la verdadera fuerza no viene de la perfección, sino de la perseverancia”.

El propio Enzo Fernández manifestó su entusiasmo por esta colaboración, al afirmar: “Me gustó que una marca argentina piense en mí como nuevo embajador. Cuando Equus me contó el concepto de la campaña, no lo dudé. Creo que ambos compartimos las ganas de superarnos día a día”. Esta incursión en el mundo de la moda fue recibida con elogios por parte de sus seguidores, quienes lo felicitaron por asumir nuevos desafíos fuera del ámbito deportivo.

Desde la dirección de Equus, Pedro y Martín Wolfsohn, CEO de la marca, destacaron la incorporación del futbolista: “Estamos muy felices de que Enzo se haya unido ya que refleja de qué está hecha la historia de nuestra marca. Somos un equipo que cada día asume nuevos desafíos. Siempre con pasión y dedicación en lo que hacemos. Sin dudas, eso es lo que nos convirtió en la marca que somos hoy”.

En lo que respecta a lo futbolístico, el Chelsea dejó escapar la victoria en la Premier League tras igualar 2-2 ante el Brentford este sábado, en un encuentro donde Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte debutaron con la camiseta blue. Enzo Fernández fue titular y compartió el mediocampo con el ex futbolista de Rosario Central.

Garnacho comenzó en el banco por decisión técnica, ya que aún no alcanzaba el ritmo físico óptimo, pero ingresó en la segunda mitad y aportó frescura al ataque. En el desarrollo del juego, Kevin Schade abrió el marcador para el Brentford en la primera parte. Luego, Cole Palmer igualó el resultado y, poco después, una jugada destacada de Garnacho derivó en el gol de Moisés Caicedo, que parecía asegurar el triunfo para el Chelsea.

Más fotos de Enzo Fernández como modelo:

Temas Relacionados

deportes-argentinaEnzo FernándezChelseaSelección ArgentinaEquus

Últimas Noticias

Crece la interna en Red Bull: el nuevo compañero de Verstappen, el rookie que sería promovido y los que pujan por la última butaca

La escudería de los Dos Toros, que tiene a Racing Bulls como equipo satélite, empieza a definir sus duplas titulares de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Crece la interna en Red

Gambeta, giro y potente remate: el golazo de Nico Paz en el empate del Como frente al Genoa

El juvenil argentino marcó su segundo tanto en esta temporada de la Serie A

Gambeta, giro y potente remate:

El “alma” de Mercedes y una “ventaja” en el desarrollo: por qué Alpine puede dar el golpe en la F1 en 2026

El equipo de Franco Colapinto apunta a tener un coche competitivo. Los elementos mecánicos clave y el trabajo que le daría un beneficio sobre el resto

El “alma” de Mercedes y

Con presente en la Selección Sub 20: el Inter Miami de Messi oficializó la llegada de un nuevo refuerzo

Se trata de Mateo Silvetti, un joven delantero de 19 años que tiene el sueño de convertirse en el socio del mejor futbolista de la historia

Con presente en la Selección

Crisis total en el Manchester United tras la “humillante” caída ante el City: roces entre el DT y el plantel y la furia de un ídolo

Los Diablos Rojos registran el peor inicio de la Premier League desde 1992 y las críticas se centran en el entrenador Ruben Amorim

Crisis total en el Manchester
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un auto estaba esperando para

Un auto estaba esperando para cargar GNC y se prendió fuego a metros de una estación de servicio en Santa Fe

Receta de limones en conserva, rápida y fácil

Kate Hudson revivió el icónico vestido amarillo de “Cómo perder a un hombre en 10 días” en los Emmy 2025

La CGT se endurece: decidió sumarse a la marcha al Congreso contra los vetos presidenciales

Marcha Federal Universitaria: cuándo será, en qué lugares del país se hará y las agrupaciones que se sumarán

INFOBAE AMÉRICA
Polonia neutralizó un dron que

Polonia neutralizó un dron que sobrevolaba instalaciones gubernamentales y apuntó directo a Rusia

Stephen King dijo que Charlie Kirk estaba a favor de lapidar a los gays, pero se tuvo que disculpar

Tras la ofensiva rusa en Polonia, la OTAN activó una nueva iniciativa militar con un despegue de emergencia

Estados Unidos no impondrá aranceles a China por comprar petróleo ruso a menos que Europa lo haga antes

Joyce Carol Oates elogió un libro de Samanta Schweblin en el New York Times: aquí, el texto completo

TELESHOW
Cazzu rompió en llanto en

Cazzu rompió en llanto en pleno show por el homenaje que sus fans le hicieron a su hija Inti: el momento

Cómo sigue Thiago Medina: el nuevo parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano

Daniela Celis conmovió con un mensaje esperanzador tras el accidente de Thiago Medina: “Vamos a lograr su evolución”

Los mensajes de apoyo de Wanda Nara y Maxi López a su hijo Valentino: qué le pasó al joven

Nancy Dupláa saludó a su papá por su cumpleaños número 88: “Es lo más del mundo”