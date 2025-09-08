El llamativo accidente que sufrió Erling Haaland con el micro de la selección de Noruega

Haaland, con las secuelas del accidente

La selección de Noruega es una de las sensaciones de las Eliminatorias de la UEFA para el próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

Con puntaje ideal, con 12 unidades luego de cuatro victorias consecutivas en el Grupo I, el combinado escandinavo sueña con quedarse con la clasificación directa, sin la necesidad de jugar los playoffs.

En ese contexto, la llegada del elenco nórdico a su hotel donde se concentra en Oslo de cara al compromiso con Moldavia del próximo martes se vio marcada por un incidente que involucró a Erling Haaland, quien sufrió una herida en el rostro tras ser golpeado por la puerta del micro que trasladaba al equipo. El delantero, figura del Manchester City, fue atendido de inmediato por el cuerpo médico, que le aplicó tres puntos de sutura para detener el sangrado.

El inesperado accidente se produjo cuando la delegación noruega descendía del autobús frente al hotel. De manera repentina, la puerta se abrió y golpeó a Haaland, provocando una lesión visible que requirió intervención médica urgente. La rápida actuación de los profesionales permitió contener la situación sin mayores complicaciones.

A través de su cuenta de Instagram, el propio delantero compartió una imagen del vendaje en su rostro y explicó que el episodio no pasó de ser un susto poco habitual. Su publicación buscó tranquilizar a su seguidores, quienes expresaron su preocupación en las redes sociales al ver la fotografía del delantero con la herida cubierta.

Dueño del récord de más goles en una temporada de la Premier League, Haaland ha ganado el Botín de Oro (también conocido como Bota de Oro) del campeonato inglés durante dos temporadas consecutivas. En Champions League, debutó con un hattrick en solo tres remates y, junto a Messi, es el único jugador que ha marcado cinco goles en un encuentro de eliminación directa. La constancia en sus tripletes es tal, que sus compañeros bromean con mensajes irreverentes en las pelotas que se lleva.

El magnetismo de Haaland trasciende el fútbol. Sus partidos son celebrados como peregrinaciones globales para los aficionados. En Filadelfia, durante el Mundial de Clubes, seguidores de todo el mundo —de Nueva Jersey a Sídney— acudieron solo para verlo. Un niño australiano, apodado “Baby Erling”, imitó su peinado en una fiesta de aficionados.

En Bryne, el turismo deportivo gira en torno al delantero, mientras cruceros que llegan a Stavanger organizan visitas a sus escenarios emblemáticos. “Nunca pensé que un australiano viniera a Estados Unidos para parecerse a mí”, admitió Haaland a TIME, sorprendido por el alcance de su figura.

El área de marketing del City, preocupada inicialmente por la imagen de Haaland ante la prensa, reconoce ahora su evolución. “Ahora soy más mayor y maduro, eso seguro”, afirma el delantero, que fue padre en diciembre. Sin embargo, mantiene su trato directo: “Si haces preguntas tontas, tendrás respuestas tontas”.

La singularidad de Haaland se refleja en sus hábitos y su carácter. Practica meditación desde su etapa en Molde y celebra muchos goles con la postura del loto. Usa baños de hielo, gafas que filtran la luz azul antes de dormir y sigue una dieta estricta en la que incluye corazón de vaca, adquirido en una granja cercana a su casa. “Comer lo más natural y limpio posible es importante para mí”, asegura.

El apoyo familiar ha sido fundamental. Su madre, profesora, se molestó cuando dejó de estudiar por el fútbol: “Nunca he tenido tanto miedo. Eso es miedo de verdad”, recuerda Haaland. La independencia surgió pronto, ya que aprendió a hacer la compra y a lavar su ropa tras mudarse a Molde.

En el campo, asume presión y críticas con serenidad. Acusado de ser un “tap-in merchant” (anotador de goles fáciles), responde: “¿Qué es lo más difícil en el fútbol? Si te llaman así, es porque marcas muchos goles. Me encanta que me llamen así, significa que haces algo bien”.