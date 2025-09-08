Deportes

El llamativo accidente que sufrió Erling Haaland con el micro de la selección de Noruega

El delantero del Manchester City mostró las fotos, luego de que le dieran tres puntos de sutura. Los detalles

Guardar
Haaland, con las secuelas del
Haaland, con las secuelas del accidente

La selección de Noruega es una de las sensaciones de las Eliminatorias de la UEFA para el próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

Con puntaje ideal, con 12 unidades luego de cuatro victorias consecutivas en el Grupo I, el combinado escandinavo sueña con quedarse con la clasificación directa, sin la necesidad de jugar los playoffs.

En ese contexto, la llegada del elenco nórdico a su hotel donde se concentra en Oslo de cara al compromiso con Moldavia del próximo martes se vio marcada por un incidente que involucró a Erling Haaland, quien sufrió una herida en el rostro tras ser golpeado por la puerta del micro que trasladaba al equipo. El delantero, figura del Manchester City, fue atendido de inmediato por el cuerpo médico, que le aplicó tres puntos de sutura para detener el sangrado.

El inesperado accidente se produjo cuando la delegación noruega descendía del autobús frente al hotel. De manera repentina, la puerta se abrió y golpeó a Haaland, provocando una lesión visible que requirió intervención médica urgente. La rápida actuación de los profesionales permitió contener la situación sin mayores complicaciones.

A través de su cuenta de Instagram, el propio delantero compartió una imagen del vendaje en su rostro y explicó que el episodio no pasó de ser un susto poco habitual. Su publicación buscó tranquilizar a su seguidores, quienes expresaron su preocupación en las redes sociales al ver la fotografía del delantero con la herida cubierta.

Dueño del récord de más goles en una temporada de la Premier League, Haaland ha ganado el Botín de Oro (también conocido como Bota de Oro) del campeonato inglés durante dos temporadas consecutivas. En Champions League, debutó con un hattrick en solo tres remates y, junto a Messi, es el único jugador que ha marcado cinco goles en un encuentro de eliminación directa. La constancia en sus tripletes es tal, que sus compañeros bromean con mensajes irreverentes en las pelotas que se lleva.

El magnetismo de Haaland trasciende el fútbol. Sus partidos son celebrados como peregrinaciones globales para los aficionados. En Filadelfia, durante el Mundial de Clubes, seguidores de todo el mundo —de Nueva Jersey a Sídney— acudieron solo para verlo. Un niño australiano, apodado “Baby Erling”, imitó su peinado en una fiesta de aficionados.

En Bryne, el turismo deportivo gira en torno al delantero, mientras cruceros que llegan a Stavanger organizan visitas a sus escenarios emblemáticos. “Nunca pensé que un australiano viniera a Estados Unidos para parecerse a mí”, admitió Haaland a TIME, sorprendido por el alcance de su figura.

El área de marketing del City, preocupada inicialmente por la imagen de Haaland ante la prensa, reconoce ahora su evolución. “Ahora soy más mayor y maduro, eso seguro”, afirma el delantero, que fue padre en diciembre. Sin embargo, mantiene su trato directo: “Si haces preguntas tontas, tendrás respuestas tontas”.

La singularidad de Haaland se refleja en sus hábitos y su carácter. Practica meditación desde su etapa en Molde y celebra muchos goles con la postura del loto. Usa baños de hielo, gafas que filtran la luz azul antes de dormir y sigue una dieta estricta en la que incluye corazón de vaca, adquirido en una granja cercana a su casa. “Comer lo más natural y limpio posible es importante para mí”, asegura.

El apoyo familiar ha sido fundamental. Su madre, profesora, se molestó cuando dejó de estudiar por el fútbol: “Nunca he tenido tanto miedo. Eso es miedo de verdad”, recuerda Haaland. La independencia surgió pronto, ya que aprendió a hacer la compra y a lavar su ropa tras mudarse a Molde.

En el campo, asume presión y críticas con serenidad. Acusado de ser un “tap-in merchant” (anotador de goles fáciles), responde: “¿Qué es lo más difícil en el fútbol? Si te llaman así, es porque marcas muchos goles. Me encanta que me llamen así, significa que haces algo bien”.

Temas Relacionados

deportes-internacionalErling HaalandFútbol EuropeoNoruegaMundial 2026deportes-argentina

Últimas Noticias

El particular look de la madre de Colapinto para ir a votar: el valioso objeto de su hijo que lució

Andrea Trofimczuk asistió a cumplir con su obligación ciudadana después de seguir la labor del piloto nacional en el Gran Premio de Italia

El particular look de la

El Galatasaray de Mauro Icardi busca quedarse con una de las figuras del fútbol argentino

El conjunto turco, que acaba de fichar a İlkay Gündoğan, puja para contratar al chileno Felipe Loyola, de Independiente: la oferta que prepara

El Galatasaray de Mauro Icardi

A los 35 años, Marcos Trungelliti ganó el Challenger de Tulln y sueña con alcanzar el Top 100 por primera vez

El tenista argentino consiguió su cuarto título en la segunda categoría del Tour en Austria, tras vencer en la final al checo Andrew Paulson con parciales de 7-5 y 6-1

A los 35 años, Marcos

“Podría estar muerto”: la dramática confesión de un histórico goleador sobre sus adicciones

Mario Jardel, dos veces Botín de Oro en Europa, reveló los padecimientos que atravesó por los excesos y la depresión que sufrió: “Para todo adicto, es matar a un león todos los días”

“Podría estar muerto”: la dramática

La sugerente frase de la mánager de Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 tras los elogios de Briatore

María Catarineu se refirió a los próximos pasos en la carrera del joven de 22 años, luego de que Alpine confirmara la renovación de su compañero Pierre Gasly

La sugerente frase de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei: “Hemos tenido una

Javier Milei: “Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo”

Legislatura bonaerense: el peronismo recuperó el quorum propio en el Senado y se acerca en Diputados

El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof se posiciona de cara al 2027

Tras la derrota electoral del Gobierno se esperan presiones sobre el dólar, los bonos y el riesgo país

Qué decía sobre el dólar y las tasas el informe de JP Morgan, si se registraba una “victoria arrolladora del kirchnerismo”

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu acusó a los terroristas

Netanyahu acusó a los terroristas de Hamas de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza

El grupo terrorista Hamas aceptó negociar “inmediatamente” las propuestas de EEUU para alcanzar un acuerdo en Gaza

Iba a ser el villano de “Volver al Futuro” pero lo reemplazaron por el motivo menos pensado

Miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaron para respaldar al ex presidente en el tramo final del juicio en su contra por golpismo

Trump lanzó una “última advertencia” a los terroristas de Hamas para alcanzar un acuerdo en Gaza: “¡No habrá más!”

TELESHOW
Wanda Nara recordó la fuerte

Wanda Nara recordó la fuerte frase de Mauro Icardi el día del escándalo en el Chateau Libertador: “Busquemos el varón”

Mauro Icardi se tapó los tatuajes dedicados a Wanda Nara y lo festejó con una foto junto a la China Suárez

El nuevo amor de Juanita Tinelli: su video bailando juntos y cómo habrían iniciado su romance

Lizy Tagliani celebró los 5 años de Tati, su hijo: todas las fotos de su gran fiesta

Andrés Gil y Cande Vetrano, juntos después de la polémica con Gimena Accardi: su salida al show de Lali Espósito