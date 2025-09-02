Inter Miami anunció la salida a Italia de una promesa que había criticado a Javier Mascherano

Benja Cremaschi, del Inter Miami al Parma (Mandatory Credit: David Gonzales-Imagn Images)

Inter Miami hizo oficial el traspaso de Benjamín Cremaschi al Parma luego de lo que fue la frustrada final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders con derrota 3-0 en el estadio Lumen. Luego de lo que fue el cruce del futbolista estadounidense-argentino con Javier Mascherano, la franquicia de Florida decidió cederlo con opción de compra hasta mediados de 2026.

Si bien no trascendieron las cifras de la operación, el club italiano que compite en la Serie A de Italia lo fichó a préstamo y contará con la posibilidad de adueñarse de su pase en junio del año próximo. Ahoras de la final de la Leagues Cup, el periodista Gianluca Di Marzio, especialista en el mercado de pases, informó que la opción de compra se fijó en 4,5 millones de euros (5.265.000 dólares).

El traspaso del hijo de Pablo Cremaschi, ex figura de Los Pumas, tiene también un trasfondo extradeportivo. En las semanas previas a su salida, el jugador expresó públicamente su malestar por la falta de minutos y los constantes cambios de posición a los que fue sometido por su polifuncionalidad. En palabras del propio futbolista: “Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. Quiero jugar en un nivel muy alto, y eso es con la suma de minutos. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel”. Además, añadió: “En el momento no sabés de qué vas a jugar. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Este año tuvimos varias lesiones y suspensiones y por eso cubrí varias posiciones, pero prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces”.

La respuesta de Javier Mascherano no se hizo esperar. El entrenador, que lo convocó a la Selección Sub 20 de Argentina antes de que el volante optara por defender la camiseta de Estados Unidos, replicó: “Sus palabras han sido desafortunadas porque claramente, de alguna u otra manera, cuando uno escucha ese tipo de declaraciones, pareciera que somos improvisados. Entiendo que Benja lo que quiso decir es que muchas veces juega en diferentes posiciones. Ahora, cuando juega de titular sabe muy bien en qué posición tiene que jugar porque preparamos los partidos. No es que yo me despierto a la mañana y tiro una moneda”.

El mediocampista disputó 30 partidos en la última temporada entre MLS, Leagues Cup y Mundial de Clubes, y acumuló 106 encuentros oficiales con la camiseta del club, con un registro de 8 goles y 9 asistencias. En 56 de esos partidos compartió el campo con Lionel Messi, consolidando una sociedad destacada en el mediocampo. Su última aparición fue a falta de 5 minutos en la final de la Leagues Cup, cuando el cotejo ya estaba 0-2 y para reemplazar a Yannick Bright.

El mediocampista estadounidense-argentino, de 20 años, se incorporará al Parma tras someterse a exámenes médicos en Estados Unidos, antes de viajar a la región de Emilia-Romaña para iniciar su primera experiencia en el fútbol europeo. El club italiano, que buscaba reforzar su mediocampo tras no concretar la llegada de Gio Reyna, cerró la incorporación de Cremaschi en el límite del mercado europeo, lo que añade un matiz de urgencia y oportunidad a la operación.

Formado en la academia de Miami, Cremaschi se consolidó como un volante capaz de desempeñarse por ambos costados y de aportar equilibrio junto a figuras como Sergio Busquets. Su capacidad de adaptación y su experiencia junto a referentes internacionales como Messi, Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez lo convirtieron en un perfil atractivo para el Parma, que busca fortalecer su plantilla tras un inicio de temporada irregular en la Serie A. El club italiano, que viene de empatar ante Atalanta y caer frente a Juventus en el arranque de la Serie A 2025-26, aspira a dejar atrás la lucha por el descenso que marcó la campaña anterior, en la que finalizó en el decimosexto puesto con 36 puntos.

En este contexto de tensión, la salida de Cremaschi representa tanto una pérdida para el Inter Miami como una oportunidad para el futbolista, que se suma a un Parma en proceso de reconstrucción institucional y deportiva, con la expectativa de consolidar su proyección internacional.

EL COMUNICADO OFICIAL DE INTER MIAMI

El estadounidense-argentino de 20 años se marcha al fútbol italiano (REUTERS/Marco Bello)

Inter Miami CF anunció hoy que ha cedido al jugador local Benjamin Cremaschi al club italiano Parma Calcio 1913 de la Serie A hasta junio de 2026. Parma también tendrá una opción para comprar al mediocampista.

Cremaschi, de 20 años, se convirtió en el quinto jugador de la Academia del Inter Miami CF en fichar por el primer equipo del club en noviembre de 2022. Se convirtió en el primer jugador de la Academia en alcanzar la marca de los 100 partidos, con un total de 107 en todas las competiciones, contribuyendo con ocho goles y nueve asistencias. Cabe destacar que Cremaschi fue un jugador clave en la conquista del título inaugural de la Leagues Cup en 2023 y del Supporters’ Shield de la MLS en 2024, con un récord de 74 puntos en la temporada regular.

Cremaschi se unió inicialmente al Inter Miami en agosto de 2021 y ascendió rápidamente en las categorías inferiores del Club. Brilló en la categoría Sub-17, donde ayudó a guiar al equipo a la semifinal de la Copa GA y fue nominado al MLS NEXT All-Star. El mediocampista también brilló en la categoría MLS NEXT Pro con el Inter Miami CF II en 2022, debutando como profesional y sumando cinco goles y una asistencia en tan solo 743 minutos de juego en 13 partidos, ocho de ellos como titular.

TRANSACCIÓN: Inter Miami CF presta al jugador local Benjamin Cremaschi al club de la Serie A italiana Parma Calcio 1913 hasta junio de 2026.