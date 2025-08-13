Deportes

Newell’s y Atlético Tucumán se miden por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Desde las 19:30, La Lepra y el Decano se verán las caras en Salta. Transmitirá TyC Sports

Guardar
@Newells
@Newells

En medio de un calendario compuesto por los compromisos internacionales en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Supercopa de Europa, Newell’s y Atlético Tucumán le darán continuidad a la Copa Argentina, en un duelo que dirimirá el penúltimo boleto a los cuartos de final del certamen doméstico.

Desde las 19:30, en el histórico Padre Ernesto Martearena de Salta, el Decano y la Lepra se verán las caras en un choque que contará con el arbitraje de Ariel Penel y la transmisión televisiva de la señal TyC Sports.

La reciente victoria del conjunto del norte sobre Boca por 2 a 1 en los dieciseisavos de final ha elevado las expectativas en torno al equipo dirigido por Lucas Pusineri. Ese resultado, sumado al triunfo previo ante All Boys por idéntico marcador, ha permitido al conjunto tucumano instalarse en los octavos de final.

El contexto de este cruce adquiere una dimensión especial para el elenco de Rosario, que atraviesa una etapa decisiva en su semestre. El equipo del Ogro Fabbiani no solo se juega el acceso a los cuartos de final de un torneo que otorga al campeón un cupo en la próxima Copa Libertadores, sino que también tiene en el horizonte inmediato el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito. Esta doble exigencia obliga al ex estratega de Deportivo Riestra a gestionar con precisión los recursos del plantel.

En la última presentación del campeonato local, Newell’s igualó 1 a 1 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso Marcelo Bielsa. Ante este escenario, se prevé que Fabbiani opte por alinear a su formación titular desde el inicio en el compromiso en Salta, reservando el partido ante Defensa y Justicia como posible instancia de rotación para los habituales titulares, con la mirada puesta en el inminente derby ante El Canalla.

El recorrido de La Lepra en la actual edición de la Copa Argentina ha estado marcado por la paridad y la eficacia en momentos determinantes. En su debut, el conjunto rojinegro debió recurrir a la definición por penales tras empatar 0 a 0 con Kimberley de Mar del Plata, logrando avanzar a la siguiente fase. Posteriormente, en dieciseisavos, superó por 2 a 0 a Defensa y Justicia.

Por el lado de Atlético Tucumán, el equipo de Pusineri viene de empatar 0 a 0 ante Rosario Central en el Monumental José Fierro por la cuarta fecha del Clausura, en un partido que fue perjudicado por los fallos arbitrales.

El ganador de este cruce accederá a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde espera Belgrano de Córdoba, que en su compromiso eliminó a Independiente.

Posibles formaciones

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Ariel Penel

Estadio: Padre Ernesto Martearena

TV: TyC Sports

Temas Relacionados

Copa ArgentinaNewell'sAtlético TucumánPrimeraargentina-deportes

Últimas Noticias

PSG y Tottenham se enfrentan por la final de la Supercopa de Europa: Cuti Romero será titular

El PSG y los Spurs van por el primer título continental de la temporada: se miden en Udine, Italia

PSG y Tottenham se enfrentan

Michael Jordan capturó un pez de 32 kilos en el “Super Bowl” de la pesca y ganó 400 mil dólares

La leyenda del básquet terminó segundo con su embarcación Catch 23 en el célebre torneo que se disputó en Ocean City

Michael Jordan capturó un pez

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

Tszyu afirmó que el procedimiento consistió en liofilizar la placenta, para luego fabricar cápsulas que ha consumido periódicamente

El boxeador australiano Nikita Tszyu

La foto de Lance Stroll y una famosa modelo que generó revuelo en la Fórmula 1

La imagen del corredor de Aston Martin y Yael Shelbia dio la vuelta al mundo y encendió los rumores de relación

La foto de Lance Stroll

La búsqueda de Riquelme en Boca: el rumor de una reunión con Pekerman y el llamado a otro candidato

Las versiones detrás del contacto de Román con su ex entrenador. Además, a qué otro pretendiente sondearía

La búsqueda de Riquelme en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caso de Diego Fernández Lima,

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: el certificado que demuestra que el camarógrafo y el joven que apareció muerto en Coghlan fueron compañeros de colegio

Cuándo será la tormenta de Santa Rosa en Argentina en 2025

Día del Niño 2025: 5 actividades gratis para disfrutar con los chicos en CABA

Todos los nutrientes que aporta el tomate

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

INFOBAE AMÉRICA
Cuáles son los 8 hábitos

Cuáles son los 8 hábitos cotidianos que limitan el desarrollo cognitivo, según especialistas

Do Kwon, creador de TerraUSD y Luna, se declara culpable de fraude por el colapso de criptomonedas que causó pérdidas de 40 mil millones de dólares

Keir Starmer afirmó que ahora ve “viable” un alto el fuego en Ucrania gracias a la mediación de Trump

Israel confirmó la muerte de un alto comandante de Hamas que participó en el secuestro de tres militares

Lactancia materna sin complicaciones: técnicas efectivas y beneficios según expertos en salud

TELESHOW
Mica Tinelli confirmó su separación

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”