Newell’s y Atlético Tucumán se miden por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

En medio de un calendario compuesto por los compromisos internacionales en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Supercopa de Europa, Newell’s y Atlético Tucumán le darán continuidad a la Copa Argentina, en un duelo que dirimirá el penúltimo boleto a los cuartos de final del certamen doméstico.

Desde las 19:30, en el histórico Padre Ernesto Martearena de Salta, el Decano y la Lepra se verán las caras en un choque que contará con el arbitraje de Ariel Penel y la transmisión televisiva de la señal TyC Sports.

La reciente victoria del conjunto del norte sobre Boca por 2 a 1 en los dieciseisavos de final ha elevado las expectativas en torno al equipo dirigido por Lucas Pusineri. Ese resultado, sumado al triunfo previo ante All Boys por idéntico marcador, ha permitido al conjunto tucumano instalarse en los octavos de final.

El contexto de este cruce adquiere una dimensión especial para el elenco de Rosario, que atraviesa una etapa decisiva en su semestre. El equipo del Ogro Fabbiani no solo se juega el acceso a los cuartos de final de un torneo que otorga al campeón un cupo en la próxima Copa Libertadores, sino que también tiene en el horizonte inmediato el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito. Esta doble exigencia obliga al ex estratega de Deportivo Riestra a gestionar con precisión los recursos del plantel.

En la última presentación del campeonato local, Newell’s igualó 1 a 1 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso Marcelo Bielsa. Ante este escenario, se prevé que Fabbiani opte por alinear a su formación titular desde el inicio en el compromiso en Salta, reservando el partido ante Defensa y Justicia como posible instancia de rotación para los habituales titulares, con la mirada puesta en el inminente derby ante El Canalla.

El recorrido de La Lepra en la actual edición de la Copa Argentina ha estado marcado por la paridad y la eficacia en momentos determinantes. En su debut, el conjunto rojinegro debió recurrir a la definición por penales tras empatar 0 a 0 con Kimberley de Mar del Plata, logrando avanzar a la siguiente fase. Posteriormente, en dieciseisavos, superó por 2 a 0 a Defensa y Justicia.

Por el lado de Atlético Tucumán, el equipo de Pusineri viene de empatar 0 a 0 ante Rosario Central en el Monumental José Fierro por la cuarta fecha del Clausura, en un partido que fue perjudicado por los fallos arbitrales.

El ganador de este cruce accederá a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde espera Belgrano de Córdoba, que en su compromiso eliminó a Independiente.

Posibles formaciones

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Ariel Penel

Estadio: Padre Ernesto Martearena

TV: TyC Sports