Trágico accidente en el automovilismo argentino: murió un piloto del Turismo Pista San Luis en una carrera en Córdoba

El cordobés se accidente en los entrenamientos de la Monomarca Fiat y falleció tras permanecer internado en cuidados intensivos

El piloto cordobés Claudio Segarra
El piloto cordobés Claudio Segarra falleció tras un accidente en Río Cuarto

El automovilismo argentino atraviesa un momento de dolor tras confirmarse el fallecimiento de Claudio Segarra, piloto cordobés que murió debido a las heridas sufridas en un accidente durante las pruebas de la Monomarca Fiat en una jornada del Turismo Pista San Luis. El hecho ocurrió el fin de semana en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

De acuerdo con los informes, el accidente se produjo mientras Segarra iniciaba su primera vuelta de tiempos a bordo de un Fiat Palio. Al parecer, perdió el control del vehículo al ingresar a la recta principal del circuito. El auto realizó un trompo y golpeó de lleno contra el paredón ubicado en el sector de ingreso a la sala técnica del autódromo.

Personal médico que se encontraba en el predio intervino de inmediato. Segarra recibió maniobras de reanimación cardiovascular en el lugar y, poco después, fue trasladado de urgencia hasta un centro de salud en Río Cuarto. Allí permaneció internado en terapia intensiva, pero falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

El trágico suceso derivó en la suspensión de toda la actividad programada para ese día en el autódromo. Las autoridades pertinentes comenzaron una investigación para determinar bajo qué condiciones sucedió el accidente y si se cumplían todas las normativas de seguridad establecidas para este tipo de competencias.

Así quedó el auto de
Así quedó el auto de Segarra tras el accidente

La noticia del fallecimiento de Segarra generó una inmensa tristeza en una parte de la comunidad del automovilismo. Diversas entidades y representantes del sector expresaron su pesar ante la pérdida, manifestando acompañamiento a la familia y allegados del piloto.

La organización Turismo Pista San Luis publicó un comunicado para informar sobre la muerte de Segarra. “Con profundo pesar, debemos comunicar que hace instantes falleció el piloto Claudio Segarra, luego de un accidente en los entrenamientos de la Monomarca Fiat, tras permanecer internado en terapia intensiva. Acompañamos a su familia y amigos en esta irreparable pérdida. Lo recordaremos como un apasionado del automovilismo. Hasta siempre Claudio, que en paz descanses”.

También Categorías Asociadas de Pistas Cordobesas (CA.PI.COR) se expresó a través de un mensaje en sus redes sociales: “Pilotos, equipos, área de prensa y Comisión Directiva de C.A.PI.COR hace llegar su más sentido pésame a la familia y amigos del piloto Claudio Segarra, lamentando profundamente su repentino fallecimiento. Te vamos a recordar con esa sonrisa y sencillez que te caracterizaba siempre piloto. ¡Hasta siempre querido Claudio!“.

“La Asociación Pilotos Centro de la República (APICER) y el Córdoba Pista expresan su profundo pesar por el fallecimiento del piloto Claudio Segarra, ocurrido como consecuencia de un accidente en competencia este domingo. El automovilismo del centro del país está de luto ante esta irreparable pérdida. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares y amigos”, manifestó APICER en su cuenta en la red social Instagram.

La FRADC, por su parte, emitió un comunicado en su sitio web: “La Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba expresa su profundo pesar por el fallecimiento del piloto Claudio Segarra, ocurrido este domingo producto de las lesiones sufridas luego de un accidente en una competencia automovilística. Acompañamos a su familia, amigos y allegados en este difícil momento, y recordamos a Claudio por su pasión y dedicación al automovilismo".

Los mensajes tras la muerte de Segarra:

El mensaje de Turismo Pista
El mensaje de Turismo Pista San Luis tras la muerte de Claudio Segarra
El mensaje de CA.PI.COR. tras
El mensaje de CA.PI.COR. tras la muerte de Claudio Segarra
El mensaje de APICER tras
El mensaje de APICER tras la muerte de Claudio Segarra
El mensaje de la FRADC
El mensaje de la FRADC tras la muerte de Claudio Segarra

