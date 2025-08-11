Detuvieron al líder de una de las facciones de la barra de Independiente: le aplicarán derecho de admisión por cuatro años

Navarro lidera la facción Lomas de Zamora de la barra de Independiente

El 8 de abril pasado, en la previa del partido que Independiente disputaría en Avellaneda frente a Boston River por la Copa Sudamericana, un grupo de barras de Independiente que se dirigía al estadio ingresó a un supermercado Día ubicado en Amancio Alcorta y Romero, en la ciudad de Buenos Aires. Según consta en la denuncia judicial, uno de los simpatizantes del Rojo dijo “a ver que se va a llevar la barra de Independiente” y acto seguido hicieron efectiva la amenaza verbal, sustrayendo distintas mercaderías.

Los testigos indicaron que los barras, que pertenecían a la facción Lomas de Zamora de la barra de Independiente, se retiraron en el mismo transporte en el que habían llegado: un colectivo amarillo con líneas azules, que más tarde pudo ser identificado por la policía. Quien pagó el alquiler del micro y que fue ubicado por las autoridades en el lugar del robo era Julio Navarro, líder del grupo de Lomas. Además de Navarro, fueron identificados otros siete mayores y dos menores como parte presuntamente del grupo que ingresó al local de Día.

En las últimas horas, Navarro fue allanado en su domicilio de Lomas de Zamora por personal de la División Contravenciones y faltas en eventos masivos por orden del Juzgado de Garantías Nro. 8 de Lomas de Zamora. Durante el procedimiento, le fue secuestrado un teléfono celular Motorola y Navarro quedó detenido. Según supo Infobae, al líder de la facción Lomas de Zamora de la barra de Independiente y a los otros siete adultos identificados por las autoridades se les aplicará el derecho de admisión a los estadios por cuatro años.

Navarro fue allanado en su casa de Lomas de Zamora

En marzo pasado, el Gobierno le había aplicado el derecho de admisión por cinco meses al principal líder de la barra brava oficial de Independiente, Juan Ignacio Lenczicki, después de que fuera filmado golpeando a una mujer y a un hombre en las cercanías del estadio Libertadores de América.

Lenczicki hacía y deshacía a gusto en la cancha del Rojo. Decidía quién ingresaba, por dónde, quién viajaba a los partidos de Copa Argentina y quienes podían concurrir a los asados en el predio de Villa Domínico, tomado como patio trasero de la casa de Los Dueños de Avellaneda, tal como se hace llamar la barra de Independiente.

Este grupo que hoy lidera a los violentos del elenco de Avellaneda vive una interna desde hace rato con otra facción, llamada La Gloriosa Banda de Independiente. En los últimos tiempos incluso se produjeron enfrentamientos fuera del país, como el que ocurrió en Bolivia, donde Independiente disputó un partido de Copa Sudamericana.