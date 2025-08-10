El insólito motivo por el que un ciclista argentino fue descalificado tras lograr el primer oro en los Juegos Panamericanos Junior

La primera jornada de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 estuvo marcada por una fuerte polémica en torno al ciclismo. El argentino Mateo Kalejman, quien se había consagrado en la prueba de contrarreloj de ciclismo en ruta con un tiempo de 47:38.82, fue descalificado tras la carrera por una supuesta irregularidad en su bicicleta. De esta manera, el primer oro argentino del certamen quedó invalidado y la victoria pasó a manos del colombiano Samuel Florez.

Según relató el propio Kalejman, los comisarios revisaron en cinco oportunidades el asiento de su bicicleta antes de la competencia, a raíz de un reclamo de la delegación de Colombia. A pesar de estas inspecciones, el equipo técnico le permitió competir tras comprobar que el reglamento se cumplía.

Sin embargo, finalizada la prueba y ya con la victoria asegurada, las autoridades decidieron descalificarlo por considerar que existía una diferencia reglamentaria en la posición de su asiento. Kalejman expresó una fuerte frustración ante esta situación y la calificó como “una vergüenza total”. El ciclista manifestó que si el asiento estuviera fuera de norma, más inclinado, su rendimiento habría sido peor y no mejor, ya que afectaría su postura y eficiencia sobre la bicicleta.

La decisión generó cuestionamientos y dio paso a especulaciones sobre el peso de Colombia en la organización del evento. El propio Florez, quien fue declarado ganador tras la descalificación, reconoció la superioridad del argentino y puso en duda el resultado. "Ellos mismos me permitieron. Hasta el propio ciclista colombiano que están dando como ganador dice: ‘¿Cómo me van a dar el oro a mí si me ha sacado 1 minuto y 31 segundos?’. Es algo inimaginable y muy injusto.No se que pasará, pero es una vergüenza total", continuó Mateo.

"Una impotencia enorme de no poder hacer nada, he preparado esta competencia tres meses. He estado en Inglaterra preparando con el túnel del viento, entrené pura y exclusivamente para esto,todas mis carreras han sido con foco a esto, todo lo que hice en los últimos tres meses fue para esto y llegar y que cinco minutos antes de largar me digan esto, me destroza”, concluyó.

Kalejman lamentó profundamente lo ocurrido y recordó que ya había experimentado una situación similar en el Mundial de Ciclismo Sub-23 en Zúrich en 2024, donde una diferencia de apenas dos milímetros en la altura de los acoples de su bicicleta lo dejó fuera de la competencia a último momento.

Con la descalificación, el podio quedó conformado por Samuel Florez (Colombia) como nuevo campeón, el mexicano José Antonio Prieto De Luna en segundo lugar y el colombiano Juan Quintero en el tercero.