Deportes

El insólito motivo por el que un ciclista argentino fue descalificado tras lograr el primer oro en los Juegos Panamericanos Junior

Mateo Kalejman ganó la presea dorada en ciclismo ruta a contrarreloj, pero un hecho irregular en su bicicleta lo privó del triunfo. Los detalles

Guardar

La primera jornada de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 estuvo marcada por una fuerte polémica en torno al ciclismo. El argentino Mateo Kalejman, quien se había consagrado en la prueba de contrarreloj de ciclismo en ruta con un tiempo de 47:38.82, fue descalificado tras la carrera por una supuesta irregularidad en su bicicleta. De esta manera, el primer oro argentino del certamen quedó invalidado y la victoria pasó a manos del colombiano Samuel Florez.

Según relató el propio Kalejman, los comisarios revisaron en cinco oportunidades el asiento de su bicicleta antes de la competencia, a raíz de un reclamo de la delegación de Colombia. A pesar de estas inspecciones, el equipo técnico le permitió competir tras comprobar que el reglamento se cumplía.

Sin embargo, finalizada la prueba y ya con la victoria asegurada, las autoridades decidieron descalificarlo por considerar que existía una diferencia reglamentaria en la posición de su asiento. Kalejman expresó una fuerte frustración ante esta situación y la calificó como “una vergüenza total”. El ciclista manifestó que si el asiento estuviera fuera de norma, más inclinado, su rendimiento habría sido peor y no mejor, ya que afectaría su postura y eficiencia sobre la bicicleta.

La decisión generó cuestionamientos y dio paso a especulaciones sobre el peso de Colombia en la organización del evento. El propio Florez, quien fue declarado ganador tras la descalificación, reconoció la superioridad del argentino y puso en duda el resultado. "Ellos mismos me permitieron. Hasta el propio ciclista colombiano que están dando como ganador dice: ‘¿Cómo me van a dar el oro a mí si me ha sacado 1 minuto y 31 segundos?’. Es algo inimaginable y muy injusto.No se que pasará, pero es una vergüenza total", continuó Mateo.

"Una impotencia enorme de no poder hacer nada, he preparado esta competencia tres meses. He estado en Inglaterra preparando con el túnel del viento, entrené pura y exclusivamente para esto,todas mis carreras han sido con foco a esto, todo lo que hice en los últimos tres meses fue para esto y llegar y que cinco minutos antes de largar me digan esto, me destroza”, concluyó.

Kalejman lamentó profundamente lo ocurrido y recordó que ya había experimentado una situación similar en el Mundial de Ciclismo Sub-23 en Zúrich en 2024, donde una diferencia de apenas dos milímetros en la altura de los acoples de su bicicleta lo dejó fuera de la competencia a último momento.

Con la descalificación, el podio quedó conformado por Samuel Florez (Colombia) como nuevo campeón, el mexicano José Antonio Prieto De Luna en segundo lugar y el colombiano Juan Quintero en el tercero.

Temas Relacionados

Juegos Panamericanos JuniorMateo Kalejmandeportes-argentinaciclismo ruta a contrarreloj

Últimas Noticias

“Adicto, lo siento”: la revelación de LeBron James que generó especulaciones sobre un cercano retiro

La estrella de la NBA, de 40 años, confesó haberse apasionado por otra disciplina

“Adicto, lo siento”: la revelación

Argentinos Juniors se enfrenta con Unión de Santa Fe por la cuarta fecha del Torneo Clausura

En el primer turno, Barracas le ganó 3-1 a Aldosivi y lidera la Zona A. Luego, Instituto y Platense empataron 1-1 en Alta Córdoba

Argentinos Juniors se enfrenta con

Las repercusiones en los medios de Barcelona de la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal: “Le dan tinte de romance”

La cantante estuvo en el amistoso del FC Barcelona por la Joan Gamper y los periódicos locales se hicieron eco de ello

Las repercusiones en los medios

Los dos goles de Cristiano Ronaldo contra un equipo español en un amistoso contra el Al Nassr

El portugués, de 40 años, firmó un doblete en la caída 3-2 ante el Almería

Los dos goles de Cristiano

Polémica por un nuevo cambio del reglamento de la Fórmula 1 en 2026: el equipo que podría beneficiarse

El año próximo, los coches y neumáticos serán más chicos. El aspecto aerodinámico será clave. Las revelaciones y los detalles

Polémica por un nuevo cambio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es la zona del

Cuál es la zona del AMBA donde los alquileres registraron en julio el menor aumento desde la pandemia

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

Qué significa despertarse con terror en medio de la noche, según la psicología

Una camioneta volcó en la Ruta 86 en Córdoba: hay una joven de 22 años fallecida y cuatro heridos

Controles sorpresa de madrugada: detectaron a un conductor con 2,42 gramos de alcohol en sangre

INFOBAE AMÉRICA
Liberaron a un sicario en

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

GAESA: el conglomerado empresarial de los militares cubanos que concentra miles de millones de dólares mientras el país se hunde en la pobreza

Trump y Netanyahu hablaron sobre el plan de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamas en Gaza

Nueva masacre en Ecuador: ocho muertos en un ataque a tiros frente a una discoteca en Santa Lucía

El régimen de Irán anunció que recibirá a un enviado del OIEA pero descartó inspecciones a sus plantas nucleares

TELESHOW
El look inspirado en un

El look inspirado en un caramelo que las hijas de Wanda Nara le armaron a su mamá: “Es para ir al supermercado”

Axel recordó el duro momento de su cancelación: “Me bajoneé, lloré dos meses seguidos, pero siempre supe quién soy”

Brenda Asnicar se sinceró sobre su negativa a ser parte de la vuelta de Patito Feo: “Nunca más vamos a estar enfrentadas”

Zaira Nara sorprendió con el lanzamiento de su nuevo emprendimiento: “Concreté mi sueño”

El periodista Matías Vázquez contó su experiencia con el sexo tántrico en “Almorzando con Juana”