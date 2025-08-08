Lleva ganados USD 60 millones y lo desalojaron por no pagar el alquiler: el llamativo conflicto de una estrella de la NBA

Beasley (5) es defendido por Donte DiVincenzo en un duelo ante los Timberwolves, de la última temporada de la NBA (Rick Osentoski-Imagn Images)

Malik Beasley, quien jugó la última temporada de la NBA para los Detroit Pistons, fue desalojado de su apartamento en el centro de la ciudad tras una orden emitida por el Tribunal del Distrito 36. El edificio histórico donde residía pertenece a Bedrock Detroit, la firma inmobiliaria del propietario de los Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert.

El caso de desalojo, que involucra dos demandas por un total de 21.500 dólares, se encuentra bajo la supervisión de la jueza Andrea Bradley-Baskin, quien actualmente es objeto de una investigación del FBI por soborno y fraude. La sentencia en rebeldía se dictó después de que Beasley no respondiera a la segunda demanda, según los registros judiciales.

La situación financiera y personal del exbase, de 28 años, se ha visto agravada tras la retirada de una oferta de tres años y 42 millones de dólares por parte de los Pistons, luego de que el FBI abriera una investigación sobre apuestas. Aunque Beasley tuvo un papel destacado en la temporada 2024-25 con Detroit, estos problemas amenazan con afectar su futuro profesional.

Lo curioso es que a lo largo de su carrera en la liga de básquet más competitiva del mundo percibió alrededor de 60 millones de dólares solo en salarios. Sin embargo, afronta distintos problemas judiciales.

A la investigación federal se suman las dificultades financieras de Beasley, quien enfrenta una serie de demandas por deudas que, en conjunto, alcanzan los 8 millones de dólares.

Uno de los principales reclamos proviene de Hazan Sports Management Group, la antigua agencia de representación de Beasley con sede en Nueva York. Esta empresa presentó una demanda en un tribunal federal de Nueva York, exigiendo el pago de 2.25 millones de dólares. El origen de la deuda se remonta a un adelanto de 650.000 dólares que Beasley recibió a cuenta de futuros ingresos por su imagen.

El historial de deudas de Beasley incluye también una sentencia previa de 5.8 millones de dólares a favor de South River Capital, una firma especializada en préstamos a atletas profesionales. Esta sentencia, dictada en Maryland hace más de tres años, agrava la situación financiera del jugador.

Las demandas no se limitan a grandes sumas ni a entidades corporativas. La barbería Cairo Cuts, ubicada en Milwaukee y conocida por atender a varias estrellas de la NBA, ganó una demanda contra el base por 26.827 dólares. Poco después, el dentista Hassan Alshehabi, de la clínica Delicate Smiles en Minnesota, obtuvo otra sentencia favorable por 34.390 dólares. Ante el incumplimiento de pago, el dentista procedió a embargar los cheques de salario de Beasley en los Pistons.

A pesar de los problemas extradeportivos, ha mantenido un rendimiento destacado en la cancha. La temporada pasada firmó con los Pistons un contrato de un año por 6 millones de dólares y se consolidó como una pieza clave del equipo, con un promedio de 16 puntos por partido. Su desempeño le valió terminar en la segunda posición en la votación al Sexto Hombre del Año.

A lo largo de sus nueve temporadas en la NBA, Beasley también ha jugado en equipos como Denver Nuggets, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves, Milwaukee Bucks y Los Angeles Lakers.

En sus redes sociales, manifestó sentirse traicionado y juzgado por la opinión pública. Reconoció haber cometido errores, aunque afirmó que mantiene una actitud positiva y reservada. Además, subrayó su determinación competitiva: “Estoy listo para destrozar a cualquiera que se me ponga por delante”.