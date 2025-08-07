La decisión que tomó Gallardo con los cuatro jugadores prescindibles del plantel de River

Gallardo tomó una decisión con los jugadores prescindibles (REUTERS/Agustin Marcarian)

Marcelo Gallardo tomó una importante decisión con los jugadores que no son tenidos en cuenta en River Plate. El Muñeco dispuso que ya no formarán parte de los entrenamientos con el resto del plantel. La medida afecta a Matías Kranevitter, Manuel Lanzini, Matías Rojas y Federico Gattoni, quienes desde esta semana acuden al predio de Ezeiza en horarios distintos al grupo principal.

Esta decisión marca un quiebre respecto a la etapa anterior, cuando los jugadores prescindibles compartían parte de la rutina con el grupo, como los ejercicios de calentamiento, para luego separarse y trabajar en otro espacio con un PF. “Era una situación algo incómoda, por eso Marcelo tomó esa decisión”, le dijo a Infobae una fuente de la dirigencia de River.

La nueva disposición implica que los cuatro jugadores mencionados permanecerán al margen de la dinámica habitual y que se entrenarán con Pablo Spiñeira, preparador físico de las divisiones Inferiores del Millonario.

Santiago Simón pelea desde atrás en la consideración de Gallardo (REUTERS/Cristina Vega)

Para citar dos ejemplos de la nueva dinámica: este jueves, el grupo trabajó por la mañana y los marginados, por la tarde. Este viernes, el grueso del plantel practicará a las 18 en el Monumental, mientras que los relegados lo harán en el River Camp en el primer turno.

El caso de Santiago Simón, quien también está postergado en la consideración de Gallardo, presenta matices distintos: es el único que sigue entrenando con el plantel principal. Pese a que no fue citado por el DT a ninguno de los partidos posteriores al Mundial de Clubes, no se encuentra en la lista de marginados, como indicaban las distintas versiones, y pelea por volver a ganarse un lugar dentro del equipo.

Con contrato hasta diciembre de 2026 y apenas 23 años, su proyección y polifuncionalidad lo convierten en un activo codiciado. Actualmente, mantiene negociaciones abiertas para sumarse al Toluca de México, que podría desembolsar entre 2.5 y 3 millones de dólares por al menos el 50% de su pase, con la posibilidad de ampliar el porcentaje mediante bonos y objetivos. Simón ha disputado 16 partidos en el año, siete de ellos como titular.

En cuanto a los otros casos, Gattoni solo ha jugado un partido en el año y se encuentra a préstamo desde Sevilla hasta diciembre. Sin ofertas concretas, todo indica que regresará al club español en 2026 para definir su futuro. Kranevitter, con nueve partidos (cuatro como titular), recibió consultas del fútbol argentino pero las dificultades para asumir su contrato y el resarcimiento frenaron cualquier avance.

Lanzini, por su parte, sumó 15 encuentros (cuatro como titular) y recibió sondeos de Estados Unidos y Arabia Saudita, aunque sin ofertas formales. En cuanto a Rojas, permanece a préstamo hasta diciembre, con la opción de extender su vínculo por dos temporadas más. Sin oportunidades en el plantel y con solo algunas consultas desde Brasil, su futuro inmediato permanece sin definirse. El volante sumó apenas 150 minutos en ocho partidos y anotó un gol, su paso por el equipo se vio marcado por tres lesiones musculares que atentaron contra su continuidad.

Vale recordar que el Muñeco sumó en este semestre a Maximiliano Salas, Matías Galarza, Juan Portillo y Juan Fernando Quintero, y recuperó a los defensores Sebastián Boselli y Lautaro Rivero tras interrumpir sus préstamos, por lo que los puestos de los jugadores incluidos en la lista de prescindibles están cubiertos.

El próximo sábado, River deberá visitar el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini para enfrentarse a Independiente, desde las 18:30. El elenco de Núñez se encuentra primero en el Grupo B del Torneo Clausura y buscará conservar el invicto.

En cuanto a la Copa Libertadores, el Millonario disputará el partido de ida de los octavos de final el jueves 14/8 a las 21:30, frente a Libertad de Paraguay, en condición de visitante.