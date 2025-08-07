Deportes

Boca Juniors le hizo una oferta a Estudiantes por Santiago Ascacibar y lo incluyó a Marcos Rojo: la postura de Miguel Russo

Riquelme habría llamado a Verón para solicitar los servicios del mediocampista del Pincha y ofrecer al defensor xeneize

Guardar

Aunque el mercado de pases está cerrado, en las últimas horas existió un contacto desde Boca Juniors a Estudiantes de La Plata por el posible fichaje de un jugador. El futbolista en cuestión es Santiago Ascacibar: Juan Román Riquelme llamó a Juan Sebastián Verón y le hizo una oferta formal por su pase en la que incluyó a Marcos Rojo, en conflicto con el Xeneize.

Según la información que brindó ESPN, Riquelme se comunicó con el presidente del Pincha para ofertar condiciones por el mediocampista de 28 años que es clave en el esquema de Eduardo Domínguez. Luego de haber incorporado a Leandro Paredes, el presidente xeneize entiende que precisa una alternativa en ese sector de la cancha y Miguel Ángel Russo dio el visto bueno para ir en su búsqueda.

Cuando al entrenador de Boca le preguntaron hace algunas horas si iba a llegar algún refuerzo más, deslizó: “Si a lo que tenemos, podemos aportarle algo más, mejor, pero no es tan fácil. Ponerse la camiseta de Boca es completamente distinto a todo”.

Lo cierto es que, según los detalles que revelaron, Estudiantes rechazó la propuesta de 2.5 millones de dólares y el pase de Rojo por el volante que ya sonó en varias oportunidades para incorporarse a la Ribera. La clave del contacto fue Kristian Bereit, representante de Rojo desde hace tiempo y también del Ruso Ascacibar, quien hace poco reveló que había recibido el llamado de Fernando Gago para sumarse a Boca.

Riquelme sondeó a Verón por
Riquelme sondeó a Verón por Ascacibar, pero la Brujita rechazó el ofrecimiento que incluía a Marcos Rojo

“Sí, había hablado en diciembre (con Gago). Él quería sumarme, pero son temas que fueron pasando”, dijo Ascacibar en una entrevista televisiva. Y mencionó que también existió un interés de River: “Son los clubes más importantes de Argentina, que te ponen en el radar de todo en Europa y acá, pero Estudiantes me brindó todo y yo le puedo brindar el 100% y mi cabeza sigue acá. Quiero darle lo mejor al club porque sé que puedo darle más, y eso trato de demostrar día a día. Estoy con esas ganas y deseo”.

Acacibar tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 con el León, que está a punto de abrir los octavos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño (la ida será el miércoles 13 de agosto en Asunción). Este compromiso es, sin lugar a dudas, uno de los motivos por los que el club platense se aferra a una de sus figuras, que también fue mencionado como posible convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina en el último tiempo.

Muy diferente es la situación de Rojo, que está en conflicto con Boca desde hace rato y tiene ciclo cumplido en la entidad azul y oro. El defensor de 35 años sabe que corre de atrás en la consideración de Russo con Ayrton Costa y Marco Pellegrino, pero todavía le restan cinco meses más de contrato y, hasta ahora, piensa cumplirlos. El entrenador xeneize tuvo una charla con el ex Manchester United en pleno Mundial de Clubes en la que le recomendó que buscara nuevos horizontes.

Ya de vuelta en Buenos Aires, Russo no lo convocó a ninguno de los partidos por los certámenes domésticos y, en la última semana, Rojo pasó a una lista de borrados junto a Cristian Lema y Marcelo Saracchi. “Fue una cuestión disciplinaria”, ventilaron desde la institución. Esa determinación fue tomada por la comisión directiva, según confirmó Russo en su última aparición pública.

Temas Relacionados

Marcos RojoBoca JuniorsEstudiantes de La PlataJuan Sebastián VerónJuan Román RiquelmeSantiago Ascacibar

Últimas Noticias

El escalofriante choque en el rugby australiano que dejó a un jugador inconsciente: “No respondió por un tiempo y estábamos preocupados”

Jeremy Howe fue retirado en camilla después de colisionar con Jai Newcombe durante un partido de la AFL

El escalofriante choque en el

Mascherano develó qué le dijo a De Paul cuando lo sacó de la cancha en el triunfo del Inter Miami: “Es de gran ayuda”

El Jefecito se mostró contento tras la victoria del Inter Miami sobre Pumas y sellar su boleto a los cuartos de final de la Leagues Cup

Mascherano develó qué le dijo

Caño, gambeta y gol: las jugadas de Ciro Messi que sorprendieron a los fans del Inter Miami tras el partido y se hicieron virales

El hijo menor de Lionel Messi acaparó la atención tras la clasificación de las Garzas a los cuartos de final de la Leagues Cup

Caño, gambeta y gol: las

Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Dibu Martínez son los argentinos nominados a la gala del Balón de Oro

El arquero del Aston Villa buscará ganar por tercera vez al hilo el Trofeo Lev Yashin, mientras que el delantero del Inter y el volante del Liverpool pelearan por el mayor galardón

Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister

Se dieron a conocer los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2025 y el resto de los premios: la lista de los nominados

La revista France Football comunicó quiénes son los aspirantes, entre los que figuran los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez

Se dieron a conocer los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marcha de San Cayetano, en

Marcha de San Cayetano, en vivo: el arzobispo García Cuerva brindó una oración y dijo que “el pan no se le niega a nadie”

31 fotos de la peregrinación a San Cayetano

Tragedia en Miami: revelaron la causa de muerte de la tercera víctima del choque náutico en el que falleció la nieta de Cris Morena

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 7 de agosto

Leer y sentir la poesía: una guía de recomendaciones para la FED

INFOBAE AMÉRICA
El eclipse más impactante del

El eclipse más impactante del siglo ya tiene fecha y ruta: por qué será inolvidable

Censura en India: 25 libros fueron prohibidos en Cachemira, una región en disputa

Putin habló sobre el encuentro con Trump y dio pistas de dónde podría realizarse: “Aquí tengo un amigo que se ha ofrecido”

Vandalizaron una oficina de la aerolínea El Al en París: “Es un ataque contra el Estado de Israel”

El Interamerican Institute for Democracy presentó el foro “Bolivia: Bicentenario, República y Elecciones”

TELESHOW
Murió a los 88 años

Murió a los 88 años Osvaldo Piro, leyenda del tango y de la música popular

Las emotivas palabras de Nico Vázquez para su papá y sus compañeros de Rocky: “La familia que uno elige”

La inesperada confesión de Bautista Vicuña sobre su futuro que sorprendió a Pampita: “Todavía hay tiempo”

Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos entre los fanáticos

La sinceridad de Moria Casán desarmó a Mario Pergolini: “¿Sabés lo que me gusta de vos?"