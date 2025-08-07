Boca Juniors le hizo una oferta a Estudiantes por Santiago Ascacibar y lo incluyó a Marcos Rojo: la postura de Miguel Russo

Aunque el mercado de pases está cerrado, en las últimas horas existió un contacto desde Boca Juniors a Estudiantes de La Plata por el posible fichaje de un jugador. El futbolista en cuestión es Santiago Ascacibar: Juan Román Riquelme llamó a Juan Sebastián Verón y le hizo una oferta formal por su pase en la que incluyó a Marcos Rojo, en conflicto con el Xeneize.

Según la información que brindó ESPN, Riquelme se comunicó con el presidente del Pincha para ofertar condiciones por el mediocampista de 28 años que es clave en el esquema de Eduardo Domínguez. Luego de haber incorporado a Leandro Paredes, el presidente xeneize entiende que precisa una alternativa en ese sector de la cancha y Miguel Ángel Russo dio el visto bueno para ir en su búsqueda.

Cuando al entrenador de Boca le preguntaron hace algunas horas si iba a llegar algún refuerzo más, deslizó: “Si a lo que tenemos, podemos aportarle algo más, mejor, pero no es tan fácil. Ponerse la camiseta de Boca es completamente distinto a todo”.

Lo cierto es que, según los detalles que revelaron, Estudiantes rechazó la propuesta de 2.5 millones de dólares y el pase de Rojo por el volante que ya sonó en varias oportunidades para incorporarse a la Ribera. La clave del contacto fue Kristian Bereit, representante de Rojo desde hace tiempo y también del Ruso Ascacibar, quien hace poco reveló que había recibido el llamado de Fernando Gago para sumarse a Boca.

Riquelme sondeó a Verón por Ascacibar, pero la Brujita rechazó el ofrecimiento que incluía a Marcos Rojo

“Sí, había hablado en diciembre (con Gago). Él quería sumarme, pero son temas que fueron pasando”, dijo Ascacibar en una entrevista televisiva. Y mencionó que también existió un interés de River: “Son los clubes más importantes de Argentina, que te ponen en el radar de todo en Europa y acá, pero Estudiantes me brindó todo y yo le puedo brindar el 100% y mi cabeza sigue acá. Quiero darle lo mejor al club porque sé que puedo darle más, y eso trato de demostrar día a día. Estoy con esas ganas y deseo”.

Acacibar tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 con el León, que está a punto de abrir los octavos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño (la ida será el miércoles 13 de agosto en Asunción). Este compromiso es, sin lugar a dudas, uno de los motivos por los que el club platense se aferra a una de sus figuras, que también fue mencionado como posible convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina en el último tiempo.

Muy diferente es la situación de Rojo, que está en conflicto con Boca desde hace rato y tiene ciclo cumplido en la entidad azul y oro. El defensor de 35 años sabe que corre de atrás en la consideración de Russo con Ayrton Costa y Marco Pellegrino, pero todavía le restan cinco meses más de contrato y, hasta ahora, piensa cumplirlos. El entrenador xeneize tuvo una charla con el ex Manchester United en pleno Mundial de Clubes en la que le recomendó que buscara nuevos horizontes.

Ya de vuelta en Buenos Aires, Russo no lo convocó a ninguno de los partidos por los certámenes domésticos y, en la última semana, Rojo pasó a una lista de borrados junto a Cristian Lema y Marcelo Saracchi. “Fue una cuestión disciplinaria”, ventilaron desde la institución. Esa determinación fue tomada por la comisión directiva, según confirmó Russo en su última aparición pública.