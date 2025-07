Impacto en el atletismo: tiene 16 años, corrió los 100 metros en 10 segundos y batió un nuevo récord mundial

El atleta japonés Sorato Shimizu, de 16 años, batió un nuevo récord mundial en los 100 metros en la categoría juvenil

El atletismo fue testigo de una nueva proeza, luego de que un velocista japonés de 16 años batiera el récord mundial de la categoría Sub-18 en los 100 metros. El héroe de esta historia es Sorato Shimizu, quien colocó su nombre en lo más alto de la escena del deporte al lograr una marca de 10.00 segundos, con viento legal de +1.7 m/s, en un campeonato inter escolar.

El pasado 4 de julio, Shimizu ya había dejado entrever su potencial al registrar 10,19 segundos en las series de los Campeonatos absolutos de Japón, quedando a una centésima de acceder a la final con un tiempo de 10,25. Sin embargo, fue en el Campeonato Inter-Escuelas Secundarias del país nipón donde el atleta nacido el 8 de febrero de 2009 alcanzó la notoriedad internacional.

Allí, en una competición considerada menor, detuvo el cronómetro en 10,00 segundos, estableciendo un nuevo récord mundial Sub-18 y superando los 10,06 que compartían el estadounidense Christian Miller y el tailandés Puripol Boonson desde 2023. Cabe destacar que la marca del “hombre más veloz del planeta” continúa siendo el jamaiquino Usain Bolt, quien ostenta el registro de 9.58 segundos en el crono, conseguido en el Mundial de Berlín en 2009.

La velocidad masculina japonesa se destacó en el último tiempo en pruebas colectivas, como lo demuestra el relevo 4x100, que ha cosechado varias medallas olímpicas y mundiales desde la plata obtenida en los Juegos de Beijing 2008. En París 2024, el equipo nipón finalizó en la quinta posición en el relevo corto, consolidando su reputación en la disciplina grupal.

El momento en el que Sorato Shimizu cruza la meta

No obstante, el país asiático ha carecido de figuras individuales capaces de dominar la escena internacional, una falencia que muchos pensaron que podría subsanar Abdul Hakim Sani Brown. Este atleta, hijo de madre japonesa y padre ghanés, sorprendió al mundo con su doble medalla de oro en los 100 y 200 metros del Mundial Sub-18 de Cali 2015.

En el Mundial absoluto de Eugene 2022, Brown se convirtió en el primer japonés en alcanzar la final de los 100 metros, donde terminó séptimo. A pesar de este logro, su progresión no ha cumplido las expectativas. Su mejor marca, 9,96 segundos (0,5), la consiguió en las semifinales de los Juegos de París, pero no le permitió avanzar a la final. Este estancamiento ha intensificado la atención sobre la irrupción de Shimizu, quien, con solo 16 años, ha logrado una marca que iguala la mínima exigida por World Athletics para el Mundial de Tokio, que se disputará entre el 13 y el 21 de septiembre de 2025.

La clasificación de Shimizu para el Mundial aún depende de los criterios de la Federación Japonesa, ya que no obtuvo plaza en el campeonato nacional. Actualmente, solo dos velocistas nipones están clasificados en los 100 metros: uno por mínima —el propio Brown, quien este año no ha bajado de 10,31 segundos— y otro por puntos, lo que deja teóricamente una plaza libre. No obstante, su inclusión en el relevo parece poco probable, dado que el cuarteto japonés mantiene una estructura estable y requiere tiempo para integrar nuevos miembros, especialmente en los cambios de testigo.

La expectativa en torno a la posible participación de Shimizu en el Mundial de Tokio refleja tanto la esperanza de ver a una nueva figura individual en la velocidad japonesa como la incertidumbre sobre su futuro inmediato. La marca de 10,00 segundos no solo representa un récord mundial Sub-18, sino que también simboliza la posibilidad de un cambio generacional en el atletismo del país.