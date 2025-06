Franco Mastantuono habló por primera vez de su pase al Real Madrid: la charla que lo decidió y su mensaje para River

Mastantuono habló de su futuro en el Real Madrid

Desde que se confirmó que el futuro de Franco Mastantuono estaba en el Real Madrid, el futbolista optó por el silencio. “Tiene que pensar en jugar el Mundial de Clubes y disfrutar de cada momento”, fue lo único que deslizó Marcelo Gallardo, entrenador de River, cuando le consultaron en una conferencia de prensa en Estados Unidos sobre las sensaciones de la partida de la joya de 17 años. Pero en las últimas horas, el jugador habló por primera vez de lo que significará su partida hacia la Casa Blanca.

En una entrevista brindada a DAZN, el mediocampista expresó su gratitud hacia el Millonario y dejó claro que, pese a su inminente salida, su enfoque sigue puesto en el objetivo internacional de La Banda. “Cualquier jugador del mundo sueña con jugar en River y en el Madrid. Quiero dejar a River en lo más alto porque me lo ha dado todo y estoy muy agradecido. La cabeza la tengo puesta en River y en intentar ganar el torneo”, afirmó el volante antes del encuentro frente al Inter de Milán, en el que el conjunto de Núñez buscará asegurar su pase a los octavos de final.

La carrera de Mastantuono ha experimentado un ascenso meteórico en los últimos meses. Con apenas 17 años, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del Mundial de Clubes, donde su desempeño ha captado la atención de los principales clubes europeos. Estos días en Estados Unidos representan sus últimos momentos como jugador de River, ya que en agosto se incorporará oficialmente al Real Madrid. El traspaso se cerró por una cifra total de 63 millones de euros (45 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión y 18,2 millones de euros destinados a pagos fiscales y a otras entidades), lo que subraya la magnitud de la apuesta del Merengue por el joven argentino.

La operación se concretó de manera rápida, en una negociación que buscaba adelantarse a la oferta del Paris Saint-Germain. En este proceso, resultó determinante la intervención de Xabi Alonso, quien mantuvo una conversación directa con el futbolista. “Cómo él habló conmigo fue increíble y se lo agradezco un montón. La charla influyó mucho porque que el técnico te quiera es un voto de confianza importante para un jugador. Dejar un club como River no es fácil y sus palabras me motivaron mucho para dar ese salto”, relató el volante.

Esa conversación ya había sido mencionada por el propio entrenador, quien no escatimó elogios hacia el joven en la previa del primer partido del Real Madrid: “Con Franco estamos contentos porque es un chico con un presente fantástico y un futuro brutal. Quedé impresionado con las conversaciones que tuve con él por su ambición y madurez”, aseguró el DT.

El sueño de vestir la camiseta del Merengue representa para Mastantuono un desafío enorme. “Jugar en el Madrid es un sueño, no hace falta que yo diga con palabras lo que es ese club, todos sabemos lo que es. Es el que más ha ganado en Europa y el mejor club del mundo. Es un nuevo reto en mi vida, un desafío muy lindo”, expresó el futbolista. Y agregó: “Lo que me está pasando es algo único y estoy muy agradecido al fútbol y a la vida”.

A pesar de su juventud, la figura del Millonario ha demostrado una madurez poco común en el mundo del fútbol. Su irrupción en la élite ha sido fulgurante, y tanto compañeros como entrenadores destacan su capacidad para asumir responsabilidades y su mentalidad competitiva. El propio jugador reconoce que su entorno familiar y las experiencias vividas desde pequeño han sido determinantes en su formación personal y profesional. “Me dicen que parezco maduro, es verdad, la crianza de mis padres fue clave, vivir solo desde pequeño, eso me fue ayudando a entender de que se trata todo. Hasta el último día aprendés. Me gusta escuchar, aprender y observar, la mentalidad es mi mayor virtud”, explicó.