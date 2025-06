La lupa sobre los tres penales a Julián Álvarez no cobrados en Atlético Madrid-Botafogo por el Mundial de Clubes

¡SIMEONE NO SE LO PUEDE CREER! 😡



Penalti no pitado al Atleti por falta previa de Sorloth@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/3r2RWTOm6P — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 23, 2025

*El penal a Álvarez que no fue sancionado por una falta previa

El Atlético de Madrid venció 1-0 al Botafogo, pero no le alcanzó para pasar a los octavos de final del Mundial de Clubes. El encuentro por la tercera y última fecha del Grupo B disputado en el Rose Bowl de Los Ángeles, se vio marcado por una serie de jugadas polémicas, especialmente tres acciones dentro del área que involucraron a Julián Álvarez y que el árbitro principal decidió no sancionar como penales.

La primera de estas acciones ocurrió en el minuto 24: Álvarez recibió en el área rival y, tras un movimiento rápido, cayó al suelo tras un contacto con Jair Cunha. El argentino llegó antes a la pelota. La jugada generó protestas inmediatas por parte de los jugadores del equipo colchonero, quienes reclamaron penal. Sin embargo, el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos desestimó la falta.

El penal de Barboza a Álvarez

Más tarde, el defensor Alexander Barboza golpeó a Álvarez en la canilla y terminó con un corte en la rodilla. A pesar de la gravedad del contacto, el colegiado azteca optó nuevamente por no señalar penal.

Aunque la jugada más controversial fue al final del primer tiempo, cuando otra vez Álvarez cayó luego de ser pisado por Gregore. Sin embargo, el referí fue llamado por el VAR para que observara la acción y una anterior en la que advirtió la falta de Alexander Sorloth contra Jair Cunha. Esta vez la decisión fue correcta porque antes del pisotón ocurrió la falta por un empujón. Después vino el pisotón y debió amonestarlo a Sorloth por su actitud antideportiva y el golpe al botín de Julián debe ser una jugada interpretada como temeraria.

¡LA ACCIÓN POR LA QUE EL ATLETI RECLAMÓ PENALTI SOBRE JULIÁN ÁLVAREZ! 🔥



¿Qué os parece?@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/44jSngPl1B — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 23, 2025

*El primer penal no sancionado

La bronca de los jugadores del Atlético de Madrid se hizo escuchar y en el entretiempo el que estalló fue Giuliano Simeone: “Nunca vi algo igual, la verdad. Yo creo que fueron los dos penales. No lo vi de nuevo, capaz me equivoco, tendría que verlo de nuevo. Creo que no nos está favoreciendo en nada las decisiones, en todas las divididas, tenemos que jugar contra eso", dijo el volante argentino en diálogo con DAZN.

En el complemento, el Atlético de Madrid atacó ya que debía ganar y sumar goles. Logró convertir luego de una buena jugada del propio Álvarez, que luego de una pisada en el área mandó un centro y Antoine Griezmann rompió el cero.

🗣️ “Nunca vi algo igual. Los dos eran penalti. No nos está favoreciendo en ninguna decisión”



Giuliano Simeone nos atiende en el descanso y valora la polémica ante Botafogo@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/cGyGUSpZuB — DAZN España (@DAZN_ES) June 23, 2025

*La bronca de Giuliano Simeone

El elenco español se llevó el triunfo y llegó a 6 puntos al igual que Botafogo y París Saint-Germain (PSG), pero por diferencia de gol quedó detrás de los brasileños (+1 / -1) y los franceses (+5) que este lunes vencieron a Seattle Sounders (Estados Unidos).

Luego del cotejo y en sintonía con lo expresado por su hijo, Diego Simeone, también disparó contra el arbitraje: “Nos terminó condenando el partido con el PSG, donde cualquier decisión nos perjudicó. Hoy tuvo el penal que revisó una acción anterior para no cobrar el penal que fue. En fin, más de lo mismo”.

🗣️ “Con el PSG nos perjudicó y hoy tuvo el penalti que revisó una acción anterior para no cobrar el penalti que fue”



Simeone, tras la eliminación del Atlético de Madrid en el micrófono de DAZN@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/nAfwT6hH2M — DAZN España (@DAZN_ES) June 23, 2025

*La crítica de Diego Simeone

Griezmann, por su parte, no responsabilizó del todo a los jueces y tuvo autocrítica: “No nos podemos centrar en el árbitro. Hay veces que no estamos al nivel y hay que resolver eso”.

Los clasificados a los octavos de final fueron PSG y Botafogo, que por ahora tienen como rivales al Inter Miami y al Palmeiras, respectivamente, pero aún restan los encuentros del Grupo A, que se disputarán a las 22 hora de Argentina.