Los cruces de Messi y Agüero con Speed en el Mundial de Clubes: de ser ignorado a las burlas por Cristiano Ronaldo

Las cómicas secuencias de Speed con Messi y Aguero

El Mundial de Clubes 2025, celebrado en Estados Unidos, no solo acaparó la atención por la presencia de la mayoría de las figuras del fútbol mundial, sino también por la irrupción de personalidades influyentes en las redes sociales. Uno de los más comentados fue Darren Jason Watkins Jr., más conocido como Speed, el streamer estadounidense que ha ganado notoriedad por su fanatismo por Cristiano Ronaldo y su particular forma de “vivir” cada acontecimiento deportivo.

En la última jornada disputada hasta el momento del torneo, Speed protagonizó un episodio que inundó las redes sociales. El joven influencer se encontraba en los pasillos del Hard Rock Stadium, poco después del empate entre el Inter Miami y Al-Ahly. El joven de 20 años lucía una camiseta con la imagen de Cristiano Ronaldo y disfrutaba la experiencia, a pesar de que su ídolo no compite en esta edición debido a la ausencia del Al Nassr en el certamen.

Mientras recorría los accesos al terreno de juego, presenció un momento inesperado. Lionel Messi, capitán del Inter Miami y de la Selección Argentina, atravesaba el pasillo acompañado de figuras como Pepe y Youri Djorkaeff. El streamer no dudó en intentar captar la atención del astro argentino. Exclamó su nombre con entusiasmo: “Messi”. Sin embargo, la estrella rosarina no respondió y continuó saludando exclusivamente a las personas más cercanas a su paso, como el ex jugador del Real Madrid, Pepe.

El gesto de Messi, aparentemente inadvertido, dejó a Speed con la boca abierta, en una reacción que rápidamente se viralizó. El propio influencer, señalado por su devoción hacia Cristiano Ronaldo, no ocultó su sorpresa ante lo sucedido e incluso preguntó a quienes lo acompañaban si realmente se trataba del célebre futbolista rosarino.

Speed se encontró con Messi y Aguero

Poco después, hubo lugar para otro episodio que encendió los comentarios en redes sociales. Speed coincidió en los pasillos del estadio con Sergio Kun Agüero, ex delantero del Manchester City y de la Selección Argentina, con quien intentó abrir una puerta hacia su soñada “presentación” ante Messi. Speed se acercó al Kun y, directo, le preguntó: “Tú conoces a Messi, ¿verdad? ¿Puedes presentármelo?”. Sin perder la picardía, Agüero respondió: “No lo sé, tú eres muy fan de Cristiano, ¿no?”.

Speed reafirmó su pasión por el portugués, pero insistió en que le gustaría conocer a Messi de todas formas. El Kun, sin dejar pasar la oportunidad de bromear, retrucó: “¿Pero Ronaldo está jugando aquí? En el Mundial de Clubes. O quizás lo esté mirando por la tele, ¿no?”. La falta de Cristiano Ronaldo en el torneo, tras la no clasificación de Al Nassr, sirvió al argentino para reforzar la burla, generando carcajadas entre quienes presenciaban la escena.

La interacción no se detuvo allí. Ante la burla, Speed no se quedó en silencio y respondió con ingenio: “No juega, pero ganó la Nations League”. El Kun, entre risas, dio por terminada la situación con un comentario descontracturado: “Muy bueno, felicitaciones”.