Kylian Mbappé reveló a quién votaría para el Balón de Oro: “¿De verdad hace falta explicarlo?"

Mbappé afirmó que votaría a Dembélé para el Balón de Oro en la disputa con Yamal (Foto: Reuters/Annegret Hilse)

Durante la previa del duelo ante Alemania por el tercer puesto de la Liga de Naciones, el capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, se presentó ante la prensa con una postura marcada y un mensaje dirigido a quienes decidirán el próximo Balón de Oro. Cuando le consultaron por su favorito para el prestigioso galardón, el flamante delantero del Real Madrid apoyó de manera contundente a su compañero y amigo Ousmane Dembélé, figura del PSG.

“¿Votaría por Dembélé?“, le preguntaron. La estrella del Real Madrid no dejó espacio para la duda: “Sí. ¿De verdad hace falta explicarlo? Estamos hablando de Yamal y Dembélé, yo voy por Dembélé. ¡Está clarísimo!“.

Más allá del guiño, Mbappé matizó sus palabras y advirtió sobre la naturaleza cambiante de la carrera al Balón de Oro: “Está evolucionando muy rápido, como han demostrado los últimos ganadores. No hablábamos de jugadores concretos que finalmente ganaron. ¿Será en septiembre? Pasarán muchas cosas de aquí a entonces. Hoy hablamos de Ousmane y Lamine. Por eso respondí“.

El respaldo público de Mbappé llega justo cuando Dembélé transita un momento agridulce. Después de levantar la primera Champions League de la historia del PSG, con una victoria 5-0 frente al Inter en la final, el atacante quedó marginado de la selección francesa por una lesión en el cuádriceps izquierdo, que pone en duda su presencia en el Mundial de Clubes.

El pronunciamiento de Mbappé reaviva el debate sobre los criterios y sistemas de votación de los máximos premios individuales del fútbol. El Balón de Oro recae plenamente en manos periodísticas: la última edición que quedó en manos del español Rodri fue elegida por 99 periodistas seleccionados entre los países mejor rankeados en la FIFA. Cada jurado dispone de un Top 10 y asigna desde 15 hasta un punto, con énfasis en actuaciones individuales, peso en títulos colectivos, clase y juego limpio.

En contraste, el premio The Best de la FIFA adopta un esquema más amplio. Participan entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados y hasta los hinchas del deporte. Cada votante selecciona tres futbolistas favoritos, y los puntos varían según la ubicación de cada uno en la elección. El resultado final surge de una tabla que combina el peso de cada grupo involucrado, distribuyendo los puntos de manera diferente al Balón de Oro.

En 2024, el español del Manchester City Rodri se quedó con el Balón de Oro abriendo un gran debate, especialmente entre fanáticos brasileños y del Real Madrid que consideraban que debía ser propiedad de Vinicius Jr., aunque finalmente el atacante surgido del Flamengo se apropió a fin de año del The Best de FIFA.

Dembélé y Mbappé compartieron cancha en la derrota 5-4 de Francia ante España en las semifinales de Nations League (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

En otro tramo de la conferencia, Kiki se refirió también al título de Champions League que obtuvo el PSG tras golear al Inter: “Estaba feliz, creo que se lo merecen. Han tenido muchos años de dificultades. Yo también pasé por eso, he vivido todas las fases de la Champions League menos la victoria. Así que sé exactamente de lo que hablo. Si hablamos solo sobre el terreno de juego, fueron el mejor equipo de Europa. Se merecieron el título; no recuerdo una final con un 5-0 en una gran competición. Merecido al cien por cien. ¡Se están convirtiendo en el equipo al que todos quieren vencer!”.

Sin embargo, evitó lamentarse por no ser parte de esa coronación: “No me fui demasiado pronto. Mi etapa en el PSG había terminado. No hay rencor ni arrepentimiento, creo que he llegado al final del camino. Lo he intentado todo. El destino quiso que esto sucediera sin mí”.

En cuanto a su presente en Real Madrid, explicó: “Ganamos dos títulos. Claro que se nos escaparon algunos importantes, pero este año (en el Real Madrid) fue enriquecedor. Que el PSG ganara la Champions no me afecta. Es bueno. Hoy estoy más en el ojo del huracán, pero me gusta. Depende de mí trabajar, mejorar para ganar títulos importantes la próxima temporada”.