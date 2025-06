El ambicioso plan del Al-Nassr para retener a Cristiano Ronaldo: las estrellas que busca fichar

Al-Nassr busca seducir a Cristiano Ronaldo (REUTERS/Hamad)

Cristiano Ronaldo, uno de los máximos protagonistas de la revolución futbolística en Arabia Saudita, volvió a colocarse en el centro de la escena tras un mensaje que puso en duda su continuidad en el Al-Nassr. Luego de tres temporadas sin conseguir el título de la Saudi Pro League, la especulación sobre un posible adiós del delantero portugués comenzó a ganar fuerza, especialmente tras la derrota ante Al Fateh y la confirmación de que el club no participará en el innovador Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Sin embargo, en medio de este panorama de incertidumbre, el periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, a través de DAZN Transfer, develó que el club saudí estaría ultimando detalles para renovar el contrato de Cristiano Ronaldo y apostar por un giro radical en su proyecto competitivo.

El italiano informó que las posibilidades de que el astro portugués abandone el conjunto árabe han disminuido drásticamente. Si hace apenas unos días más de la mitad de las señales apuntaban a una despedida inminente, hoy ese escenario se ha revertido: hay menos de un 50% de opción de salida. El giro, según el propio Romano, se produjo en los últimos tres días debido a cambios en la gestión interna del club y la promesa de una renovación profunda en la plantilla para volver a pelear por el título nacional.

El proyecto que Al-Nassr le propuso a Cristiano, y que fue clave para recuperar el optimismo, incluye la llegada de figuras de primer nivel. El nombre que más resuena es el de Luís Díaz, extremo colombiano que actualmente milita en el Liverpool y cuyo estilo y proyección habrían seducido a la directiva saudí. Díaz también aparece en la órbita del Barcelona, lo que anticipa una pugna internacional por su fichaje. Otro jugador apuntado es Dávid Hancko, defensor central del Feyenoord, quien estuvo muy cerca de ser refuerzo de la Juventus en el último mercado de enero y fue sondeado previamente por el Atlético de Madrid.

“De momento el Al-Nassr es muy optimista en renovar el contrato de Cristiano. Esto ha cambiado en los últimos dos o tres días. Sabemos que Cristiano no estaba muy feliz con la situación, por la temporada del Al-Nassr no ha sido al nivel de Cristiano Ronaldo y del equipo que tiene y Cristiano no estaba muy feliz con la situación. ¿Qué pasó? No solo habló Fernando Hierro en conferencia de prensa, confirmando el optimismo para quedarse con Cristiano, también le presentaron un plan de fichajes, de cambiar un poco la plantilla. Jugadores como Luis Díaz, que también está en la lista del Barca, es un jugador que gusta muchísimo y lo van a intentar. Un central, Dávid Hancko, del Feyenoord, que estuvo cerca de firmar con Juventus en enero, es un objetivo para el Al-Nassr", explicó.

A este dúo se suma la búsqueda de un mediocampista “de nivel mundial”. Romano no dio nombres, aunque confirmó el perfil alto que Al-Nassr buscará para armar un equipo ajustado a las ambiciones y exigencias de Cristiano Ronaldo, quien, a sus 39 años, mantiene intacto el deseo de seguir compitiendo al máximo nivel. “Creo que es un Al-Nasrr que va a intentar hacer cosas muy grandes en este mercado”, añadió.

El trasfondo de la situación contiene elementos de presión y negociación. El posteo de Cristiano en redes, lejos de anunciar una ruptura, se interpretó como un mensaje al club para exigir cambios concretos que den sustentabilidad a su proyecto personal y colectivo. “Creo que era un mensaje al club, como si no hacemos algo me puedo ir cuando quiera, porque estoy fuera de contrato”, explicó Romano sobre la estrategia comunicacional del futbolista.

Vale recordar que actualmente Al-Nassr cuenta con un plantel que ostenta varios nombres rutilantes, como el arquero brasileño Bento, el marcador central Aymeric Laporte, el mediocampista croata Marcelo Brozovic, el volante ofensivo portugués Otávio, el extremo senegalés Sadio Mané y el centrodelantero colombiano Jhon Durán.