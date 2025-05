El fuerte choque de Gasly con Tsunoda que derivó en su abandono en Mónaco: la maniobra de Colapinto para evitar el golpe

Alpine atraviesa un fin de semana en el Gran Premio de Mónaco con muchos problemas. Después de tener dificultades en los entrenamientos libres y en la clasificación, donde ambos pilotos quedaron en la parte baja de la tabla, Pierre Gasly abandonó en la novena vuelta de la carrera al chocar contra Yuki Tsunoda. Incluso, estuvo al borde de impactar con el argentino Franco Colapinto, quien logró esquivarlo en el último segundo.

Tanto el francés como el japonés entraron a boxes a cambiar neumáticos en la primera vuelta producto del Virtual Safety Car que provocó el choque de Gabriel Bortoleto (Sauber) en el primer giro. Desde entonces, los dos giraron a la par en la parte baja de la grilla, esperando que el resto de los pilotos realizaran sus paradas obligatorias y subir posiciones.

Sin embargo, Gasly arruinó la carrera al despistarse. El Alpine salió de la zona del túnel pegado al corredor de Red Bull y no frenó a tiempo: se le descontroló el monoplaza e impactó con vehemencia en la parte trasera el auto del japonés. El vehículo de la escudería gala sufrió claros daños en la suspensión delantera izquierda y la rueda quedó colgando. “Me quedé sin frenos”, alegó después del golpe. Aunque Yuki no se lo tomó de la mejor manera y expresó su enojo por radio: “¡Es un idiota! ¿Qué está haciendo?.”

El estado en el que quedó el monoplaza de Gasly (REUTERS/Gabriel Bouys)

Uno de los que se salvó fue el propio Colapinto. El argentino venía por delante de ambos pilotos y ya había pasado la Chicane de Nouvelle. No obstante, Gasly perdió por completo el control de su auto tras el accidente y cortó la curva por completo a gran velocidad. El pilarense llegó a mirar por su espejo retrovisor que se le venía balanceando el monocasco de su compañero y realizó un movimiento con el volante para esquivarlo.

Gasly pudo llegar a calle de los pits con su monoplaza completamente dañado, aunque quedó en el medio de los boxes y tuvieron que cerrarlo parcialmente. De hecho, su alerón quedó tirado en la salida de la Chicane de Nouvelle en la curva once, aunque la dirección de carrera decidió no poner un VSC y únicamente flamearon las banderas amarillas. A pesar de que también sufrió un duro impacto, el Red Bull de Tsunoda no tuvo daños severos y continuó girando.

Vale destacar que no es la primera vez en la temporada 2025 de la Fórmula 1 que el francés y el japonés tienen un accidente. En el Gran Premio de Arabia Saudita, correspondiente a la quinta carrera del calendario y que terminó con la victoria del McLaren de Oscar Piastri, tuvieron un fuerte cruce que derivó en el abandono de ambos en la primera vuelta.

*El accidente entre Gasly y Tsunoda en Yeda

Una vez que se inició la prueba, al llegar a una curva (4) a la izquierda, el japonés lo embistió al galo, cuyo A525 chocó contra las defensas y tuvo daños en la suspensión trasera y en ese sector del monoposto. En tanto que el nipón volvió a boxes, pero luego de que su equipo constatara las consecuencias en su coche decidieron abortar la carrera.

Esto fue un duro golpe para los dos pilotos, ya que Tsunoda estaba realizando una de sus primeras actuaciones con la escudería de los Dos Toros. En cambio, para Gasly, ya que había partido noveno y tenía posibilidades de volver a sumar puntos para el team galo. Pierre ya lo había hecho en el GP de Bahréin al finalizar séptimo.

Cabe resaltar que Alpine se encuentra anteúltima en el Campeonato de Constructores y sus siete unidades son productos de buenos resultados del piloto francés. Jack Doohan nunca pudo sumar en sus seis carreras disputadas.