Mateo Retegui marcó un gol clave en la victoria del Atalanta y batió un récord histórico en Italia

Mateo Retegui está escribiendo su historia en el fútbol italiano. El delantero argentino que integra la selección azzurra marcó un nuevo récord en el Atalanta al convertirse en el máximo goleador del club de Bérgamo en una sola temporada, con 25 tantos.

El ex delantero de Tigre, Estudiantes y Boca, entre otros, fue protagonista en el triunfo del Atalanta por 3-2 ante el Genoa, su ex equipo, y le anotó el gol de la victoria en el minuto 90. El hijo del Chapa Retegui (ex entrenador de la selección argentina masculina y femenina de hockey sobre césped) se lanzó en el área para conectar con pie izquierdo un centro del belga Charles de Ketelaere para batir al arquero local Nicola Leali.

Mateo le dio al conjunto que dirige Gian Piero Gasperini un agónico triunfo de visitante que le permite al Atalanta quedar tercero con 74 puntos, aunque sin chances matemáticas de ser campeón de la Serie A. Al menos, logró asegurarse un lugar en la Champions League.

Con su gol, Retegui se afianza como el máximo artillero de la Serie A italiana con 25 tantos y todo apunta a que será el Capocannoniere de la competencia, ya que le lleva una diferencia de 8 goles a su perseguidor, Moise Kean de la Fiorentina.

Mateo Retegui batió un récord para el Atalanta al ser el máximo anotador en una temporada con 25 goles

Con sus 25 goles, Mateo Retegui superó la marca de 24 que obtuvo el italiano Filippo Inzaghi en la temporada 1996/97. Atrás también quedaron el colombiano Duvan Zapata (23 goles en 2018/19), el sueco Hasse Jeppson (1951/52) y el colombiano Luis Muriel (2020/21), ambos con 22.

“Récordman. Mateo Retegui se convierte en el máximo goleador nerazzurri en una sola temporada de la Serie A”, publicó el Atalanta en sus cuentas de redes sociales con la imagen del delantero que se nacionalizó italiano.

En cuanto a los goleadores históricos de la entidad de Bérgamo, el líder absoluto es el italiano Cristiano Doni (112 tantos), seguido de los colombianos Duvan Zapata (82) y Luis Muriel (68). Otros argentinos como Alejandro Papu Gómez (59) y Germán Tanque Denis (55) se ubican en el Top 10 de máximos artilleros del Atalanta.

En cuanto al futuro del Atalanta en la Serie A, el cuadro bergamasco cerrará su participación el próximo domingo 25 de mayo como local ante el Parma. Los de Gasperini ya no pueden pelear por el Scudetto, que se definirá entre el puntero Napoli (78) y el escolta Inter (77), que deben jugar sus partidos correspondientes a la penúltima fecha.

TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A