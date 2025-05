Se suspendieron varios partidos de la Primera Nacional por los fuertes diluvios

Los partidos suspendidos de la Primera Nacional

El fuerte diluvio que azota al AMBA desde el día viernes provocó que varios duelos del fútbol argentino tengan que ser aplazados por las condiciones en las que quedaron los terrenos de juego. Mediante un comunicado oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su cuenta de X (antes Twitter), anunció la suspensión de seis partidos de la Primera Nacional, correspondientes a la 15ª jornada. Esta misma decisión se tomó para los encuentros de la Primera B Metropolitana.

Según informó la AFA, los partidos que se vieron afectados por el temporal y que deberán reprogramarse son: Defensores de Belgrano - Almirante Brown, Estudiantes (BA)- Temperley, Los Andes - Alvarado, Deportivo Morón - Colón de Santa Fe, Talleres de Remedios de Escalada - Mitre de Santiago del Estero y San Telmo - Gimnasia de Mendoza.

Estos encuentros se suman al que se suspendió el día viernes entre Nueva Chicago y Defensores Unidos de Zárate (CADU). Esto se tomó a primeras horas de la mañana, cuando la dirigencia del club de Mataderos, en conjunto con la AFA, evaluó el estado del terreno de juego y concluyó que no era apto para la práctica deportiva. Las imágenes difundidas mostraron un campo completamente anegado, lo que confirmaba la inviabilidad de llevar a cabo el partido.

Inundación en cancha de Nueva Chicago

Vale destacar que la administración que encabeza Axel Kicillof destacó que hay ciudades de la provincia en que la lluvia caída ya había superado los 180 mm a las 18 de este viernes. En Zárate y Campana, a esa hora ya habían caído entre 150 y 250 mm., según informó el Servicio Meteorológico Nacional, que además no dejó un pronóstico alentador, ya que indicó que “las tormentas se regeneran constantemente” en esa zona y “aun quedan muchas horas de lluvia”.

De esta manera, los únicos encuentros que se disputarán en la Primera Nacional el día sábado serán: Estudiantes de Río Cuarto vs. Chaco For Ever, San Martín de Tucumán vs. Racing de Córdoba y Tristán Suárez vs. Atlanta. Cabe resaltar que los partidos del domingo serán evaluados el día de mañana. Hasta el momento, el único duelo que se disputó fue el empate 1-1 entre Ferro y Almagro.

Por su parte, la Primera B Metropolitana también sufrió cambios en su cronograma, ya que todos los partidos que se iban a jugar en el día sábado se pasaron para el próximo martes 27 de mayo. Todos comenzarán a las 15:30.

Los encuentros, correspondientes a la fecha 16 del certamen, pospuestos son: Dock Sud - Villa San Carlos, San Martín de Burzaco - Sportivo Italiano, Flandria - Argentino de Quilmes y Laferrere - Brown de Adrogué.

El cronograma de la Fecha 15 de la Primera Nacional

Viernes 16 de mayo

Aplazado: Nueva Chicago-Defensores Unidos de Zárate

Ferro Carril Oeste 1-1 Almagro

Sábado 17 de mayo

Aplazado: Defensores de Belgrano-Almirante Brown

Aplazado: Tristán Suárez-Atlanta

Aplazado: Los Andes-Alvarado

Aplazado: Talleres de Remedios de Escalada-Mitre de Santiago del Estero

Aplazado: Deportivo Morón-Colón

Aplazado: Estudiantes de Caseros-Temperley

18:00 Estudiantes de Río Cuarto-Chaco For Ever

21:10 San Martín de Tucumán-Racing de Córdoba

Domingo 18 de mayo

Aplazado: San Telmo-Gimnasia de Mendoza

15:00 Güemes de Santiago del Estero-Quilmes

15:30 Deportivo Maipú-Arsenal

15:30 Deportivo Madryn-All Boys

15:30 Chacarita-Central Norte

16:00 Patronato-San Miguel

17:00 Gimnasia y Tiro de Salta-Colegiales

Lunes 19 de mayo

20:00 Agropecuario-Gimnasia de Jujuy