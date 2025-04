El look especial de Dibu Martínez para visitar París y el hostil recibimiento antes del Aston Villa-PSG por Champions League

El choque por la ida de los cuartos de final de la Champions League entre PSG y Aston Villa en el Parque de los Príncipes tendrá un condimento especial por la presencia de Emiliano Dibu Martínez, el arquero argentino que no fue bien recibido por los aficionados franceses y que se presentó al estadio con un particular look vinculado a la Selección.

El arquero nacido en Mar del Plata es considerado un “villano” por los simpatizantes del París Saint-Germain, especialmente por lo ocurrido en la final del Mundial de Qatar 2022, donde Dibu fue el héroe argentino en la final tapándole un remate al arco en el cierre del partido ante Randall Kolo Muani y siendo clave en la definición por penales. En la previa, los fanáticos se lo hicieron notar al ex Independiente.

Los hinchas del PSG le hicieron saber al Dibu Martínez lo que sospechaba desde un principio: insultos al salir al campo de juego a realizar el reconocimiento al campo de juego. “Martínez es una perra”, se escuchó en el Parque de los Príncipes, según informó el medio francés RMC Sport. Luego, al salir nuevamente para hacer la entrada en calor, el argentino fue recibido con una estruendosa silbatina.

El arquero de 32 años volvió a lucir la bandera argentina pintada al costado izquierdo de su cabeza, estampa que el marplatense mostró en el partido de la Selección ante Brasil por las Eliminatorias y en el duelo de Aston Villa ante Nottingham Forest por la Premier League. El detalle es que, a medida que fueron pasando los días, la tintura fue perdiendo color original.

Emiliano Martínez sabe que se alimenta ante cada comentario negativo de sus adversarios y desafió a los parisinos al llegar al aeropuerto con una gorra en la que se veían las cuatro estrellas que ganó la selección de Lionel Scaloni, como el Mundial, la Finalissima y las dos Copas América. Todo esto se dio en el marco de un clima hostil en Francia.

“El guiño de Emiliano Martínez, que lleva una gorra en honor a Argentina para su llegada a Francia”, publicó RMC, alertado del detalle. El desembarco del guardameta resultó un foco de atención desde varias horas antes del partido. “El portero que amamos odiar”, fue el título del artículo de la revista francesa So Foot, que data de 2023, pero fue remozado en la previa de este choque contra el París Saint Germain.

“Antes del Mundial de 2022 era un desconocido. Luego disgustó a Francia, avergonzó al resto del mundo con sus celebraciones y provocó un baby boom en Argentina. En el espacio de una competición, se convirtió en un bastardo para algunos, un héroe para otros. ¿Prueba de genialidad? Después de Les Bleus y LOSC, es el turno del PSG de enfrentarse a Dibu”, agregó la nota, que lo describió como “bastardo para algunos, héroe para otros”.

La bandera argentina que se pintó Dibu Martínez en la cabeza para el clásico sudamericano ante Brasil (REUTERS/Agustin Marcarian)

El enfrentamiento mencionado contra el Lille corresponde a la serie por los cuartos de final de la UEFA Conference League entre el elenco galo y el Aston Villa. Dicho encuentro fue la primera vez que el Dibu pisaba tierras francesas después de la final del Mundial. Horas antes del duelo, Get French Football News, tituló una nota vinculada al arquero argentino en la que aseguró que es el “enemigo público número 1″ y advirtió que “puede esperar una recepción hostil por parte del Stade Pierre-Mauroy”, ya que los fanáticos locales “tendrán una oportunidad real de expresar algo de su enojo anterior”.

Ante el clima caldeado, en cambio, el entrenador de los Villanos, Unai Emery, elogió a su pupilo y puso en valor lo que significa para su estructura. “Él es maduro. Es responsable. Está progresando para contener sus emociones. Si lo conocías antes... Yo trabajaba con él antes, en el Arsenal, antes de llegar aquí, ya lo conocía. Y entre el momento de su llegada al Aston Villa hace cinco o seis años y ahora, es realmente muy diferente. Se ha vuelto mucho más maduro. Es un mejor jugador y un mejor arquero también. Y ahora, en mis conversaciones con él, siempre es lo mismo. Le digo que se concentre en su fútbol, en los desafíos que se le van a presentar y que intente gestionar cada cosa, todos esos límites que debe superar, mientras controla sus emociones”, buscó enfocarlo en lo que ocurra en el césped y no en el entorno.

El arquero argentino vivió un clima hostil en el estadio del PSG

Aston Villa buscará dar el golpe como visitante en París con el foco puesto en Dibu Martínez, quien vuelve a Francia en una instancia de eliminación directa por Champions League. El equipo que logre avanzar esta instancia se medirá en semifinales ante el ganador de la llave Arsenal-Real Madrid, que favorece al conjunto inglés 3-0.

LAS FOTOS DEL DIBU MARTÍNEZ EN PARÍS

El Dibu Martínez fue insultado al salir al campo de juego del Parque de los Príncipes de París (AFP)

Dibu Martínez realiza la entrada en calor del Aston Villa en el estadio del PSG (Crédito AFP)

Dibu Martínez hostigado por el público francés en París (Crédito AFP)

Una bandera de los aficionados del Aston Villa que dice: "El número uno del mundo" (Crédito AFP)

Dibu Martínez lució la bandera argentina pintada en su cabeza (Crédito AFP)