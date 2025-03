La selección argentina pondrá primera en el Sudamericano Sub 17 ante Chile: horario, TV y todo lo que hay que saber

Crédito: AFA

La selección argentina Sub 17 iniciará su camino en el Sudamericano de Colombia este sábado desde las 18.30 en el Estadio Jaraguay de la ciudad de Montería. Luego de quedar libre en la primera jornada del Grupo A, se enfrentará Chile.

El certamen puso primera el jueves con la goleada 5-0 de Paraguay sobre Perú y la victoria del local Colombia sobre Chile por la mínima. La Albiceleste integra el Grupo A, junto con Chile, Paraguay, Perú y el anfitrión Colombia.

Tras este estreno, se enfrentará a Paraguay el lunes 31, a Perú el miércoles 2 de abril y cerrará la fase inicial ante Colombia el sábado 5 de abril.

Los dos primeros de cada grupo accederán directamente a la fase final, donde competirán por el título y asegurarán su lugar en la próxima Copa del Mundo juvenil. Los equipos que se ubiquen tercero y cuarto en sus zonas disputarán un repechaje por los últimos tres pasajes disponibles para Qatar.

Esta edición del certamen adquiere especial relevancia debido a que, desde este año, la FIFA modificó el formato del torneo mundialista Sub 17. La Copa del Mundo juvenil Sub 17 pasará a celebrarse anualmente, y las cinco primeras ediciones se jugarán en Qatar. Además, habrá 48 selecciones participantes, lo que representa un aumento significativo respecto a ediciones anteriores.

Argentina buscará igualar o mejorar su desempeño del último Mundial, donde finalizó en el cuarto puesto en 2023, una de sus mejores actuaciones históricas. El equipo de Placente, que también está al frente del seleccionado Sub 20, intentará conquistar el único título que aún no figura en las vitrinas de la AFA: el del Mundial Sub 17.

Entre los jugadores destacados de la convocatoria se encuentra Francisco Baridó, mediocampista ofensivo surgido en Boca Juniors que se incorporó a las divisiones juveniles de la Juventus de Italia por la figura legal de la patria potestad: es el único futbolista del plantel que milita en el exterior. Los otros 22 convocados pertenecen a clubes del fútbol argentino, con River Plate, Independiente, Talleres de Córdoba y Racing Club como los principales aportantes, con tres representantes cada uno. Lanús, Boca Juniors, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield tienen dos jugadores citados, mientras que Newell’s Old Boys y San Lorenzo cuentan con uno.

Entre las jóvenes promesas que integran la nómina también figuran Tomás Parmo, quien ya tuvo minutos en la primera división con Independiente; Juan Cruz Meza, hermano del futbolista profesional de River Plate, Maximiliano Meza; Thomas de Martis, goleador argentino en el Sudamericano Sub 15 de 2023; el mediocampista Jerónimo Gómez Mattar de Newell’s y Matías Acevedo de Racing.

Una baja relevante fue la del arquero José Castelau Roa, nacido en España e hijo de padres argentinos, quien no fue cedido por su club, el Real Madrid. Castelau Roa había integrado la selección en el Sudamericano Sub 15, pero esta vez su ausencia obligó a una modificación de último momento en la lista. En su lugar, fue citado de urgencia Agustín Martínez, guardameta de Talleres de Córdoba. “El arquero, que ya estuvo en el plantel que jugó el año pasado el Sudamericano Sub15 en Bolivia, vino a reemplazar a José Castelau Roa, que también estuvo en esa competencia, pero no fue cedido en esta oportunidad por el Real Madrid”, indicó la AFA.

Estadio: Jaraguay (Montería, Colombia)

Árbitro: Hernan Heras (Uruguay)

Horario: 18.30

Televisación: TyC Sports y DSports 2

EL PLANTEL DE ARGENTINA

Arqueros: Dylan Martínez (River Plate), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Agustín Martínez (Talleres).

Defensores: Mateo Martínez (Racing Club), Benjamín Fariña (Lanús), Misael Zalazar (Talleres), Matías Satas (Boca Juniors), Thiago Yanez (Argentinos Juniors), Santiago Silveira (Argentinos Juniors) y Joaquín Salas (Talleres).

Mediocampistas: Santiago Espíndola (River Plate), Matías Acevedo (Racing Club), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys), Francisco Baridó (Juventus - Italia), Alejandro Tello (Racing Club), Bautista González (Independiente), Juan Cruz Meza (River Plate), Tomás Parmo (Independiente) y Felipe Pujol (Vélez Sarsfield).

Delanteros: Thomas De Martis (Lanús), Alex Verón (Vélez Sarsfield), Joaquín Piñeyro (Boca Juniors) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).

