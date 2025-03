Joao Fonseca ganó en su debut en el Miami Open y un argentino se sumó a su equipo como asesor

Joao Fonseca venció a Learner Tien en su debut en el Masters 1000 de Miami (Foto: Geoff Burke-Imagn Images)

El Hard Rock donde se disputa el Masters 1.000 de Miami vivió una jornada que no había conocido, el choque de dos Next Gen que llegaban para demostrar y avanzar. Si bien Learner Tien, estadounidense de 19 años, era local en el segundo torneo de esta categoría después, la cantidad de brasileños que llegaron en la tarde noche para alentar a Joao Fonseca hicieron pensar totalmente lo contrario. El coro acompasado que bajaba desde la platea después de cada punto que ganaba el carioca lo hacían sentir como en casa. Pero en casa no le fue bien, cayó jugando mal y en primera ronda.

En el historial entre ambos, Fonseca lideraba 2-0, con sendos triunfos en la definición del Next Gen del año pasado, donde se jugaba a cuatro games por set y en el que marcó mucha diferencia.

Por lo que esta era la primera vez que se enfrentaban en el circuito, jugando a tres sets, con definición en tie break. Con el nuevo integrante de su banco, el argentino Franco Davín, quien fuera entrenador de Gastón Gaudio y Juan Martín del Potro cuando conquistaron sus respectivos títulos de Grand Slam, el nacido en Río de Janeiro jugó cada bola con mucha agresividad.

Franco Davín trabajó con Juan Martín del Potro y Gastón Gaudio cuando ganaron sus Grand Slams (Foto: Télam)

Davín llegó al equipo de Fonseca como asesor del coach Guilherme Teixeira, después de que éste se relacionara con la empresa de estadísticas de la que es socio Franco. El acuerdo con el entrenador albiceleste no es para una asesoría permanente, al menos por el momento, sino para algunos torneos puntuales. Davín participa de los entrenamientos de Joao, pero no se encarga de darle las instrucciones.

Por su parte, el zurdo norteamericano tiene mucho para ofrecer y oponer. Maneja la misma velocidad que el brasileño, tiene mucho criterio para desparramar su tenis sobre la cancha, un muy buen servicio (consiguió seis saques directos) y un drive rápido, con lo que no sólo logró controlar a su rival, sino que logró el break que le puso una primera distancia en el partido. Pero Fonseca respondió inmediatamente con otra rotura, para llevar la definición al tie break. El público deliraba. Los brasileños gritaban y coreaban a su compatriota y los norteamericanos apenas aplaudían, pero el desempate se lo terminó llevando Tien por 7-1.

Cuando los jugadores salían a la cancha para disputar el segundo set, el Hard Rock se cubrió de música con un remixado de I will survive, que bien pudo haber revitalizado las esperanzas de Joao, quien con su servicio no tardó en hacer gritar a sus compatriotas y quedarse con el primer juego.

Learner Tien dio el primer golpe, pero Joao Fonseca se levantó y dio vuelta el match (Foto: Geoff Burke-Imagn Images)

Como en la Copa Davis, cada error o doble falta del estadounidense era celebrado por los simpatizantes del carioca como si hubiese sido uno de sus grandes golpes, lo que motivaba la intervención del árbitro Mohamed Lahyani, para conseguir el clima que precisan los jugadores. A pesar de tener muy calibrado el drive paralelo con el que sorprendía a Fonseca, Learner cedió en el cuarto juego su servicio. Un quiebre que Joao llevó hasta el noveno juego, en el que sirvió para igualar el match. Tien lo peleó y arrancó un tibio “iú-és-éi”, de la platea, que fue apagado por una poderosa silbatina. Fonseca ajustó su servicio y terminó quedándose con el segundo set por 6-3.

Un remix de ABBA se fue fundiendo con el sonido de las cuerdas del primer servicio del zurdo, en el arranque del parcial decisivo. Le costó conservar su saque, 10 puntos necesitó para sostenerlo; pero en el siguiente turno, no le alcanzaron los ocho puntos que jugaron y Fonseca, con su aire tribunero, hizo levantar a sus compatriotas de sus asientos con el quiebre que lo dejó 2-1 y su sque.

Luego del descanso siguiente, el sudamericano se acercó a la silla de Lahyani, se apoyó con las dos manos y le dijo que no podía salir a la cancha, que precisaba del médico del torneo. Tien, que ya estaba en su posición para esperar el servicio, regresó, quiso saber qué pasaba y se envolvió en la toalla. Atención médica para el brasileño, cuatro minutos, unos comprimidos y vuelta a la cancha.

Después del susto, Fonseca continuó con su quiebre de ventaja; y, en el noveno juego, sacó para cerrar el duelo entre los Next Gen. 30-30, los brasileños enardecidos y un cierre en la red que resuelve con una volea alta. Griterío de victoria, pero el saque fue let. Segunda oportunidad con un servicio que exigió a Tien, quien terminó por arrojar su devolución fuera de los límites de la cancha. El triunfo por 6-7(1), 6-3 y 6-4 le permitió avanzar a la segunda ronda del Miami Open, en donde la gente lo hace “sentir como en casa”.

Fonseca es local en Miami y le regaló su primera victoria aquí.