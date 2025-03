“No me quiero pelear con vos, te traje un chocolate”: el insólito momento que protagonizó Coudet tras ganar un partido épico

Alavés consiguió una victoria trascendental sobre el Villarreal en el Estadio de Mendizorroza, donde se impuso por 1-0 en el marco de la fecha 27ª de La Liga de España. Esto se enalteció por el hecho de que lo realizaron con dos jugadores menos, lograron cortar una racha sin ganar de local desde noviembre y sumó puntos claves en la lucha por la permanencia. De esta manera, Eduardo Coudet llegó a la conferencia de prensa con una actitud positiva. Allí, tuvo un cruce peculiar con un periodista al que le regaló un chocolate. No obstante, pese al detalle del técnico argentino, se vivió un intercambio con cierta tensión.

Eneko Aldekoa, periodista de Radio Vitoria, le preguntó al Chacho si el triunfo sería un click en la temporada de los alavesistas. Sin embargo, antes de responder, el ex entrenador de Racing y Rosario Central comentó: "Qué bueno que tenemos cosas positivas para decir, Eneko, y no es solamente por vos, pero te quería decir que el otro día no viniste y a lo mejor vos pensas que yo me quiero pelear con vos. O vos querés pelear conmigo“. Ante este inicio, el reportero no se quedó callado y lo interrumpió: “Si le parece, si quiere comentarme esto, lo hacemos después, pero están los compañeros aquí y no creo que les interese nada de esto...”.

Y, en medio de dicho intercambio, el Chacho Coudet sorprendió a todos con un detalle que nadie se esperaba. “No, no... Dejame que te mencione por qué voy con esto. Te voy a dar esto porque no me quiero pelear con vos y te traje un chocolate, me entiendes. Ahora te lo doy después, simplemente era esa la mención“. A pesar de que desataron algunas risas entre los presentes, el periodista volvió a hacer hincapié en que era un tema para otro momento. “Vuelvo a insistir en que están aquí los compañeros y no quieren gastar su tiempo en una conversación entre usted y yo”, aseguró.

El argentino, sin intenciones de volver atrás en sus intenciones, contestó: “No importa. ¿Les molesta mucho perder el tiempo? Te traje un chocolate, no es mi intención, no importa, me apetecía“. Finalmente, Eneko Aldekoa le agradeció el regalo, aunque fue tajante a la hora de las futuras consultas que le hará: ”Muchas gracias, no hacía falta. Eso sí, ya que estamos, le garantizo que las preguntas más incómodas las seguiré haciendo yo”.

Pese a eso, el Chacho volvió a sacar a relucir su carisma característico que demostró durante su carrera como jugador y entrenador. “A mí me gusta porque es parte de esto, de hablar del fútbol y no pasa nada. Simplemente para que veas que no hay nada en este ida y vuelta y que puedes seguir siendo así. Espero que esté bueno el chocolate y ya me dices a la próxima", replicó. Unas preguntas más tarde, Coudet volvió a sacar el tema del obsequio y volvió a sacar carcajadas en la sala de prensa. "Te vas a enojar, Raúl, que no te traje chocolate, la próxima vez traigo para todos“, le dijo a otro periodista.

Cabe destacar que la actitud del entrenador argentino estaba relacionada con la importante victoria que consiguieron sus pupilos en el terreno de juego. A pesar de que logró abrir el marcador rápidamente de la mano de Manu Sánchez, quien marcó a los once minutos, el partido se le tornó complejo con el correr del reloj. El arquero Antonio Sivera vio la tarjeta roja en el arranque del complemento.

De esta manera, el equipo de Coudet tuvo que jugar más de media hora con un futbolista menos. Incluso, volvió a sufrir otra expulsión en el tiempo de descuento, cuando el árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla a Antonio Blanco. No obstante, el Alavés consiguió los tres puntos en su casa, algo que no podía lograr desde el 1 de noviembre, día en el que se impuso por la mínima sobre el Mallorca.

Tras este resultado, llegó a la cifra de 26 puntos cosechados. La sumatoria no le alcanzó para salir de la zona de descenso, ya que se ubican 18vos por delante de Valladolid (16) y Las Palmas (24), que el domingo visita al Betis. Sin embargo, los de Coudet están a tiro de Leganés, Valencia y Espanyol (todos con 27)

“Sé que teníamos que hacer un click, como vos dijiste, y bueno ojalá nos sirva de punto de partida. Vuelvo a decir que veníamos haciendo buenos partidos, siendo superior a los rivales y a veces las decisiones e interpretaciones no nos acompañaban o no estábamos del todo acertados de cara a la portería rival. Estos tres puntos son muy importantes porque el rival tiene mucha jerarquía. Hacernos fuertes en casa es importante, más allá del rival”, aseguró el Chacho Coudet tras el triunfo.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA