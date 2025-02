La inédita anécdota que reveló Neymar con Lionel Messi: cómo le enseñó a patear penales

La historia de Neymar enseñándole a Messi a patear penales

Tras varios años en Europa, Neymar Jr. retornó a su casa para reencontrar la alegría en el fútbol de la mano de Santos, donde está demostrando su vigencia y deleitó a los espectadores con un golazo olímpico. No obstante, el astro brasileño siempre declaró que sus mejores momentos estuvieron con Lionel Messi a su lado, con quien compartió vestuario en el Barcelona y el Paris Saint-Germain. Precisamente, Ney reveló una divertida anécdota durante su tiempo como compañeros en Francia, cuando le enseñó técnicas para patear penales.

Durante su participación en el podcast PodPah, el ex futbolista del Al-Hilal contó intimidades de la concentración. “¡Ayudé a Messi a lanzar penaltis! Estábamos entrenando en París y él me preguntó… ¿Cómo haces para lanzar penaltis así?”, comentó Neymar, quien se siguió mostrando sorprendido por la pregunta del campeón del mundo.

“Yo pensaba: ¿Estás loco? Eres Messi, si yo puedo, tú también puedes. Entonces le enseñé y él entrenó, después se vio en la Copa“, relató el diez brasileño entre risas. Pese a eso, ¿sirvieron los consejos de Ney? En el grueso de su carrera, el rosarino ejecutó un total de 153 penales: 120 marcados y 33 fallados (25 fueron atajados y 8 errados). A su vez, 140 los realizó en tiempo regular y, los 13 restantes, en tandas. Al mismo tiempo, desde su estadía en el conjunto parisino, Messi solamente erró dos disparos.

En total, juntos compartieron cancha como compañeros en 206 oportunidades, en los que generaron 67 participaciones de gol entre ambos (REUTERS/Stephane Mahe)

Por otro lado, Neymar reveló detalles de su llegada al Barcelona, quien se peleó el pase del astro brasileño con el Real Madrid. “Barcelona me ofreció una suma fija de dinero para firmar con ellos y el Real Madrid un cheque en blanco: podía pedir lo que yo quisiera, hasta ganar el triple. Florentino me quería, pero yo prefería jugar con Messi”, contó el extremo. Cabe destacar que el cuadro catalán desembolsó más de 90 millones de dólares para sacarlo del Santos, en una transacción que estuvo envuelta en polémicas.

“Messi me ayudó desde cuando llegué al Barcelona. Me apoyó, yo le hablaba como ídolo y pensaba que se iba a enojar porque yo le hacía bromas; incluso hablaba así con Dani Alves, que también me ayudó en la adaptación. De Messi pude aprender de todo”, contó. En total, juntos compartieron cancha como compañeros en 206 oportunidades, en los que generaron 67 participaciones de gol entre ambos.

“La oferta del Real Madrid fue un cheque en blanco, me dijeron que podía tener lo que quisiera... pero yo quería al Barça con el corazón”, explicó Neymar. A su vez, agregó más detalles de la propuesta del equipo español: “En el Real Madrid habría ganado el triple de dinero. A Florentino Pérez -presidente del conjunto Merengue- siempre le gusté. Pero allí jugaba Ronaldinho y yo quería jugar con Messi”.

Neymar se quedaría en Santos hasta mitad de año y, a partir de allí, definiría su futuro (EFE/ Guilherme Dionizio)

Por otro lado, Neymar también develó el momento en el que estuvo a punto de recalar en un gigante del fútbol europeo. “Casi me voy al Bayern… por Pep Guardiola. Después de ganar el premio Puskás, mi padre me llamaba a las 2 de la mañana. Yo contestaba y me decía que abriera la puerta… Yo estaba en calzoncillos. ¡Eran mi padre, Pep Guardiola y el traductor!”, confesó.

Posteriormente, resaltó la efusividad del técnico del Manchester City por convertirlo en su pupilo: “Pep me dijo: quiero ficharte y llevarte conmigo, vaya al club que vaya. Te convertiré en el mejor jugador del mundo. Me enseña un papel, abre su portátil, me dice dónde jugaría… Pep también dijo: si no marcas 60 goles en una temporada, me cambio el nombre. Yo decía… vale, pero ¿qué equipo? Pep me dijo: no te lo puedo decir todavía porque todavía no está en el mercado. Lo convencí y me dijo: ficharé por el Bayern. Sé que era una ciudad fría, pero te cuidaré. Al final decidí fichar por el Barcelona”.