La frase de Sebastián Villa tras la polémica en Independiente Rivadavia-River: “Saben que soy bostero”

Independiente Rivadavia dio el golpe sobre la mesa en la Liga Profesional al vencer por 2 a 1 a River Plate, un resultado que privó al equipo de Marcelo Gallardo acercarse a Vélez y pelear el campeonato. El autor de uno de los goles fue Sebastián Villa, con quien se desató un escándalo tras el pitido final. Los futbolistas del cuadro visitante se enojaron por los gestos que realizó y hubo un tumulto en el campo de juego y en la cancha de básquet que une los dos vestuarios.

La polémica en el estadio Malvinas Argentinas comenzó cuando Ezequiel Ham marcó el tanto de la victoria al minuto 99 de partido. El exfutbolista de Boca Juniors celebró de cara a la parcialidad blanca y roja, emulando con sus manos que disparaba. Esto no pasó desapercibido en el plantel millonario y, con Leandro González Pirez y Gonzalo Martínez al frente, fueron a recriminar la actitud del colombiano.

Tras lo ocurrido, Villa dio su mirada sobre el momento vivido en Mendoza en el postpartido. “Saben que soy 100% bostero, tengo todos mis amigos allí en Buenos Aires en La Boca. Hicimos un gran partido, esto es fútbol y ya queda en la cancha lo que pasó”, declaró en diálogo con TyC Sports. No obstante, explicó que siempre celebra los goles de la misma forma y que no era nada en contra de los hinchas de River: “Cada gol que hago lo festejo de la mejor manera, vieron que siempre bailo”.

* El festejo de Villa que encendió el caos

Por su parte, en entrevista con ESPN se encargó de aplacar los ánimos. “Eso queda dentro de la cancha. Yo me dedico a jugar al fútbol, eso pasó, eso queda dentro de la cancha”, argumentó en la partida del estadio en el micro de la Lepra Mendocina.

Una vez que explicó la polémica, se encargó de hablar del planteamiento del partido y las sensaciones que dejó en el vestuario de Independiente Rivadavia. “Creo que le ganamos a un grandísimo rival que también vino a proponer aquí. Y bueno, nosotros tuvimos ese plus de ir hacia adelante en los minutos finales y lograr el objetivo”, reflexionó. Al mismo tiempo, agregó: “Venimos hace cuatro fechas jugando muy bien, se ha visto el esfuerzo de todos mis compañeros. Creo que hoy somos merecedores del triunfo”, agregó el delantero de Independiente Rivadavia, club que perdió apenas 2 de sus últimos 8 encuentros.

* La reacción de Pity Martínez

La gresca que se empezó a gestar desde el festejo de Villa explotó en el terreno de juego, donde varios futbolistas se enfrentaron entre sí de manera verbal y con empujones. De hecho, también hubo un golpe de puño a Diego Moreno, conocido como “La Roca”, miembro de seguridad del plantel millonario que estaba intentando separar. Esto derivó en otro enfrentamiento en la cancha de básquet, que se sitúa como conexión entre los vestuarios y el campo de juego. Allí, otra vez, se volvieron a caldear los ánimos y hubo una serie de insultos entrecruzados y empujones. “Cuando lo vi pasar a Martínez simplemente atiné a agarrarlo para que no se generen disturbios. No sé lo que pasó, si Villa incitó a la violencia. De todo hecho de violencia, siempre me van a encontrar en la vereda de enfrente”, describió Alfredo Berti sobre la pelea.

Por su parte, Marcelo Gallardo también dejó su postura por lo sucedido. “Es una reacción en caliente ante un gesto que hace un adversario. Nada justifica tener que recurrir a la violencia, más allá de un mal accionar de alguien. Se metió mucha gente y terminó siendo muy confuso todo. No puedo detectar bien qué fue lo que pasó. Tenemos que entender que, más allá de un enojo y las pulsaciones a mil, una mala reacción puede llevar a que se genere lo que se generó y no está bueno, no me gusta. Hay que asumir la bronca, guardarse. Nada justifica el comportamiento de las dos partes. No es la imagen que tenemos que dar hacia afuera”, comentó en conferencia de prensa.